"Травинку только на натуральный материал". Как на Алтае производят органическую продукцию

Под запретом любые пестициды и химические гербициды, а поля должны быть в 100 километрах от производственных предприятий

26 мая 2025, 17:40, ИА Амител

Хлеб и подсолнечное масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Роскачество подвело итоги Национального органического конкурса. Он собрал больше трехсот компаний со всех уголков страны – это экопроизводители, чья продукция имеет маркировку "Органик". В числе победителей – алтайский бренд "Влюбленная Маруся", принадлежащий "Эко-хозяйству Марии Самариной". Душица и бадан, тысячелистник, лабазник, иван-чай и еще длинный список трав, которые компания заготавливает в нашем регионе.

Производству – чуть больше года, а идея выращивать органику возникла много лет назад, когда семья Марии Самариной училась и работала в Кремниевой долине. По словам собеседницы, в Штатах еда "пластиковая на вкус", а фермерские субботние лавки имеют большой спрос – в них еда вкуснее. Вернувшись в Россию, предпринимательница решила развивать отечественный рынок органических продуктов – несмотря на то, что растить травы по требованиям экосертификата совсем непросто, а на всех этапах производства – строгий контроль.

"Не должно быть в радиусе 100 километров от полей интенсивных и производственных предприятий. Рассматривается близость к деревне, должно быть на хорошем таком отдалении. И куча-куча требований к самому сбору трав. Например, людям, которые их собирают, нельзя пользоваться аэрозолями, нельзя, чтобы было резиновое напыление на перчатках. Даже вот, знаете, ты сорвал травинку, тебе нельзя ее положить на землю назад, только на натуральный материал, не на синтетику. Также есть нормы, сколько мы можем собрать с участка – только 10 или 15%", – рассказала Мария Самарина.

А еще под запретом любые пестициды и химические гербициды, то есть средства борьбы с сорняками и насекомыми, перечисляет другой представитель органического рынка Алтая – Игорь Пляко из компании "Курай Агро Плюс". Предприятие также стало участником Национального органического конкурса. На полях в Бийском районе выращивают сельхозкультуры, которые идут на органическую крупу и муку. Защиту пшеницы, овса, ржи, гороха и гречихи можно вести лишь естественным путем – энтомофаг божья коровка, которая борется с тлей, посев нескольких культур на одном поле. Минеральные удобрения – также табу, продолжает Игорь Пляко.

"Ежегодно не менее двух раз приезжает комиссия, которая берет анализ почвы, готовой продукции, зеленой массы, делается осмотр. Лабораторные исследования проводят на определение остаточных действующих веществ. Органическое производство подразумевает внесение в почву только органических удобрений. Это пожнивные остатки, сидераты и навоз с животноводческих ферм", – отметил Игорь Пляко.

Несмотря на сложный производственный процесс, обе компании об органике говорят как о необходимости сохранения здоровья людей. Конкурс Роскачества – еще один способ сделать натуральное популярным. В ведомстве напомнили: отличить органическую продукцию покупатель может, отыскав специальную маркировку на пакете: листок на зеленом фоне и надпись "Органик".

В Алтайском крае сегодня шесть компаний имеют органический сертификат: помимо названных, это предприниматель Сергей Григоревский, два хозяйства – "Степной" и Елены Новицкой, а также Иткульский спиртзавод. Все секреты алтайских продуктов, выращенных без грамма пестицидов, откроем в нашей рубрике. Оставайтесь на волне 90,7 ФМ.