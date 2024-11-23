Кафе нарушило санитарно-эпидемиологические требования, но после опечатывания продолжило работу. Теперь делом займется Следком и прокуратура

23 ноября 2024, 06:00, Антон Дегтярев

Ресторан "Рыба.Рис" в Барнауле / Фото: amic.ru

Ресторан "Рыба.Рис" в барнаульском торговом центре "Галактика" закрыли на 85 дней из-за нарушений санитарных норм по жалобе Роспотребнадзора. Однако материалы по делу еще направят на проверку в алтайский Следком и в прокуратуру из-за того, что ресторан работал после того, как его опечатал надзорный орган. Решение принял Железнодорожный районный суд 22 ноября 2024 года, передает корреспондент amic.ru.

Что случилось?

Материал о приостановлении работы кафе "Рыба.Рис" в Барнауле поступил еще 19 ноября 2024 года. Обвиняемой по делу проходила предприниматель Евгения Вершинина, которая занималась кафе по договору субаренды. Ее судили по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения").

Дело в том, что еще 3 ноября 2024 года в кафе пообедала супружеская пара. Девушке, которая съела суп, курицу и сырые овощи в панировке, вскоре после приема пищи стало очень плохо, у нее поднялась температура и "чуть ли не шла пена изо рта", рассказал amic.ru ее супруг.

"Ночью я встала, почувствовала себя плохо. Меня рвало, это все не останавливалось. Потом меня начало трясти. У меня дрожали ноги, руки. Помню момент, когда приехала скорая, меня осмотрели и сказали, что нужно увозить в больницу", – отметила она.

Пострадавшая девушка / Фото: amic.ru

Пострадавшую отвезли в медучреждение, где ей сделали промывание желудка и диагностировали острое отравление. При этот день девушка ничего больше не ела. Несколько дней ей было плохо, пострадавшая буквально сидела "на гречке и воде", отметил ее муж. Сама же она подчеркнула, что до сих пор у нее осталась тошнота, и некоторые продукты девушка есть не может.

Больница подала сигнал в краевой Центр гигиены и эпидемиологии, который уже привлек Роспотребнадзор для проверки заведения.

Какие нарушения нашли в ресторане?

Роспотребнадзор провел проверку кафе. В ходе нее у контролирующего органа возникло 19 претензий: к грязной посуде, тараканам на кухне (они попались в "липкую" ловушку), вытяжной системе, отсутствию бактерицидного оборудования, специального места для уборочного инвентаря, к технологическим картам, поточности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, и другим нарушениям санитарно-эпидемиологических правил и требований.

Сотрудница Роспотребнадзора, которая проводила проверку / Фото: amic.ru

На кухне зафиксировали следы грязи, жира, ежедневная влажная уборка там не делалась, из девяти сотрудников необходимые медкнижки были только у пятерых, нужные осмотры работников не проводились, гигиенический журнал представлен не был, у ножей не имелось маркировки, температурный режим ежедневно не регистрировался, на складе отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры воздуха, на холодильниках была ржавчина и облупившаяся краска, информации о замене фритюрных жиров в журнале не было, дезинфицирующие средства находились в зоне готовых блюд.

По словам предпринимательницы, часть нарушений она успела устранить – например, по маркировке разделочного материала. Также сотрудников без медосмотра отправили его проходить (правда, документов об устранении каких-либо нарушений у Вершининой не оказалось). Многие проблемы так и не были ликвидированы.

Кафе закрыли, но оно продолжило работать

После проверки Роспотребнадзор вынес ресторану "Рыба.Рис" запрет на работу до суда. 19 ноября 2024 года помещение опечатали и закрыли. Однако руководство заведения решило сорвать все пломбы и открыть кафе. Корреспондент amic.ru 19 ноября убедился, что ресторан работал и принимал посетителей.

Евгения Вершинина / Фото: amic.ru

В итоге вопрос незаконного открытия кафе стал главным предметом разбирательства. Защитник Вершининой отметил, что после опечатывания (буквально 19 ноября) предпринимательница решила больше не заниматься рестораном и расторгла договор субаренды с ООО "БРИЗ" (договор с ним был заключен только в октябре 2024 года). И якобы за дальнейшую работу заведения отвечает как раз "БРИЗ" или какая-то другая компания, настаивала Вершинина и ее адвокат.

"Для меня это стрессовая ситуация, я не готова работать в этой сфере. Поняла, что для меня это слишком тяжело, отказалась от договора субаренды. Я не хочу находиться в такой стрессовой ситуации и поэтому прекратила деятельность. В итоге договорились о расторжении договора субаренды. Опечатанное помещение я не вскрывала", – отметила она.

При этом Вершинина отметила, что заведение на 22 ноября продолжает работу, и люди могут свободно его посещать. Женщина сначала сказала, что после 19 ноября была в ресторане и не обратила внимания, какие там работают сотрудники. Затем же она изменила показания и отметила, что в ресторане после 19 ноября не была вовсе.

Сотрудница Роспотребнадзора, которая проводила проверку и опечатывание, пояснила, что 20 ноября узнала о том, что кафе незаконно продолжило работать. Она прибыла на место и зафиксировала на камеру телефона, что пломбы сорваны и ресторан открыт. О случившемся девушка сообщила своему начальству, но не смогла принять никаких мер из-за того, что у ресторана сменилось юрлицо (сотрудница поняла это по сменившейся вывеске и по изменившимся чекам), отметила она. Также следить за исполнением требований Роспотребнадзора она была не обязана, сказала девушка. В полицию она также не обратилась.

При этом в ходе суда выяснилось, что кухня, служебный вход, кассовые аппараты не были опечатаны, чтобы позволить владелице ресторана устранить нарушения. Об этом сотрудников Роспотребнадзора попросила сама Вершинина.

Судья по делу / Фото: amic.ru

К чему пришел суд?

В итоге судья решил, что работа кафе угрожает жизни и здоровью граждан. Заведение закрыли на 85 дней (по статье 6.6 КоАП РФ максимальный срок закрытия – до 90 дней). Срок будет исчисляться с 19 ноября 2024 года. Кроме того, судья сказал, что суд направит письма в Следком и в прокуратуру Алтайского края "для оценки действий должностных лиц Роспотребнадзора и проверки ИП Вершининой на соответствие законодательству РФ" из-за того, что кафе было открыто вопреки требованию Роспотребнадзора.

Что будут делать пострадавшие?

Пострадавшая и супруг добиваться компенсации от Вершининой не намерены, рассказал ей мужчина. Обоим достаточно того, что Вершинина перед ними извинилась и предложила помочь с лекарствами. Правда, помощь они не приняли, потому что "этого не требовалось".

"Ладно, что моя жена отравилась. А если бы мы с ребенком пришли? Мог быть случай хуже. У нас к Вершининой нет претензий – вопрос, что будет дальше с этим заведением. Будет оно травить людей или что-то поменяется? Все-таки центр города, столько людей туда ходит, проходимость большая", – сказал мужчина.

Сама Вершинина отказалась комментировать решение суда журналисту amic.ru. Перед судом вину она признала и раскаялась в содеянном.

Супруг пострадавшей / Фото: amic.ru

Что такое "Рыба. Рис"?

"Рыба.Рис" – это новосибирская сеть ресторанов, которая специализируется на приготовлении суши и роллов, а также различных паназиатских и европейских блюд. Сеть является частью новосибирской компании "Фуд-мастер", которая также занимается сетями "Вилка-Ложка" и "Печки-Лавочки".

Давно ли в Барнауле были похожие случаи?

28 августа 2024 года по жалобе Роспотребнадзора на 30 суток Железнодорожный суд закрыл другое кафе в ТРЦ "Галактика" – пекарню Cinnabon. Оно нарушило санитарно-эпидемиологические нормы и требования технического регламента. А именно на смывах с поверхностей кистей рук сотрудников нашли бактерии кишечной палочки, молочный коктейль и сливочный крем не соответствовали нормам, в здании не было разграничения потоков сырья и грязной продукции, не хватало раковин, освещение не соответствовало требованиям, были проблемы с планированием помещения для мытья посуды. Заведение все нарушения оперативно устранило и открылось раньше срока.

Также 20 февраля 2024 года в Барнауле открылась кофейня "Йель", работу которой на 90 дней приостановил Центральный районный суд, после того как в ней отравилось 12 человек. Они попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез".