Истребитель "Русских витязей" провел "доразведку погоды" перед тренировочным полетом
Пилоты внимательно следят за изменениями погодных условий
30 августа 2024, 13:19, ИА Амител
Один истребитель Су-30СМ "Русских витязей" пролетел над Барнаулом для доразведки погоды и ознакомления с фактическими условиями пилотирования, сообщается в Telegram-канале пилотажной группы.
Истребитель в 13:00 выполнил комплекс одиночного пилотажа над набережной Оби и Нагорным парком. Напомним, на сегодня запланирован тренировочный полет – на 15:00.
"Внимательно следим за изменениями погодных условий. Рекомендуем всем экипироваться зонтиками на случай выпадения осадков", – рассказали "Русские витязи".
Днем 31 августа, в День города Барнаула, авиагруппа выступит над акваторией Оби. Посмотреть авиашоу можно будет с набережной и из Нагорного парка с 17:00 до 18:00 часов. А днем 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдут тренировочные полеты.
13:39:49 30-08-2024
20км звук движков слышно
14:42:19 30-08-2024
Бдыщ... (13:39:49 30-08-2024) 20км звук движков слышно... Как раз живу в 20км от Барнаула, может услышу, а?
14:09:02 30-08-2024
Над аэропортом он пару раз взмыл ввысь и коршуном вниз.
15:07:10 30-08-2024
6 штук летает на городом, тренируются.
15:19:35 30-08-2024
Кто это придумал?...Грохот, сигналки орут...Пипец!!! Барнаульцы - туземцы, самолета не видевшие?
15:41:39 30-08-2024
Гость (15:19:35 30-08-2024) Кто это придумал?...Грохот, сигналки орут...Пипец!!! Барнаул... Каждый день появляются на свет новые барнаульцы. Каждый что-то видит первый раз в жизни
15:58:15 30-08-2024
Гость (15:19:35 30-08-2024) Кто это придумал?...Грохот, сигналки орут...Пипец!!! Барнаульцы - туземцы, самолета не видевшие?... Это не зазорно. У нас поблизости нет военного аэродрома или авиазавода, чтобы мы привыкли к ТАКИМ самолётам. Поэтому ажиотаж среди интересующихся, ну и вообще среди населения.
16:21:08 30-08-2024
Да и гордость берет за Россию,где есть такая техника и такие ОРЛЫ!!!