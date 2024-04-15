Испытатель сверхзвуковых самолетов Квочур долго болел перед смертью

Источники не уточняют, чем именно

15 апреля 2024, 22:55, ИА Амител

Зажженная свеча / Фото: unsplash.com

Российский заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур долго болел перед смертью. Об этом "Лента.ру" написала со ссылкой на источник в окружении военного.

Напомним, что Квочур ушел из жизни на 72-м году жизни, о чем сообщил его сын 15 апреля.

По словам собеседника издания, Квочур болел, однако он не стал уточнять, чем именно. Других подробностей последних дней жизни летчика-испытателя тоже приводить не стал.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в Винницкой области Украинской ССР. В 1973 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в ГДР, а с 1978 по 1981 год был летчиком-испытателем. Герой России, участвовал в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31.