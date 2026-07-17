У жителей Алтая вырос интерес к Арктике, у россиян — к алтайским вершинам
Спрос на необычный отдых растет
17 июля 2026, 10:45, ИА Амител
Вместо традиционного пляжного отдыха россияне все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно совместному исследованию "МегаФона" и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", в этом году трафик на сайты, предлагающие необычные и приключенческие туры, вырос на 30%.
Как выяснили эксперты, каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на активный отдых. Самыми быстрорастущими направлениями для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы.
«Современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. По данным "МегаФона", интерес к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 33%», — следует из результатов исследования.
Эксперты "Островка" отмечают, что этим летом наиболее популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, Байкал в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия.
Отдых в Арктике для жителей Алтая
Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6300 рублей — без изменений относительно прошлого года. Интерес жителей Алтайского края к необычному туризму вырос по сравнению с прошлым годом на 113%.
Самыми быстрорастущими направлениями стали Арктика и Дальний Восток. Свои маршруты жители региона планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма — один из самых продолжительных и достигает трех месяцев.
Пик посещаемости таких сайтов зафиксировали в апреле — тогда показатель превысил среднемесячный уровень на 3%.
«Активные путешествия остаются среди главных трендов внутреннего туризма уже несколько лет подряд. Туристов привлекает возможность получить исключительный опыт — от наблюдения за китами и северным сиянием до трекинга, каякинга и знакомства с природой удаленных регионов. В этом сезоне интерес к северным и восточным направлениям дополнительно усилился: часть путешественников выбирает их в качестве альтернативы привычным южным маршрутам», — комментирует Ирина Козлова, управляющий директор сервиса "Островок".
10:53:38 17-07-2026
с такой погодой все чаще тянет в Арктику, и не только в отпуск.
12:11:15 17-07-2026
Элен без ребят (10:53:38 17-07-2026) с такой погодой все чаще тянет в Арктику, и не только в отпу... В декретный б вам...
11:55:45 18-07-2026
Musik (12:11:15 17-07-2026) В декретный б вам... ... Да и тебе не помешало бы.
11:15:12 17-07-2026
Ну ну... Никто туда не едет...Завлекают...Спрос у них поднялся в Арктику...Бла, бла, бла...Вот цены на бензин поднялись...
12:10:54 17-07-2026
Гость (11:15:12 17-07-2026) Ну ну... Никто туда не едет...Завлекают...Спрос у них поднял... Согласен!, тянитесь теперь в Арктику !!!!, советую на собачьих упряжках....
12:07:50 17-07-2026
Не нужен мне берег турецкий
23:37:59 17-07-2026
Гость (12:07:50 17-07-2026) Не нужен мне берег турецкий ... Магадан солнечный вас ждет.