Еще одним депутатом АКЗС от КПРФ могли заинтересоваться правоохранители
Ранее в СИЗО отправили депутата Заксобрания от КПРФ Людмилу Клюшникову
01 декабря 2025, 15:36, ИА Амител
Зампредседателя АКЗС и депутат фракции КПРФ Юрий Кропотин мог попасть под внимание правоохранителей – его доставили в Следком. Об этом в своем телеграм-канале написала депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.
«Сейчас доставлен в СК наш товарищ, заместитель председателя АКЗС, депутат фракции КПРФ Кропотин Юрий Борисович», – отметила Прусакова.
В пресс-службе КПРФ amic.ru подтвердили, что Кропотин действительно находится в Следкоме с адвокатом. Других подробностей интереса Следственного комитета к личности Кропотина у коммунистов пока нет, отметили в партии.
Следственные мероприятия в отношении Кропотина в алтайском Следкоме amic.ru комментировать отказались. Сам Кропотин на звонок корреспондента amic.ru ответил, однако сказал, что говорить пока не может.
«Не могу я пока говорить, давайте потом», – отметил он.
Напомним, 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 11 января 2026 года депутата фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Людмилу Клюшникову. Народную избранницу подозревают в том, что она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы никакой работы не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. Всего на счет помощника таким образом якобы перешло около трех миллионов рублей. Саму Кербер также заключили в СИЗО 15 ноября 2025 года.
При этом своей вины в преступлении ни Клюшникова, ни Кербер не признают. Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю российского Следкома Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.
Также на суде по избранию меры пресечения Клюшниковой прокурор сообщила, что сразу нескольких депутатов и работников аппарата АКЗС подозревают в причастности к мошенничеству.
15:41:27 01-12-2025
15:58:50 01-12-2025
16:26:08 01-12-2025
16:35:51 01-12-2025
17:00:59 01-12-2025
17:34:56 01-12-2025
Где же тот самый отдел кадров , через который Людмила Клюшникова трудоустраивала Светлану Кербер госслужащей в должности помощника депутата , с официально определёнными функциями для рабочего места ... ( Отдел кадров не в партии , за пригодность трудоустраиваемых партия не в ответе . )Преступники те кто деньги ей перечислял , Администрация виновны за такой бардачок ...
06:26:05 02-12-2025
Гость (17:34:56 01-12-2025) Где же тот самый отдел кадров , через который Людмила Клюшни... и где проверяющие саму Клюшникову перед трудоустройством в КЗС... Получается, сначала проверили, а потом свой результат забраковали?
17:38:23 01-12-2025
Трудоустроиться любой мог прийти в отдел кадров в должность помощника депутата , у людей-граждан право прийти трудоустраиваться , а в отделе кадров должны были проверить пригодность для работы изъявляющих желание поработать помощником депутата .
17:58:34 01-12-2025
23:31:07 01-12-2025
