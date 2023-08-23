Ипотека в России подорожала до 14% и выросли цены на недвижимость
Удорожание будет ощутимо в ежемесячном платеже
23 августа 2023, 15:00, ИА Амител
В половине самых крупных российских банков подняли ставки по ипотеке и теперь жилищные кредиты дают в среднем под 14%, при этом дорожает и сама недвижимость, пишут "Известия".
Напомним, 14 августа Центробанк внепланово поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности, пояснили в ЦБ.
В банках повышение происходит по классическим ипотечным программам, основные из которых - жилищные кредиты на новостройки и вторичное жилье.
"Фактически проценты по стандартным программам становятся если не заградительными, то весьма высокими - 13-15% годовых. Сейчас по ранее одобренным заявкам банки просят выйти на сделку раньше, в среднем до конца августа, или меняют одобренные решения", - отмечает издание.
Эксперты уверены, что спрос на ипотеку снизится, поскольку удорожание будет ощутимо в ежемесячном платеже.
Примечательно, что за неделю произошло удорожание и на рынке жилья: на новостройки цены увеличились на 5%, а на вторичку - на 2–3%.
Ранее эксперты рассказали amic.ru, что банки остановятся на 14%, поскольку задирать ставку на ипотеку до 16% нет смысла, так как это сократит число потенциальных заемщиков.
15:37:48 23-08-2023
спасибо пиип большое
15:49:59 23-08-2023
на этом фоне чего про демографию то возбуждаться? в поле жить?
16:10:08 23-08-2023
Наблюдаем за ситуацией до следующего заседания ЦБ - 15.09.2023. Если доллар не упадет ниже 90 к этой дате, то весьма вероятно новое повышение ставки, пусть и не такое значительное, как в прошлый раз, то тем не менее, решительное. Глава ЦБ ясно и четко сказала, что будет бороться с инфляцией и загонит ее таки в таргет, а курс выше 90 этому мешает, порождая новую слабоконтролируемую волну инфляции. Глава государства вчера также призвал ЦБ активнее вести себя на этом направлении. Курс, который условно устроит и государство и бизнес и наверное граждан (после шока в 103) находится сейчас в диапазоне примерно 80-90 руб. за доллар. Вот туда его и будут загонят. Из инструментов похоже осталась только ставка, обязательную продажу валютной выручки пока вводить не хотят. Ждем 15.09.2023, не совершаем резких телодвижений. P.S. Но ипотека с господдержкой под 5.5% выглядит сейчас конечно мегапривлекательно (кто имеет на нее право) даже с учетом возросших цен на недвижимость
09:12:27 24-08-2023
Экономист (16:10:08 23-08-2023) Наблюдаем за ситуацией до следующего заседания ЦБ - 15.09.20... Из околоцебешных источников - 15.09.2023 ключевую планируют поднять до 14-15 процентов.