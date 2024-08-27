"Русские витязи" показали, как выглядит Барнаул из кабины современного истребителя

Пилоты рассказали, что 31 августа барнаульцы смогут стать "частью незабываемого события"

27 августа 2024, 16:47, ИА Амител

"Русские витязи" перед заходом на посадку в барнаульском аэропорту поприветствовали город проходом шести Су-30СМ, рассказали пилоты в своем Telegram-канале.

"В ближайшие дни жители и гости Барнаула смогут увидеть полеты, которые завораживают и вдохновляют. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!" – отметила пилотажная группа.

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: t.me/RussianKnights

Напомним, "Русские витязи" прилетели в Барнаул днем 27 августа. После нескольких пролетов над городом они приземлились в аэропорту им. Германа Титова.

Днем 31 августа, в День города Барнаула, авиагруппа выступит над акваторией Оби. Посмотреть авиашоу можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка с 17:00 до 18:00 часов. А днем 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдут тренировочные полеты.