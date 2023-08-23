Ипотека в России подорожала до 14% и выросли цены на недвижимость

Удорожание будет ощутимо в ежемесячном платеже

23 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В половине самых крупных российских банков подняли ставки по ипотеке и теперь жилищные кредиты дают в среднем под 14%, при этом дорожает и сама недвижимость, пишут "Известия".

Напомним, 14 августа Центробанк внепланово поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности, пояснили в ЦБ.

В банках повышение происходит по классическим ипотечным программам, основные из которых - жилищные кредиты на новостройки и вторичное жилье.

"Фактически проценты по стандартным программам становятся если не заградительными, то весьма высокими - 13-15% годовых. Сейчас по ранее одобренным заявкам банки просят выйти на сделку раньше, в среднем до конца августа, или меняют одобренные решения", - отмечает издание.

Эксперты уверены, что спрос на ипотеку снизится, поскольку удорожание будет ощутимо в ежемесячном платеже.

Примечательно, что за неделю произошло удорожание и на рынке жилья: на новостройки цены увеличились на 5%, а на вторичку - на 2–3%.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, что банки остановятся на 14%, поскольку задирать ставку на ипотеку до 16% нет смысла, так как это сократит число потенциальных заемщиков.