"Рыба.Рис" в барнаульском ТРЦ "Галактика" окончательно закрыли после отравления клиентки

На месте закрытого заведения откроется TomYumBar

07 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Объявление об открытии TomYumBar / Фото: amic.ru

Ресторан "Рыба.Рис" в барнаульском торговом центре "Галактика" окончательно закрыли после отравления клиентки в ноябре 2024 года. На его месте теперь откроется новое заведение – TomYumBar (ТомЯмБар). Объявление об этом появилось в ТРЦ.

Роспотребнадзор закрыл ресторан "Рыба.Рис" в "Галактике" еще в ноябре 2024 года. Поводом для этого стало отравление клиентки и последующее нарушение санитарных норм. 3 ноября семейная пара поужинала в заведении, девушка съела суп, курицу и овощи в панировке, после этого ей стало плохо, также у пострадавшей поднялась температура. 19 ноября помещение "Рыба.Рис" до суда опечатали сотрудники Роспотребнадзора, однако после их ухода руководство ресторана сорвало пломбы и продолжило работу. Всего у ведомства было 19 претензий к кафе: они касались грязной посуды, тараканов на кухне, вытяжной системы, технологических карт и так далее.

22 ноября состоялся суд, который закрыл "Рыба.Рис" в "Галактике" на 85 дней. В этот же день ресторан повторно опечатали судебные приставы, которые составили акт об административном приостановлении деятельности и прикрепили пломбы на кассе и входных дверях.

Однако в 2025 году кафе так и не возобновило работу. Теперь на третьем этаже ТРЦ "Галактика" висит объявление об открытии на этом месте заведения TomYumBar. Это ресторан известной российской сети, которая охватывает 19 городов в России, Казахстане и Узбекистане. В Барнауле также работает несколько ресторанов по франчайзи. Первое заведение TomYumBar было открыто в 2016 году в Новосибирске.