Еще одним депутатом АКЗС от КПРФ могли заинтересоваться правоохранители

Ранее в СИЗО отправили депутата Заксобрания от КПРФ Людмилу Клюшникову

01 декабря 2025, 15:36, ИА Амител

Юрий Кропотин / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Зампредседателя АКЗС и депутат фракции КПРФ Юрий Кропотин мог попасть под внимание правоохранителей – его доставили в Следком. Об этом в своем телеграм-канале написала депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.

«Сейчас доставлен в СК наш товарищ, заместитель председателя АКЗС, депутат фракции КПРФ Кропотин Юрий Борисович», – отметила Прусакова.

В пресс-службе КПРФ amic.ru подтвердили, что Кропотин действительно находится в Следкоме с адвокатом. Других подробностей интереса Следственного комитета к личности Кропотина у коммунистов пока нет, отметили в партии.

Следственные мероприятия в отношении Кропотина в алтайском Следкоме amic.ru комментировать отказались. Сам Кропотин на звонок корреспондента amic.ru ответил, однако сказал, что говорить пока не может.

«Не могу я пока говорить, давайте потом», – отметил он.

Напомним, 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил в СИЗО до 11 января 2026 года депутата фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Людмилу Клюшникову. Народную избранницу подозревают в том, что она трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы никакой работы не выполняла и предоставляла в краевой парламент подложные табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. Всего на счет помощника таким образом якобы перешло около трех миллионов рублей. Саму Кербер также заключили в СИЗО 15 ноября 2025 года.

При этом своей вины в преступлении ни Клюшникова, ни Кербер не признают. Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю российского Следкома Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.

Также на суде по избранию меры пресечения Клюшниковой прокурор сообщила, что сразу нескольких депутатов и работников аппарата АКЗС подозревают в причастности к мошенничеству.