Истребитель "Русских витязей" провел "доразведку погоды" перед тренировочным полетом

Пилоты внимательно следят за изменениями погодных условий

30 августа 2024, 13:19, ИА Амител

Истребитель "Русских витязей" / Фото: amic.ru

Один истребитель Су-30СМ "Русских витязей" пролетел над Барнаулом для доразведки погоды и ознакомления с фактическими условиями пилотирования, сообщается в Telegram-канале пилотажной группы.

Истребитель в 13:00 выполнил комплекс одиночного пилотажа над набережной Оби и Нагорным парком. Напомним, на сегодня запланирован тренировочный полет – на 15:00.

"Внимательно следим за изменениями погодных условий. Рекомендуем всем экипироваться зонтиками на случай выпадения осадков", – рассказали "Русские витязи".

Днем 31 августа, в День города Барнаула, авиагруппа выступит над акваторией Оби. Посмотреть авиашоу можно будет с набережной и из Нагорного парка с 17:00 до 18:00 часов. А днем 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдут тренировочные полеты.