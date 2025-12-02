В Рубцовске у депутата КПРФ изъяли телефон после вызова в полицию

Андрей Чернобай заявил, что поводом стал пикет, в котором, по его словам, еще месяц назад не нашли нарушений

02 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Андрей Чернобай / Фото: Telegram-канал депутата

В Рубцовске у депутата АКЗС, первого секретаря местного горкома КПРФ Андрея Чернобая был изъят мобильный телефон. Инцидент произошел после его вызова в полицию, поводом для которого стал пикет, проведенный депутатом в сентябре, сообщили в Telegram-канале "КПРФ Алтай".

«Еще месяц назад никаких нарушений в моих действиях не обнаружили. Как оказалось, это только предлог. В полиции меня ожидали представители ФСБ и Следственного комитета», – комментирует ситуацию Чернобай.

После беседы силовики заявили, что телефон изымается как вещественное доказательство по некоему делу, разрешив депутату переписать часть контактов.

Напомним, 1 декабря зампредседателя АКЗС и депутата фракции КПРФ Юрия Кропотина вызвали в Следком. Следственные мероприятия в отношении Кропотина в алтайском Следкоме amic.ru комментировать отказались. Сам Кропотин на звонок корреспондента amic.ru ответил, однако сказал, что говорить пока не может.

Помимо этого, 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 11 января 2026 года депутата фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Людмилу Клюшникову. Народную избранницу подозревают в том, что она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы никакой работы не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты.

Всего на счет помощника таким образом якобы перешло около трех миллионов рублей. Саму Кербер также заключили в СИЗО 15 ноября 2025 года.