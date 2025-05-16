Из Барнаула ушла новосибирская сеть ресторанов паназиатской кухни "Рыба.Рис"

На их месте в торговых центрах открылись или готовятся к открытию другие точки общепита

16 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Ресторан "Рыба.Рис" в ТЦ "Галактика" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле закрылись рестораны паназиатской кухни "Рыба.Рис". В торговых центрах на их месте работают или в скором времени откроются другие рестораны восточной кухни. Об этом сообщает "Толк".

Напомним, в ноябре 2024 года одна из посетительниц отравилась блюдами ресторана в ТРЦ "Галактика". Больница, в которую тогда увезли пострадавшую, подала сигнал в краевой Центр гигиены и эпидемиологии. Ведомство привлекло Роспотребнадзор к проверке заведения. У контролирующего органа возникло 19 претензий в отношении кафе: к грязной посуде, тараканам на кухне, вытяжной системе, отсутствию бактерицидного оборудования, специального места для уборочного инвентаря и другим нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и требований.

По решению суда 2 ноября 2024 года заведение закрыли на 85 дней. Однако в 2025 году кафе не возобновило работу: на третьем этаже ТРЦ "Галактика" висит объявление об открытии на этом месте TomYumBar.

В барнаульском ТРЦ "Европа" на месте "Рыба.Рис" открылось кафе PhoYum, а в ТРЦ "Арена" будет работать Spicy No Spicy. Все заведения представляют паназиатскую кухню и делают упор на тайский суп том-ям.

При этом издание отмечает, что сама сеть "Рыба.Рис" до сих пор работает. Заведение можно посетить в его "родном" Новосибирске, где была компания "Мастер Фуд", которая и развивала проект. На сегодняшний день основатель имеет четыре бренда – "Рыба.Рис", "Печки-лавочки", "Вилка-ложка" и "PRO обед". Сеть также работает за счет продажи франшизы.