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Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 14 мая отключат холодную воду

Работы пройдут на объекте на улице Магистральной и в 14-м переулке

14 мая 2026, 09:44, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 14 мая проведут плановые коммунальные работы в поселке Лесном. Из-за врезки новых задвижек без холодной воды временно останутся десятки частных домов и административных зданий.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты выполнят врезку задвижек диаметром 200 мм и 100 мм на улице Магистральной и в 14-м переулке. Работы запланированы с 10:00 до 18:00 14 мая.

На время ремонта холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

Частные дома:

  • 1-й переулок, 2–104, 1–43;
  • 2-й переулок, 2–42, 1–37;
  • 3-й переулок, 2–40, 1–39;
  • 4-й переулок, 2–40, 1–39;
  • 5-й переулок, 2–38, 1–41;
  • 6-й переулок, 2–40, 1–33;
  • 7-й переулок, 2–16, 1–13;
  • 8-й переулок, 2–26, 1–27а;
  • 9-й переулок, 2–24, 1–25;
  • 10-й переулок, 2–16, 1–37;
  • 11-й переулок, 2–34, 1–23;
  • 12-й переулок, 2–26, 1–31;
  • 13-й переулок, 2–36, 1–35;
  • 14-й переулок, 2–34, 1–33;
  • 15-й переулок, 2–32, 1–19;
  • 16-й переулок, 4–20, 1–13;
  • Грибная, 4–30, 1–27а;
  • Тенистая, 8–84;
  • Магистральная, 11–89, 10–108;
  • Радужная, 7–119;
  • Нарядная, 4–14а, 17–21;
  • Привольная, 20–24а, 27–31а.

Административные здания:

  • 1-й переулок, 39;
  • Радужная, 7а, 19а, 27а, 35, 35а, 37б, 41а, 87а;
  • 5-й переулок, 38а, 38м;
  • Нарядная, 27 (храм);
  • Магистральная, 98б.

«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в организации.

Барнаул водоканал Водоснабжение
       

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