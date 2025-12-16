"Из года в год". Как в Алтайском крае повышают популярность органической продукции

Край прочно закрепился в топ-10 российских регионов – производителей органики

16 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Органические продукты / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

2025 год стал важным этапом для российского рынка органической продукции, который уверенно растет. Сегодня в стране производители демонстрируют увеличивающийся интерес к "зеленому" сегменту. Число сертифицированных продуктов уже приближается к семи сотням: эта тенденция отмечается экспертами на ведущих отраслевых площадках. Однако, как прозвучало на Четвертом всероссийском съезде производителей, ключевые проблемы отрасли еще ждут решения.

Производителям нужна помощь с глубокой переработкой сырья, доступом к торговым полкам и с системной государственной поддержкой. Предложения по таким мерам были сформулированы в итоговой резолюции съезда для передачи в Минсельхоз и Госдуму, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

В "органическом" движении вперед активным и показательным регионом остается Алтайский край. Он прочно закрепился в топ-10 российских регионов – производителей органики. Декабрь принес региону сразу несколько побед. На Всероссийском конгрессе пчеловодов "Апифорум Алтай – 2025" был вручен первый в истории Алтая сертификат на органический мед. Его обладателем стали "Пасеки Алтайского Высокогорья", расположенные в Чарышском районе. Здесь получают высокогорный мед из альпийских и таежных трав.

«Пасеке нашей много лет. Органический сертификат мы хотели получить с того момента, когда в 2016 году был принят соответствующий ГОСТ, но процедура на тот момент была непонятна, и мы оставили это на будущее. Но в последние годы сложилась ситуация, когда огромное количество алтайского и горного меда, все говорят: "Мой мед с дикоросов", "Мой мед с вершин", при этом очень сложно доказать его происхождение документально. Сертификат – это своего рода знак качества, подтверждает, что мед получен в тех местах, в которых получить большое количество меда невозможно, что мед действительно алтайский, горный», – рассказала директор компании Ольга Семенова.

По данным Центра развития компетенций Роскачества в Алтайском крае на базе АГАУ, сертифицировать свою пчелопродукцию вскоре сможет еще один производитель. Пробы его меда исследуют специалисты.

Старейший алтайский экопереработчик зерновой продукции недавно запустил новый продукт – органические ржаные хлопья. Они пополнили ряд его круп и муки, уже имеющих маркировку "Органик". Речь о предприятии Бийского района "Курай Агро Плюс". Ее руководитель Игорь Пляко живет этим делом – и не только расширяет продуктовую линейку, но и старается делать органические продукты по-настоящему популярными – на производство к нему приезжают школьники – участники образовательного проекта. Его запустили Алтайский аграрный университет и фонд "Органика".

«В текущем учебном году участие в программе по органической еде принимают 25 образовательных учреждений из 11 районов края, из Камня-на-Оби и Славгорода и пяти школ из Барнаула. У нас десять новых участников, также есть школы, которые принимали участие в прошлом году, они эту программу у себя апробировали, захотели ее повторить, но уже с новыми учениками. Главная задача – это формирование осознанного потребления у ребенка так, чтобы он мог для себя выбирать полезные здоровые продукты», – отметила руководитель Центра компетенций Роскачества в Алтайском крае Ольга Черепанова.

Еще один способ сделать органику популярнее – народный: устроить голосование за любимый бренд. Именно в этом заключается суть Национального органического конкурса – свои голоса за продукты с маркировкой "Органик" отдали 170 тысяч россиян. "Курай Агро Плюс", а также компания "Влюбленная Маруся" в этом году стали участниками конкурса, последний выиграл в номинации "Народный органический бренд". Предпринимательница Мария Самарина развивает свое дело в нескольких регионах страны – на Алтае выращивают травы для сборов и чаев.

«Мы их собираем в дикой среде – это достаточно сложная задача. Земля проверяется на отсутствие пестицидов, гербицидов, то есть берется анализ в разных местах на площадке, приезжает специальная комиссия, не должно быть близости с полями интенсивными, производственными предприятиями в радиусе 100 километров. И куча-куча требований к самому сбору трав. Например, людям, которые собирают, нельзя пользоваться аэрозолями, нельзя, чтобы было резиновое напыление на перчатках. Ты сорвал травинку – тебе нельзя ее положить на землю назад, только на натуральный материал, не на синтетику. Нельзя использовать ни на каком цикле ПВХ-материалы. Бережная сушка происходит. К участку также есть требования: например, в этом году мы собрали ромашку, и теперь на этом участке ее можно собирать только через два или три года», – подчеркнула Мария Самарина.

Ну а новый, уже пятый по счету Национальный органический конкурс стартовал 1 декабря. Напомним, он проводится под эгидой Совета Федерации, Минсельхоза России, Роскачества и при финансовой поддержке фонда "Органика". Он соберет производителей, желающих рассказать о своих крупах, маслах, овощах, молоке и других продуктах на всю страну; молодежь, которая расскажет об органике в творческих проектах; а также обычных покупателей – которые из года в год все чаще, подходя к полке в магазине, ищут значок "Органик" – зеленый лист на белом фоне.