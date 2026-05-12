НОВОСТИОбщество

Летние отключения горячей воды могут прекратить через пять-семь лет

В новостройках и городах‑миллионниках ситуация изменится первой

12 мая 2026, 10:14, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и городах‑миллионниках могут прекратиться уже через пять-семь лет. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сейчас в большинстве регионов России действует стандарт, допускающий отсутствие горячей воды до 14 календарных дней. Однако крупные города и субъекты, активно модернизирующие коммунальные сети, уже сократили этот период до десяти дней.

Владимир Кошелев уточнил, что к 2030–2035 годам большинство городов намерены вдвое уменьшить продолжительность плановых отключений. Для достижения этой цели необходимо ежегодно обновлять 2,5% сетей вместо нынешних 1%, а также направить на модернизацию 750 млрд рублей инвестиций.

При этом, по словам Кошелева, полностью отказаться от плановых отключений горячей воды получится лишь после замены 70–80% изношенных труб.

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

В Госдуме объяснили изменения в квитанциях за услуги ЖКХ

Россияне заметили, что термин "приватизированная собственность" заменили на "частная"
НОВОСТИОбщество

Отключения горячей воды отключения
Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
       

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

10:16:27 12-05-2026

Можно, а зачем?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:14 12-05-2026

Похоже, не многие нынешние барнаульцы доживут до этого счастливого времени.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:41 12-05-2026

Гость (10:20:14 12-05-2026) Похоже, не многие нынешние барнаульцы доживут до этого сча... мы не миллионник

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:38 12-05-2026

Как это прекратить замену? А как мы(ЖКХ) будем оправдываться перед народом за необоснованно завышенные в разы цены?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:54 12-05-2026

Просто воды не будет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:23 12-05-2026

лет пять-семь назад такое и обещали

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:41 12-05-2026

Сколько мы платим за ЖКХ, а особенно за ресурсы теплоснабжающей компании трубы должны быть как минимум из титана.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:45 12-05-2026

Гость (13:35:41 12-05-2026) Сколько мы платим за ЖКХ, а особенно за ресурсы теплоснабжаю... Так воруют-с!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:23 12-05-2026

Гость (13:35:41 12-05-2026) Сколько мы платим за ЖКХ, а особенно за ресурсы теплоснабжаю... Яхту мельниченки надобно обслуживать

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров