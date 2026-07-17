Пара велосипедистов преодолела маршрут между Алтаем и Кузбассом за пять дней

Старт состоялся от железнодорожной станции Среднесибирская в Тальменском районе Алтайского края

17 июля 2026, 22:09, ИА Амител

Вячеслав и Алена / Фото: "КП-Новосибирск"

Пара велосипедистов из Новосибирска за пять дней преодолела около 300 километров по трассе Алтай — Кузбасс, проехав через Алтайский край и Кемеровскую область. Во время путешествия туристам пришлось менять планы из-за нашествия комаров и сообщения о медведице с медвежонком, а по пути они посетили природные и исторические достопримечательности двух регионов.

Как рассказали путешественники Вячеслав Гречишников и Алена Демешко "КП-Новосибирск", идея отправиться в велопоход появилась после того, как они узнали о трассе Алтай — Кузбасс, проложенной по маршруту недостроенной железной дороги. Их привлекло отсутствие затяжных подъемов и возможность увидеть малоизвестные места.

К поездке велосипедисты готовились заранее. Они взяли с собой палатку, спальники, туристические коврики, газовую горелку, солнечную батарею, минимальный запас одежды и заранее наметили точки для ночевок. Старт маршрута состоялся от железнодорожной станции Среднесибирская в Тальменском районе Алтайского края.

Первую ночь туристы планировали провести на берегу реки Чумыш возле села Думчево. Однако отдых сорвало большое количество комаров, мошки и слепней. По словам Вячеслава, никакие средства защиты не помогли, поэтому ночевать пришлось в придорожной гостинице.

Во второй день путешествия велосипедисты добрались до Пещерского водопада в Залесовском районе. Они собирались остановиться у озера неподалеку, однако выяснилось, что территория находится в частной собственности. Кроме того, путешественников предупредили, что неподалеку видели медведицу с медвежонком. После этого они решили проехать еще около 15 километров и разбили лагерь уже у границы с Кемеровской областью.

Далее маршрут пролегал через Гурьевск, где туристы посетили часовню Святой Матроны Московской, искупались в купели, а также побывали у Цветного каньона, Чертова моста, Гавриловской пещеры и осмотрели сохранившиеся участки недостроенной железной дороги Гурьевск — Салаир. Позже велосипедисты проехали через Белово и деревню Бабанаково, после чего остановились у родственников Алены в поселке Инском. Домой путешественники вернулись на электричке.

По словам новосибирцев, они намеренно не стремились установить рекорд скорости, а ехали в спокойном темпе, делая остановки примерно каждые десять километров, чтобы осматривать окрестности и отдыхать.

Велосипедисты отмечают, что подобные маршруты требуют серьезной подготовки. Перед многодневной поездкой необходимо научиться рассчитывать свои силы, привыкнуть к длительным нагрузкам и жизни в полевых условиях. При этом, по их словам, именно путешествия на велосипеде позволяют увидеть места, куда сложно добраться на автомобиле, и по-настоящему прочувствовать окружающую природу.