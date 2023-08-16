Крупнейшие банки отреагировали на увеличение ключевой ставки до 12%

Несколько банков из топ-10 сразу же объявили о повышении ставок по вкладам

16 августа 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Крупнейшие российские банки начали корректировать свои предложения клиентам, после того как ЦБ повысил ключевую ставку, пишет "Коммерсант".

Напомним, 14 августа Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Решение принято для ограничения рисков ценовой стабильности.

Несколько банков из топ-10 сразу же объявили о повышении ставок по вкладам.

"Банк ВТБ пообещал увеличить максимальную доходность по накопительным продуктам для физлиц – счетам и вкладам до 12%, но лишь для отдельных категорий новых клиентов, для остальных она составит 11%", – отмечает издание.

Россельхозбанк повысил доходность до 12% по вкладам с самым востребованным сроком и накопительным счетам, открытым в рублях.

"Открытие" и РНКБ также планируют в начале следующей недели повысить доходность по своим сберегательным продуктам.

В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки. Вчерашнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.