Интерес Следкома к депутату АКЗС от КПРФ Кропотину связан с работой его помощника
1 декабря 2025 года Кропотина доставили на допрос в Следком
02 декабря 2025, 11:15, Антон Дегтярев
Алтайский Следком интересуется работой помощника депутата АКЗС от КПРФ Юрия Кропотина. Однако уголовное дело в отношении народного избранника пока не возбуждено. Об этом amic.ru рассказал сам Юрий Кропотин.
О том, что парламентарий мог попасть под внимание правоохранителей, стало известно 1 декабря 2025 года. В своем телеграм-канале депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова написала, что 1 декабря Кропотина доставили на допрос, где спрашивали о работе его помощника, а затем отпустили. Однако подробности допроса он комментировать не стал.
«Пока никакого уголовного дела нет. Как будет дальше – не знаю. Не могу пояснить каких-то деталей», – отметил Кропотин.
Ранее "Банкфакс" со ссылкой на свои источники также писал, что интерес правоохранителей к Кропотину может быть связан с работой помощника. А именно следователи могли интересоваться оплатой его труда.
При этом в алтайском Следкоме мероприятия в отношении Кропотина amic.ru комментировать отказались.
Напомним, 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 11 января 2026 года депутата фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Людмилу Клюшникову. Ее подозревают в том, что депутат трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, однако последняя якобы своих обязанностей не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. Всего на счет помощника перешло около трех миллионов рублей, уверено следствие. Саму Кербер 15 ноября 2025 года также заключили в СИЗО.
При этом ни Клюшникова, ни Кербер своей вины в мошенничестве не признают. А глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю российского Следкома Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.
На суде по избранию меры пресечения Клюшниковой прокурор сообщила, что сразу нескольких депутатов и сотрудников аппарата АКЗС подозревают в причастности к мошенничеству. О ком именно идет речь, пока неизвестно.
Также 1 декабря депутата АКЗС, первого секретаря рубцовского горкома КПРФ Андрея Чернобая вызвали в полицию по поводу проведенного в сентябре пикета, у него изъяли мобильный телефон.
11:26:56 02-12-2025
Коммисарка Клюшникова колоться стала ?
12:06:35 02-12-2025
а когда помощников от "Единой России" будут проверять? Вот где будут неожиданности.
16:30:51 02-12-2025
гость (12:06:35 02-12-2025) а когда помощников от "Единой России" будут проверять? Вот г... Так ты настучи, вот Клюшникова уже стучит
12:07:52 02-12-2025
конечно, военное время - самое подходящее для ликвидации оппозиции. Некрасиво.
16:29:52 02-12-2025
гость (12:07:52 02-12-2025) конечно, военное время - самое подходящее для ликвидации опп... это кто оппозиция? Маша Прусакова и ее команда- давно так не смеялся