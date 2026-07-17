Пара велосипедистов преодолела маршрут между Алтаем и Кузбассом за пять дней
Старт состоялся от железнодорожной станции Среднесибирская в Тальменском районе Алтайского края
17 июля 2026, 22:09, ИА Амител
Пара велосипедистов из Новосибирска за пять дней преодолела около 300 километров по трассе Алтай — Кузбасс, проехав через Алтайский край и Кемеровскую область. Во время путешествия туристам пришлось менять планы из-за нашествия комаров и сообщения о медведице с медвежонком, а по пути они посетили природные и исторические достопримечательности двух регионов.
Как рассказали путешественники Вячеслав Гречишников и Алена Демешко "КП-Новосибирск", идея отправиться в велопоход появилась после того, как они узнали о трассе Алтай — Кузбасс, проложенной по маршруту недостроенной железной дороги. Их привлекло отсутствие затяжных подъемов и возможность увидеть малоизвестные места.
К поездке велосипедисты готовились заранее. Они взяли с собой палатку, спальники, туристические коврики, газовую горелку, солнечную батарею, минимальный запас одежды и заранее наметили точки для ночевок. Старт маршрута состоялся от железнодорожной станции Среднесибирская в Тальменском районе Алтайского края.
Первую ночь туристы планировали провести на берегу реки Чумыш возле села Думчево. Однако отдых сорвало большое количество комаров, мошки и слепней. По словам Вячеслава, никакие средства защиты не помогли, поэтому ночевать пришлось в придорожной гостинице.
Во второй день путешествия велосипедисты добрались до Пещерского водопада в Залесовском районе. Они собирались остановиться у озера неподалеку, однако выяснилось, что территория находится в частной собственности. Кроме того, путешественников предупредили, что неподалеку видели медведицу с медвежонком. После этого они решили проехать еще около 15 километров и разбили лагерь уже у границы с Кемеровской областью.
Далее маршрут пролегал через Гурьевск, где туристы посетили часовню Святой Матроны Московской, искупались в купели, а также побывали у Цветного каньона, Чертова моста, Гавриловской пещеры и осмотрели сохранившиеся участки недостроенной железной дороги Гурьевск — Салаир. Позже велосипедисты проехали через Белово и деревню Бабанаково, после чего остановились у родственников Алены в поселке Инском. Домой путешественники вернулись на электричке.
По словам новосибирцев, они намеренно не стремились установить рекорд скорости, а ехали в спокойном темпе, делая остановки примерно каждые десять километров, чтобы осматривать окрестности и отдыхать.
Велосипедисты отмечают, что подобные маршруты требуют серьезной подготовки. Перед многодневной поездкой необходимо научиться рассчитывать свои силы, привыкнуть к длительным нагрузкам и жизни в полевых условиях. При этом, по их словам, именно путешествия на велосипеде позволяют увидеть места, куда сложно добраться на автомобиле, и по-настоящему прочувствовать окружающую природу.
07:57:10 18-07-2026
Молодцы конечно, но 300км на велике за 15 часов проходится....
18:26:18 18-07-2026
это очень вредно для суставов и сердца, особенно в таком возрасте. дети есть? вот то-то же. Машину что-ли не могут купить? зачем такие подвиги и кому это надо? по-моему только недоумение вызывает