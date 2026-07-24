Из Барнаула запустят чартерный рейс на вьетнамский Фукуок

Вылеты начнут выполнять с 30 октября

24 июля 2026, 10:47, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Туроператоры Anex и "Интурист" анонсировали значительное расширение полетной программы во Вьетнам предстоящей зимой, сообщает Ассоциация туроператоров. Авиакомпания VietJet Air будет выполнять прямые чартерные рейсы на остров Фукуок сразу из семи городов России, включая столицу Алтайского края.

Полеты будут осуществляться в период с конца октября по март включительно. Чартерная программа начнется с 30 октября. Путешественникам уже доступны для бронирования пакетные туры продолжительностью 6, 9 и 16 ночей.

«Продолжение полетных программ во Вьетнам в зимнем сезоне — это прямой ответ на растущий спрос со стороны туристов из Сибири и Дальнего Востока. Направление остается одним из самых стабильных и востребованных: сказываются безвизовый въезд для россиян, отельная база на любой бюджет, чистые пляжи и весьма демократичные цены в местных кафе и ресторанах», — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Помимо этого, компании продлили до зимнего сезона свои полетные программы в Нячанг. Столица Алтайского края также включена в перечень городов вылета на это направление.