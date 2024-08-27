"Русские витязи" показали, как выглядит Барнаул из кабины современного истребителя
Пилоты рассказали, что 31 августа барнаульцы смогут стать "частью незабываемого события"
27 августа 2024, 16:47, ИА Амител
"Русские витязи" перед заходом на посадку в барнаульском аэропорту поприветствовали город проходом шести Су-30СМ, рассказали пилоты в своем Telegram-канале.
"В ближайшие дни жители и гости Барнаула смогут увидеть полеты, которые завораживают и вдохновляют. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!" – отметила пилотажная группа.
Напомним, "Русские витязи" прилетели в Барнаул днем 27 августа. После нескольких пролетов над городом они приземлились в аэропорту им. Германа Титова.
Днем 31 августа, в День города Барнаула, авиагруппа выступит над акваторией Оби. Посмотреть авиашоу можно будет с набережной Оби и из Нагорного парка с 17:00 до 18:00 часов. А днем 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдут тренировочные полеты.
17:27:12 27-08-2024
Слишком высоко. Стриже пониже летали
21:17:30 27-08-2024
Даже под мостом...
13:31:44 28-08-2024
Гога (21:17:30 27-08-2024) Даже под мостом...... Баварин тогда чуть инфаркт не схлопотал... придурки.
23:07:35 27-08-2024
красавцы
06:16:58 28-08-2024
Ага, грязь и мусор на улицах деревни не видно
12:18:34 28-08-2024
Гость (06:16:58 28-08-2024) Ага, грязь и мусор на улицах деревни не видно... Нет у нас в городе грязи и мусора, очень чистый и красивый город, столица Алтайского края. Вы наверное и небыли в нашем чудесном городе.
08:03:18 28-08-2024
А что, Барнаул - самый процветающий город России ? Из него не уезжает самая перспективная молодёжь? Улицы города аккуратны и чисты? - Как раз наоборот. Эти полёты- неуместны. К самим пилотам испытываю только уважение. Претензия - к руководителям города и края.
12:20:39 28-08-2024
Елена (08:03:18 28-08-2024) А что, Барнаул - самый процветающий город России ? Из него н... г. Барнаул, действительно провинциальный, процветающий город, приток населения в город выше чем его убыль и да он очень зелёный, чистый и красивый, пусть и дальше у вас течёт бешеная завистливая слюна.
13:36:05 28-08-2024
Гость (12:20:39 28-08-2024) г. Барнаул, действительно провинциальный, процветающий город... Я в Барнауле живу с 1971 года, видел его всяким. Да, вывеска у него отличная! Но по сути город разрушен безумной застройкой человейниками того самого "зелёного" центра, Зелёные насаждения губятся безумной "омолаживающей" подрезкой, в новых кварталах на Павловском тракте- голая, выжженая Солнцем пустыня... может быть, Вам Барнаул кажется зелёным, после того, как Вы дунули чего? Или на пару с дряблым распили чего?
15:52:51 28-08-2024
Гость (13:36:05 28-08-2024) Я в Барнауле живу с 1971 года, видел его всяким. Да, вывеска... Живу здесь практически вровень с вашим сроком. В 80-х да, он ещё был зелёный. Потом как отшептало. И да, город крайне уныл, провинциален и убог. Особенно это ощущаешь на фоне возвращения в него из каких-то приличных городов. Я не говорю про зарубежные города, я не говорю про Москву или Питер, тут нечего даже пытаться натягивать сову на глобус. Вы сравните с Красноярском, с Казанью, Нижним Новгородом. Да даже всякие омски/томски и то гораздо комфортнее. А насчет "точечной" застройки... Лично мне гораздо приятнее будет смотреть на здание нового ЦУМа, чем на типовую совковую коробку, что стояла на Советах раньше. Все эти здания периода Хрущева-Брежнева - реально дно днищенское. Достаточно на поганый Новосибирск посмотреть, там это во всей красе еще.
11:12:59 28-08-2024
эх, полетать бы... кнопочки разные понажимать, гашетки...
11:21:26 28-08-2024
зелени не видно
11:39:55 28-08-2024
Когда-то у нас было высшее военное лётное училище, из стрижей даже были выпускники, вот по этому они к нам и летают.
13:40:49 28-08-2024
Ник (11:39:55 28-08-2024) Когда-то у нас было высшее военное лётное училище, из стриже... возрождать училище пора
отвести на другом берегу подальше за городом место и построить казармы и военный аэродром
12:25:08 28-08-2024
Я вчера видела как они пролетали на центральным парком, достаточно низко, впечатляюще!
13:30:11 28-08-2024
Я бы на Вашингтон из кабины Ту-160 посмотрел бы... а Барнаул видел тыщу раз из салонов Ту-114, Ту-134, Ту-154, Ил-62, Boeng и Airbus...
15:13:05 28-08-2024
Гость (06:16:58 28-08-2024) Ага, грязь и мусор на улицах деревни не видно... Барнаул - очень комфортный, удобный для жизни и красивый город. То что у нас есть свои проблемы в организации каких-то вопросов, это да, но где этого нет? Зато у нас атмосфера положительная, энергия позитивная и настраивающая на позитив. Место силы, любви и природы.
19:34:10 28-08-2024
Гость (15:13:05 28-08-2024) Барнаул - очень комфортный, удобный для жизни и красивый город. То что у нас есть свои проблемы в организации каких-то вопросов, это да, но где этого нет? Зато у нас атмосфера положительная, энергия позитивная и настраивающая на позитив.... Бродячих собак и голубей слишком много, а так сплошное добродушие и согласие.
11:01:58 31-08-2024
Интересно сколько стоит это авиашоу? Эти деньги некуда больше потратить в наше неспокойное время?