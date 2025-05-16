Из Барнаула ушла новосибирская сеть ресторанов паназиатской кухни "Рыба.Рис"
На их месте в торговых центрах открылись или готовятся к открытию другие точки общепита
16 мая 2025, 09:45, ИА Амител
В Барнауле закрылись рестораны паназиатской кухни "Рыба.Рис". В торговых центрах на их месте работают или в скором времени откроются другие рестораны восточной кухни. Об этом сообщает "Толк".
Напомним, в ноябре 2024 года одна из посетительниц отравилась блюдами ресторана в ТРЦ "Галактика". Больница, в которую тогда увезли пострадавшую, подала сигнал в краевой Центр гигиены и эпидемиологии. Ведомство привлекло Роспотребнадзор к проверке заведения. У контролирующего органа возникло 19 претензий в отношении кафе: к грязной посуде, тараканам на кухне, вытяжной системе, отсутствию бактерицидного оборудования, специального места для уборочного инвентаря и другим нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и требований.
По решению суда 2 ноября 2024 года заведение закрыли на 85 дней. Однако в 2025 году кафе не возобновило работу: на третьем этаже ТРЦ "Галактика" висит объявление об открытии на этом месте TomYumBar.
В барнаульском ТРЦ "Европа" на месте "Рыба.Рис" открылось кафе PhoYum, а в ТРЦ "Арена" будет работать Spicy No Spicy. Все заведения представляют паназиатскую кухню и делают упор на тайский суп том-ям.
При этом издание отмечает, что сама сеть "Рыба.Рис" до сих пор работает. Заведение можно посетить в его "родном" Новосибирске, где была компания "Мастер Фуд", которая и развивала проект. На сегодняшний день основатель имеет четыре бренда – "Рыба.Рис", "Печки-лавочки", "Вилка-ложка" и "PRO обед". Сеть также работает за счет продажи франшизы.
"Толк" обратился за комментариями относительно планов на развитие сети "Рыба.Рис" в "Мастер Фуд". В отделе развития обещали передать просьбу специалистам. На момент публикации представители компании не связались с изданием", – отметили в публикации.
09:54:20 16-05-2025
Куда ушла?
09:59:21 16-05-2025
Гость (09:54:20 16-05-2025) Куда ушла?... рыбкой в рис. и не жалко.
придет ли лучше?
10:45:39 16-05-2025
Гость (09:54:20 16-05-2025) Куда ушла?... Куда глаза глядят..
09:57:07 16-05-2025
Ушла и ушла. Кому это интересно вообще?
09:58:50 16-05-2025
Сомневаюсь, что новые "предприятия общепита" будут чем-то отличаться. Или "Рыбарис" тараканов с собой забрали?
11:10:31 16-05-2025
Кхм... (09:58:50 16-05-2025) Сомневаюсь, что новые "предприятия общепита" будут чем-то от... В совке была Санэпидстанция с регулярным контролем и не только в общепите..
12:28:14 16-05-2025
dok_СФ (11:10:31 16-05-2025) В совке была Санэпидстанция с регулярным контролем и не толь... 🤣
И что?
10:00:28 16-05-2025
Какая трагедия!
11:04:16 16-05-2025
Да и хрен с ней.
11:43:52 16-05-2025
А оно такое было у нас ? Не знал :-)
12:15:20 16-05-2025
На сегодняшний день основатель имеет четыре бренда – "Рыба.Рис", "Печки-лавочки", "Вилка-ложка" и "PRO обед".
Везде еда не съедобная и даже вредная для здоровья. Да еще цены конские. Вот и ушла эта сеть из Барнаула. Люди не хотят есть отраву за свои деньги.
18:04:15 16-05-2025
Гость (12:15:20 16-05-2025) На сегодняшний день основатель имеет четыре бренда – "Рыба.Р... врешь и не краснеешь....взрослый человек, чем тя бог обидел, ну кроме бедности?