Из Барнаула запустят чартерный рейс на вьетнамский Фукуок
Вылеты начнут выполнять с 30 октября
24 июля 2026, 10:47, ИА Амител
Туроператоры Anex и "Интурист" анонсировали значительное расширение полетной программы во Вьетнам предстоящей зимой, сообщает Ассоциация туроператоров. Авиакомпания VietJet Air будет выполнять прямые чартерные рейсы на остров Фукуок сразу из семи городов России, включая столицу Алтайского края.
Полеты будут осуществляться в период с конца октября по март включительно. Чартерная программа начнется с 30 октября. Путешественникам уже доступны для бронирования пакетные туры продолжительностью 6, 9 и 16 ночей.
«Продолжение полетных программ во Вьетнам в зимнем сезоне — это прямой ответ на растущий спрос со стороны туристов из Сибири и Дальнего Востока. Направление остается одним из самых стабильных и востребованных: сказываются безвизовый въезд для россиян, отельная база на любой бюджет, чистые пляжи и весьма демократичные цены в местных кафе и ресторанах», — рассказали в пресс-службе "Интуриста".
Помимо этого, компании продлили до зимнего сезона свои полетные программы в Нячанг. Столица Алтайского края также включена в перечень городов вылета на это направление.
10:54:06 24-07-2026
Отлично, ждем еще Тай зимой
11:05:45 24-07-2026
Гость (10:54:06 24-07-2026) Отлично, ждем еще Тай зимой... Не дождетесь, буржуины проклятые!
11:36:48 24-07-2026
Афиноген (11:05:45 24-07-2026) Не дождетесь, буржуины проклятые!...
З - Зависть
10:57:35 24-07-2026
хорошо.
ничего не имею против против юго востока Азии.
правда, не могу забыть вьетнамские общаги и продажу там штанов и водки.
ладно, проехали.
про рейсы-когда будут рейсы в Сербию, Словению, Черногорию?
уже не в этой жизни, ага?
про Симферополь даже не заи каюсь.
11:50:36 24-07-2026
хвала Будде. (10:57:35 24-07-2026) хорошо.ничего не имею против против юго востока Азии.
11:38:06 24-07-2026
Осмелюсь спросить-какая валюта во Вьетнаме в ходу?
12:07:45 24-07-2026
Иван (11:38:06 24-07-2026) Осмелюсь спросить-какая валюта во Вьетнаме в ходу? ... В ходу их собственная - донги и только они, меняют доллары и евро на них. С рублями тоже можно, но сложнее.
16:49:25 24-07-2026
Гость (12:07:45 24-07-2026) В ходу их собственная - донги и только они, меняют доллары и... Значит надо рублики поменять на бакксы-евриики и по приезду на донги? Так получается?
17:06:36 24-07-2026
Гость (16:49:25 24-07-2026) Значит надо рублики поменять на бакксы-евриики и по приезду ... Можно и там рублики напрямую, в инете есть вся инфа, захотите - найдете.
13:27:07 24-07-2026
Иван (11:38:06 24-07-2026) Осмелюсь спросить-какая валюта во Вьетнаме в ходу?
пластиковая с дедушкой Хо
22:32:51 24-07-2026
Ты помнишь чартер на Фукоку))