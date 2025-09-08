Наука, творчество и душа. Как в Алтайском крае производят знаменитые фитобальзамы

Сегодня в регионе работают 63 предприятия, которые производят биологически активные добавки, включая бальзамы на основе трав

Алтайский край всегда считался краем обширных лугов, целебных трав и сочных плодов. Здесь сама природа подсказывает человеку: из собранного богатства можно создавать продукты, которые не только вкусны, но и полезны. Не случайно именно наш регион стал родиной фитобальзамов – оздоравливающих напитков на основе экстрактов растительного и животного происхождения, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Важную роль в этом играет Алтайский биофармацевтический кластер. Он объединяет предприятия и научные центры, которые разрабатывают новые рецептуры оздоровительных продуктов, внедряют современные технологии переработки и выводят фитобальзамы и другие фитопродукты на федеральный и международный рынки. Благодаря кластеру на Алтае рождаются инновации, сочетающие силу природы и достижения науки.

История производства бальзамов в крае тесно связана с людьми, для которых это дело – больше чем бизнес. Для них это продолжение семейных традиций, наука и творчество одновременно.

Яркий пример – компания "Магия трав", чья история уходит в 90-е годы. Тогда она называлась "Травы России", а основал ее кандидат фармацевтических наук Петр Александрович Лунин. Именно он разработал рецепт знаменитого бальзама "Золотой олень" на основе пантов марала, ставшего визитной карточкой региона. Сегодня дело продолжают его дети – Наталья и Константин. Они сумели придать семейному предприятию новую энергию, расширили линейку продукции, но сохранили главное – авторский научный подход.

«Отец, я и сестра – мы династия провизоров, мы все окончили наш легендарный фармфакультет Алтайского госмедуниверситета, прошли обучение в аспирантуре на кафедре фармацевтической технологии, и только мы занимаемся разработкой рецептуры технологий у нас на производстве. Больше в этом никто не задействован, потому что это наши авторские технологии, наши ноу-хау, наша интеллектуальная собственность», – подчеркнул исполнительный директор компании Константин Лунин.

Особенность бальзамов "Магии трав" в том, что они создаются на основе водных экстрактов без спирта и сахара. Каждая рецептура уникальна, а на всех этапах производства действует строгий контроль качества. Это не просто напитки – это результат многолетнего опыта, знаний и семейного наследия.

Другой пример – компания "Алтай Сила". Она появилась уже в XXI веке, в 2015 году. Ее основали супруги Семен и Дарья Ивановы, искренне влюбленные в травы родного края. С самого начала они отказались от классических рецептур на спирте и сахаре, выбрав современные технологии. Сегодня их бальзамы производятся методом водно-глицериновой экстракции, что позволяет сохранить максимум полезных веществ.

Процесс производства прост и прозрачен: отбор качественного сырья, купажирование по особым рецептам, варка экстракта при разных температурных режимах и розлив. Компания работает с проверенными сборщиками трав, говорит ее основатель Семен Иванов:

«Мы за время работы с травами изучили весь рынок, много с кем сотрудничали, четко знаем, кто как работает, с каким качеством, поэтому мы закупаем у оптовиков, которые собирают в Алтайском крае, Горном Алтае. Редко мы используем травы, привезенные из Китая, потому что у нас в регионах не все растет, и также редко используем травы из Крыма».

Из истории обеих компаний видно, что производство фитобальзамов – это не только про рецепты и технологии. Заниматься таким делом по-настоящему интересно – потому что в нем есть и наука, и творчество, и душа. И все это – часть большой алтайской отрасли.

Сегодня в регионе действуют 63 предприятия, которые производят биологически активные добавки, включая фитобальзамы. В общей сложности они выпускают более 1200 наименований продукции, и по объему выпуска Алтайский край занимает второе место в России.

Для тех, кто хочет связать свою жизнь с этим направлением, важно знать: профессия технолога по переработке растительного сырья востребована и в Алтайском крае, и в целом по стране. Получить ее можно в Алтайском техническом университете, на фармацевтическом факультете Алтайского медуниверситета, а также в ряде колледжей Барнаула и Бийска, где готовят специалистов в области пищевых и биотехнологий.