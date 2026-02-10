Интеллектуальное шоу и мыловарение. Какие спектакли и фильмы посмотреть в Барнауле
Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни
10 февраля 2026, 13:20, ИА Амител
Спектакль-трагедия "Антигона", художественный фильм "Отпуск по семейным обстоятельствам", интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Железные яйца", кукольный спектакль "Мой снежный друг", аптечное мыловарение в "Горной Аптеке" — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.
Художественный фильм "Отпуск по семейным обстоятельствам", 16+
Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести две летние недели у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения и, возможно, начать все с чистого листа.
- 11 февраля, 11:30
- Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97
- 300 рублей
Спектакль-трагедия "Антигона", 16+
Написанная в 1943 году на основе трагедии Софокла пьеса, где античный сюжет стал для Ануя тем эзоповым языком, который позволил ему в оккупированном Париже говорить о неподчинении насилию. А маленькая худышка Антигона стала героиней, выступив одна против целого мира, выбрав долг и сыграв свою роль до конца. (А в нашей группе во "ВКонтакте" можно выиграть бесплатные билеты на спектакль).
- 12 февраля, 18:30
- Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15
- 250–900 рублей
Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Железные яйца"
Гости квиза ответят на непростые вопросы, как на логику, так и на знание. В большинстве раундов можно удвоить или утроить баллы на ответы, в которых гости уверены.
- 13 февраля, 19:30
- Бар "Опера", ул. Мало-Олонская, 28
- 600 рублей
Кукольный спектакль "Мой снежный друг", 6+
Эта история о всемогущей и безграничной фантазии будет поучительна не столько для детей, сколько для их родителей. Может быть, не стоит покупать ребенку еще одну игрушку и включать очередной мультик? Ведь фантазии рождаются только в тишине.
- 14 февраля, 13:00
- Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41
- 400–550 рублей
Аптечное мыловарение в "Горной Аптеке"
Мастер-класс по изготовлению натурального мыла по секретному рецепту провизора.
- 15 февраля, 14:00
- Ресторация "Горная Аптека", ул. Ползунова 42
- 1000 рублей с человека
