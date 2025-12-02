Интерес Следкома к депутату АКЗС от КПРФ Кропотину связан с работой его помощника

1 декабря 2025 года Кропотина доставили на допрос в Следком

Алтайский Следком интересуется работой помощника депутата АКЗС от КПРФ Юрия Кропотина. Однако уголовное дело в отношении народного избранника пока не возбуждено. Об этом amic.ru рассказал сам Юрий Кропотин.

О том, что парламентарий мог попасть под внимание правоохранителей, стало известно 1 декабря 2025 года. В своем телеграм-канале депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова написала, что 1 декабря Кропотина доставили на допрос, где спрашивали о работе его помощника, а затем отпустили. Однако подробности допроса он комментировать не стал.

«Пока никакого уголовного дела нет. Как будет дальше – не знаю. Не могу пояснить каких-то деталей», – отметил Кропотин.

Ранее "Банкфакс" со ссылкой на свои источники также писал, что интерес правоохранителей к Кропотину может быть связан с работой помощника. А именно следователи могли интересоваться оплатой его труда.

При этом в алтайском Следкоме мероприятия в отношении Кропотина amic.ru комментировать отказались.

Напомним, 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 11 января 2026 года депутата фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Людмилу Клюшникову. Ее подозревают в том, что депутат трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, однако последняя якобы своих обязанностей не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. Всего на счет помощника перешло около трех миллионов рублей, уверено следствие. Саму Кербер 15 ноября 2025 года также заключили в СИЗО.

При этом ни Клюшникова, ни Кербер своей вины в мошенничестве не признают. А глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю российского Следкома Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.

На суде по избранию меры пресечения Клюшниковой прокурор сообщила, что сразу нескольких депутатов и сотрудников аппарата АКЗС подозревают в причастности к мошенничеству. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

Также 1 декабря депутата АКЗС, первого секретаря рубцовского горкома КПРФ Андрея Чернобая вызвали в полицию по поводу проведенного в сентябре пикета, у него изъяли мобильный телефон.