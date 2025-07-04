Из колледжа — на завод. 500 студентов на Алтае выпустились по программе "Профессионалитет"

Сейчас в регионе работают восемь образовательно-производственных кластеров

04 июля 2025, 09:20, ИА Амител

Занятие в образовательном учреждении / Фото: amic.ru

Выпускники колледжей по программе "Профессионалитет" получили дипломы в Алтайском крае. Это государственный проект, который помогает быстрее готовить специалистов и сразу знакомит студентов с будущими работодателями. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в этом году в Алтайском крае дипломы получают 500 таких выпускников. Для сравнения — год назад их было всего 70. Программа работает четвёртый год, и рост заметен.

Сейчас в регионе работают восемь называемых образовательно-производственных кластеров. Это когда колледжи и техникумы объединяются с предприятиями, чтобы вместе готовить нужных региону специалистов. Смысл "Профессионалитета" — делать обучение максимально практическим, чтобы выпускникам было легче устроиться на работу. Для этого образовательные учреждения получают деньги из федерального бюджета — на лаборатории, современное оборудование и учебные площадки. Иногда помогают и сами предприятия.

Так, компания "Тонар Плюс" ещё до официального участия в программе вложила 1,5 миллиона рублей в ремонт учебного класса и закупку оборудования для подготовки сварщиков. Директор компании Вячеслав Крымов отметил, что ещё 2 миллиона направили на развитие швейного цеха.

"Второй наш проект был Международным колледжем сыроделия и профессиональных технологий. Там сделали учебно-производственный комплекс, аудиторию, оснастили швейными машинками. Аудитория используется в процессе подготовки студентов-закройщиков, которые там учатся и успешно приходят после работать. При этом в процессе они, скажем так, учатся на наших изделиях — мы передаем им крой, они отшивают изделия, мы их приобретаем. И тем самым студенты в процессе обучения еще имеют возможность заработать", — сказал Крымов.

В программе "Профессионалитет" программы обучения короче обычных, но зато студенты могут ещё до выпуска побывать на реальных рабочих местах и определиться с тем, куда трудоустраиваться. Иначе говоря: из колледжа сразу на завод. При этом им не обязательно заключать договор о целевом обучении и связывать себя обязательствами раньше времени, напомнила этом напомнила главный специалист отдела профессионального образования Минобразования Алтайского края Мария Коротких.

"Федеральным законом это не установлено. Выпускникам, которые себя хорошо зарекомендовали, предлагают заключить целевые договоры о трудоустройстве, и в этих рамках работодатель предлагает дополнительную стипендию, заработную плату или иные стимулы для работы. Если вдруг после завершения студент, воспользовавшись какими-то преференциями, откажется работать, то работодателю нужно будет вернуть средства", — объяснила она.

По наблюдению работодателей, свободолюбивая молодёжь за целевым в очереди не стоит. Бороться за внимание студентов эффективнее бонусами в виде стипендий или помощи с курсовыми научными работами.

В Алтайском крае программа "Профессионалитет" стартовала два года назад. Одной из первых образовательных организаций, которые подключились к "Профессионалитету", стал "Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий". О том, как изменился подход к подготовке кадров рассказала Оксана Мамеева, заместитель директора по учебной работе.

"Раньше на первом курсе мы изучали общеобразовательные школьные предметы. Теперь наряду со школьными предметами мы включили специальные дисциплины, учебную практику и производственную практику по одному из профессиональных модулей. Если мы говорить о технологии производства продуктов питания животного происхождение, то ребята в рамках практики делают анализ молока — погружаются в специальность на первом курсе", — сказала она.

Программа активно расширяется. Например, машиностроительный кластер начинал всего с одного предприятия, а сейчас в нём уже три работодателя. Молодёжь всё больше интересуется техническими профессиями, и это отмечают и педагоги, и работодатели. Поможет ли "Профессионалитет" полностью закрыть дефицит специалистов — пока вопрос. Но динамика внушает оптимизм.