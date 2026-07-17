У жителей Алтая вырос интерес к Арктике, у россиян — к алтайским вершинам

Спрос на необычный отдых растет

17 июля 2026, 10:45, ИА Амител

Северное сияние / Фото создано в нейросети DALL-E

Вместо традиционного пляжного отдыха россияне все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно совместному исследованию "МегаФона" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", в этом году трафик на сайты, предлагающие необычные и приключенческие туры, вырос на 30%.

Как выяснили эксперты, каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на активный отдых. Самыми быстрорастущими направлениями для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы.

«Современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. По данным "МегаФона", интерес к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 33%», — следует из результатов исследования.

Эксперты "Островка" отмечают, что этим летом наиболее популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, Байкал в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия.

Отдых в Арктике для жителей Алтая

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6300 рублей — без изменений относительно прошлого года. Интерес жителей Алтайского края к необычному туризму вырос по сравнению с прошлым годом на 113%.

Самыми быстрорастущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Свои маршруты жители региона планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма — один из самых продолжительных и достигает трех месяцев.

Пик посещаемости таких сайтов зафиксировали в апреле — тогда показатель превысил среднемесячный уровень на 3%.