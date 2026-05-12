Летние отключения горячей воды могут прекратить через пять-семь лет

В новостройках и городах‑миллионниках ситуация изменится первой

12 мая 2026, 10:14, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и городах‑миллионниках могут прекратиться уже через пять-семь лет. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сейчас в большинстве регионов России действует стандарт, допускающий отсутствие горячей воды до 14 календарных дней. Однако крупные города и субъекты, активно модернизирующие коммунальные сети, уже сократили этот период до десяти дней.

Владимир Кошелев уточнил, что к 2030–2035 годам большинство городов намерены вдвое уменьшить продолжительность плановых отключений. Для достижения этой цели необходимо ежегодно обновлять 2,5% сетей вместо нынешних 1%, а также направить на модернизацию 750 млрд рублей инвестиций.

При этом, по словам Кошелева, полностью отказаться от плановых отключений горячей воды получится лишь после замены 70–80% изношенных труб.