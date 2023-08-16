Крупнейшие банки отреагировали на увеличение ключевой ставки до 12%
Несколько банков из топ-10 сразу же объявили о повышении ставок по вкладам
16 августа 2023, 10:46, ИА Амител
Крупнейшие российские банки начали корректировать свои предложения клиентам, после того как ЦБ повысил ключевую ставку, пишет "Коммерсант".
Напомним, 14 августа Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности.
Несколько банков из топ-10 сразу же объявили о повышении ставок по вкладам.
"Банк ВТБ пообещал увеличить максимальную доходность по накопительным продуктам для физлиц – счетам и вкладам до 12%, но лишь для отдельных категорий новых клиентов, для остальных она составит 11%", – отмечает издание.
Россельхозбанк повысил доходность до 12% по вкладам с самым востребованным сроком и накопительным счетам, открытым в рублях.
"Открытие" и РНКБ также планируют в начале следующей недели повысить доходность по своим сберегательным продуктам.
В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки. Вчерашнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.
12:36:36 16-08-2023
Доллар все равно под сотку. Я в апреле прошлого года взял штуку по 71, в банке такой рост не получился бы, это же 36 %. А вот по сотке брать уже не рискую
13:34:18 16-08-2023
Гость (12:36:36 16-08-2023) Доллар все равно под сотку. Я в апреле прошлого года взял шт... Через месяц сделают ставочку 15-20% и доллар вернется в диапазон 80-90. Так что лучше сейчас продавайте его за 95-100. Зафиксите хороший доход, который, как Вы верно заметили, не дал бы Вам ни один банк
13:34:00 16-08-2023
Про вклады понятно, а что со ставками по кредитам???
13:57:56 16-08-2023
Гость (13:34:00 16-08-2023) Про вклады понятно, а что со ставками по кредитам???... Ипотечная ставка на вторичку - ключевая ставка плюс 3-5%