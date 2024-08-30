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Истребитель "Русских витязей" провел "доразведку погоды" перед тренировочным полетом

Пилоты внимательно следят за изменениями погодных условий

30 августа 2024, 13:19, ИА Амител

Истребитель "Русских витязей" / Фото: amic.ru
Истребитель "Русских витязей" / Фото: amic.ru

Один истребитель Су-30СМ "Русских витязей" пролетел над Барнаулом для доразведки погоды и ознакомления с фактическими условиями пилотирования, сообщается в Telegram-канале пилотажной группы.

Истребитель в 13:00 выполнил комплекс одиночного пилотажа над набережной Оби и Нагорным парком. Напомним, на сегодня запланирован тренировочный полет – на 15:00.

"Внимательно следим за изменениями погодных условий. Рекомендуем всем экипироваться зонтиками на случай выпадения осадков", – рассказали "Русские витязи".

Днем 31 августа, в День города Барнаула, авиагруппа выступит над акваторией Оби. Посмотреть авиашоу можно будет с набережной и из Нагорного парка с 17:00 до 18:00 часов. А днем 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдут тренировочные полеты.

"Русские витязи" показали, как выглядит Барнаул из кабины современного истребителя

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НОВОСТИОбщество
Барнаул День города
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Комментарии 8

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Бдыщ...

13:39:49 30-08-2024

20км звук движков слышно

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Сергей

14:42:19 30-08-2024

Бдыщ... (13:39:49 30-08-2024) 20км звук движков слышно... Как раз живу в 20км от Барнаула, может услышу, а?

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Гость

14:09:02 30-08-2024

Над аэропортом он пару раз взмыл ввысь и коршуном вниз.

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Гость

15:07:10 30-08-2024

6 штук летает на городом, тренируются.

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Гость

15:19:35 30-08-2024

Кто это придумал?...Грохот, сигналки орут...Пипец!!! Барнаульцы - туземцы, самолета не видевшие?

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Гость

15:41:39 30-08-2024

Гость (15:19:35 30-08-2024) Кто это придумал?...Грохот, сигналки орут...Пипец!!! Барнаул... Каждый день появляются на свет новые барнаульцы. Каждый что-то видит первый раз в жизни

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Гость

15:58:15 30-08-2024

Гость (15:19:35 30-08-2024) Кто это придумал?...Грохот, сигналки орут...Пипец!!! Барнаульцы - туземцы, самолета не видевшие?... Это не зазорно. У нас поблизости нет военного аэродрома или авиазавода, чтобы мы привыкли к ТАКИМ самолётам. Поэтому ажиотаж среди интересующихся, ну и вообще среди населения.

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Владимир

16:21:08 30-08-2024

Да и гордость берет за Россию,где есть такая техника и такие ОРЛЫ!!!

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