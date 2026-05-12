Летние отключения горячей воды могут прекратить через пять-семь лет
В новостройках и городах‑миллионниках ситуация изменится первой
12 мая 2026, 10:14, ИА Амител
Летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и городах‑миллионниках могут прекратиться уже через пять-семь лет. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Сейчас в большинстве регионов России действует стандарт, допускающий отсутствие горячей воды до 14 календарных дней. Однако крупные города и субъекты, активно модернизирующие коммунальные сети, уже сократили этот период до десяти дней.
Владимир Кошелев уточнил, что к 2030–2035 годам большинство городов намерены вдвое уменьшить продолжительность плановых отключений. Для достижения этой цели необходимо ежегодно обновлять 2,5% сетей вместо нынешних 1%, а также направить на модернизацию 750 млрд рублей инвестиций.
При этом, по словам Кошелева, полностью отказаться от плановых отключений горячей воды получится лишь после замены 70–80% изношенных труб.
10:16:27 12-05-2026
Можно, а зачем?
10:20:14 12-05-2026
Похоже, не многие нынешние барнаульцы доживут до этого счастливого времени.
11:07:41 12-05-2026
Гость (10:20:14 12-05-2026) Похоже, не многие нынешние барнаульцы доживут до этого сча... мы не миллионник
10:21:38 12-05-2026
Как это прекратить замену? А как мы(ЖКХ) будем оправдываться перед народом за необоснованно завышенные в разы цены?
10:35:54 12-05-2026
Просто воды не будет.
12:44:23 12-05-2026
лет пять-семь назад такое и обещали
13:35:41 12-05-2026
Сколько мы платим за ЖКХ, а особенно за ресурсы теплоснабжающей компании трубы должны быть как минимум из титана.
17:28:45 12-05-2026
Гость (13:35:41 12-05-2026) Сколько мы платим за ЖКХ, а особенно за ресурсы теплоснабжаю... Так воруют-с!
20:35:23 12-05-2026
Гость (13:35:41 12-05-2026) Сколько мы платим за ЖКХ, а особенно за ресурсы теплоснабжаю... Яхту мельниченки надобно обслуживать