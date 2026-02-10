Интеллектуальное шоу и мыловарение. Какие спектакли и фильмы посмотреть в Барнауле

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни

10 февраля 2026, 13:20, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эту неделю / Фото: amic.ru

Спектакль-трагедия "Антигона", художественный фильм "Отпуск по семейным обстоятельствам", интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Железные яйца", кукольный спектакль "Мой снежный друг", аптечное мыловарение в "Горной Аптеке" — amic.ru публикует афишу самых ярких событий на эту неделю.

Художественный фильм "Отпуск по семейным обстоятельствам", 16+

Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести две летние недели у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения и, возможно, начать все с чистого листа.

11 февраля, 11:30

Кинотеатр "Премьера", ул. Крупской, 97

300 рублей

Спектакль-трагедия "Антигона", 16+

Написанная в 1943 году на основе трагедии Софокла пьеса, где античный сюжет стал для Ануя тем эзоповым языком, который позволил ему в оккупированном Париже говорить о неподчинении насилию. А маленькая худышка Антигона стала героиней, выступив одна против целого мира, выбрав долг и сыграв свою роль до конца. (А в нашей группе во "ВКонтакте" можно выиграть бесплатные билеты на спектакль).

12 февраля, 18:30

Театр драмы им. Шукшина, ул. Молодежная, 15

250–900 рублей

Интеллектуальное шоу "Квиз, плиз! Железные яйца"

Гости квиза ответят на непростые вопросы, как на логику, так и на знание. В большинстве раундов можно удвоить или утроить баллы на ответы, в которых гости уверены.

13 февраля, 19:30

Бар "Опера", ул. Мало-Олонская, 28

600 рублей

Кукольный спектакль "Мой снежный друг", 6+

Эта история о всемогущей и безграничной фантазии будет поучительна не столько для детей, сколько для их родителей. Может быть, не стоит покупать ребенку еще одну игрушку и включать очередной мультик? Ведь фантазии рождаются только в тишине.

14 февраля, 13:00

Театр кукол "Сказка", ул. Пушкина, 41

400–550 рублей

Аптечное мыловарение в "Горной Аптеке"

Мастер-класс по изготовлению натурального мыла по секретному рецепту провизора.

15 февраля, 14:00

Ресторация "Горная Аптека", ул. Ползунова 42

1000 рублей с человека

А если не знаете, чем заняться в День святого Валентина со своей второй половиной, то можете посмотреть в отдельной кнопке в нашем телеграм-боте.