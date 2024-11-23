Работали с запретом. Ресторан "Рыба.Рис" в Барнауле закрыли после отравления клиентки
Кафе нарушило санитарно-эпидемиологические требования, но после опечатывания продолжило работу. Теперь делом займется Следком и прокуратура
23 ноября 2024, 06:00, Антон Дегтярев
Ресторан "Рыба.Рис" в барнаульском торговом центре "Галактика" закрыли на 85 дней из-за нарушений санитарных норм по жалобе Роспотребнадзора. Однако материалы по делу еще направят на проверку в алтайский Следком и в прокуратуру из-за того, что ресторан работал после того, как его опечатал надзорный орган. Решение принял Железнодорожный районный суд 22 ноября 2024 года, передает корреспондент amic.ru.
Что случилось?
Материал о приостановлении работы кафе "Рыба.Рис" в Барнауле поступил еще 19 ноября 2024 года. Обвиняемой по делу проходила предприниматель Евгения Вершинина, которая занималась кафе по договору субаренды. Ее судили по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").
Дело в том, что еще 3 ноября 2024 года в кафе пообедала супружеская пара. Девушке, которая съела суп, курицу и сырые овощи в панировке, вскоре после приема пищи стало очень плохо, у нее поднялась температура и "чуть ли не шла пена изо рта", рассказал amic.ru ее супруг.
"Ночью я встала, почувствовала себя плохо. Меня рвало, это все не останавливалось. Потом меня начало трясти. У меня дрожали ноги, руки. Помню момент, когда приехала скорая, меня осмотрели и сказали, что нужно увозить в больницу", – отметила она.
Пострадавшую отвезли в медучреждение, где ей сделали промывание желудка и диагностировали острое отравление. При этот день девушка ничего больше не ела. Несколько дней ей было плохо, пострадавшая буквально сидела "на гречке и воде", отметил ее муж. Сама же она подчеркнула, что до сих пор у нее осталась тошнота, и некоторые продукты девушка есть не может.
Больница подала сигнал в краевой Центр гигиены и эпидемиологии, который уже привлек Роспотребнадзор для проверки заведения.
Какие нарушения нашли в ресторане?
Роспотребнадзор провел проверку кафе. В ходе нее у контролирующего органа возникло 19 претензий: к грязной посуде, тараканам на кухне (они попались в "липкую" ловушку), вытяжной системе, отсутствию бактерицидного оборудования, специального места для уборочного инвентаря, к технологическим картам, поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, и другим нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и требований.
На кухне зафиксировали следы грязи, жира, ежедневная влажная уборка там не делалась, из девяти сотрудников необходимые медкнижки были только у пятерых, нужные осмотры работников не проводились, гигиенический журнал представлен не был, у ножей не имелось маркировки, температурный режим ежедневно не регистрировался, на складе отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры воздуха, на холодильниках была ржавчина и облупившаяся краска, информации о замене фритюрных жиров в журнале не было, дезинфицирующие средства находились в зоне готовых блюд.
По словам предпринимательницы, часть нарушений она успела устранить – например, по маркировке разделочного материала. Также сотрудников без медосмотра отправили его проходить (правда, документов об устранении каких-либо нарушений у Вершининой не оказалось). Многие проблемы так и не были ликвидированы.
Кафе закрыли, но оно продолжило работать
После проверки Роспотребнадзор вынес ресторану "Рыба.Рис" запрет на работу до суда. 19 ноября 2024 года помещение опечатали и закрыли. Однако руководство заведения решило сорвать все пломбы и открыть кафе. Корреспондент amic.ru 19 ноября убедился, что ресторан работал и принимал посетителей.
В итоге вопрос незаконного открытия кафе стал главным предметом разбирательства. Защитник Вершининой отметил, что после опечатывания (буквально 19 ноября) предпринимательница решила больше не заниматься рестораном и расторгла договор субаренды с ООО "БРИЗ" (договор с ним был заключен только в октябре 2024 года). И якобы за дальнейшую работу заведения отвечает как раз "БРИЗ" или какая-то другая компания, настаивала Вершинина и ее адвокат.
"Для меня это стрессовая ситуация, я не готова работать в этой сфере. Поняла, что для меня это слишком тяжело, отказалась от договора субаренды. Я не хочу находиться в такой стрессовой ситуации и поэтому прекратила деятельность. В итоге договорились о расторжении договора субаренды. Опечатанное помещение я не вскрывала", – отметила она.
При этом Вершинина отметила, что заведение на 22 ноября продолжает работу, и люди могут свободно его посещать. Женщина сначала сказала, что после 19 ноября была в ресторане и не обратила внимания, какие там работают сотрудники. Затем же она изменила показания и отметила, что в ресторане после 19 ноября не была вовсе.
Сотрудница Роспотребнадзора, которая проводила проверку и опечатывание, пояснила, что 20 ноября узнала о том, что кафе незаконно продолжило работать. Она прибыла на место и зафиксировала на камеру телефона, что пломбы сорваны и ресторан открыт. О случившемся девушка сообщила своему начальству, но не смогла принять никаких мер из-за того, что у ресторана сменилось юрлицо (сотрудница поняла это по сменившейся вывеске и по изменившимся чекам), отметила она. Также следить за исполнением требований Роспотребнадзора она была не обязана, сказала девушка. В полицию она также не обратилась.
При этом в ходе суда выяснилось, что кухня, служебный вход, кассовые аппараты не были опечатаны, чтобы позволить владелице ресторана устранить нарушения. Об этом сотрудников Роспотребнадзора попросила сама Вершинина.
К чему пришел суд?
В итоге судья решил, что работа кафе угрожает жизни и здоровью граждан. Заведение закрыли на 85 дней (по статье 6.6 КоАП РФ максимальный срок закрытия – до 90 дней). Срок будет исчисляться с 19 ноября 2024 года. Кроме того, судья сказал, что суд направит письма в Следком и в прокуратуру Алтайского края "для оценки действий должностных лиц Роспотребнадзора и проверки ИП Вершининой на соответствие законодательству РФ" из-за того, что кафе было открыто вопреки требованию Роспотребнадзора.
Что будут делать пострадавшие?
Пострадавшая и супруг добиваться компенсации от Вершининой не намерены, рассказал ей мужчина. Обоим достаточно того, что Вершинина перед ними извинилась и предложила помочь с лекарствами. Правда, помощь они не приняли, потому что "этого не требовалось".
"Ладно, что моя жена отравилась. А если бы мы с ребенком пришли? Мог быть случай хуже. У нас к Вершининой нет претензий – вопрос, что будет дальше с этим заведением. Будет оно травить людей или что-то поменяется? Все-таки центр города, столько людей туда ходит, проходимость большая", – сказал мужчина.
Сама Вершинина отказалась комментировать решение суда журналисту amic.ru. Перед судом вину она признала и раскаялась в содеянном.
Что такое "Рыба. Рис"?
"Рыба.Рис" – это новосибирская сеть ресторанов, которая специализируется на приготовлении суши и роллов, а также различных паназиатских и европейских блюд. Сеть является частью новосибирской компании "Фуд-мастер", которая также занимается сетями "Вилка-Ложка" и "Печки-Лавочки".
Давно ли в Барнауле были похожие случаи?
28 августа 2024 года по жалобе Роспотребнадзора на 30 суток Железнодорожный суд закрыл другое кафе в ТРЦ "Галактика" – пекарню Cinnabon. Оно нарушило санитарно-эпидемиологические нормы и требования технического регламента. А именно на смывах с поверхностей кистей рук сотрудников нашли бактерии кишечной палочки, молочный коктейль и сливочный крем не соответствовали нормам, в здании не было разграничения потоков сырья и грязной продукции, не хватало раковин, освещение не соответствовало требованиям, были проблемы с планированием помещения для мытья посуды. Заведение все нарушения оперативно устранило и открылось раньше срока.
Также 20 февраля 2024 года в Барнауле открылась кофейня "Йель", работу которой на 90 дней приостановил Центральный районный суд, после того как в ней отравилось 12 человек. Они попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез".
06:50:41 23-11-2024
Во всех этих тошниловках есть нарушения...
08:58:14 23-11-2024
Этот скуф дома пусть питается и жену свою заставит готовить.
09:39:26 23-11-2024
Гость (08:58:14 23-11-2024) Этот скуф дома пусть питается и жену свою заставит готовить.... госпожа Вершинина, успокойтесь.
14:30:28 23-11-2024
Гость (08:58:14 23-11-2024) Этот скуф дома пусть питается и жену свою заставит готовить.... Согласен
22:04:53 23-11-2024
Гость (08:58:14 23-11-2024) Этот скуф дома пусть питается и жену свою заставит готовить.... куда ему питаться?! им обоим нужно срочно на диету...такие молодые и вон лоснятся колыхаются. фууу
11:01:02 23-11-2024
Ели вместе, отправилась жена, чей то?
11:55:45 23-11-2024
Диагностировали острое отравление чем? Заключение экспертизы есть? Пострадавшая в тот день больше ничего не ела, не пила? Так любое заведение можно оговорить. Там же в Галактике недавно другое кафе закрывали по тому же поводу. Похоже на разборки конкурентов.
15:19:23 23-11-2024
Если соблюдать все требования в «пищевке», то на рынке общественного питания останутся 5-7% от существующих ресторанов
22:13:28 23-11-2024
Это хозяева томяма так конкурентов устраняет!!! Не ведитесь!!!
09:10:21 25-11-2024
Хозяйка не пуганная. после проверки не закрыть забегаловку и работать, взыскать с нее по полной, никакой санитарной гигиены, экономят на всем, куда не глянь, кругом предприниматели, только не разбираются в специфике производства, развели грязь! мШтрафовать таких!