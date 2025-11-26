"Изменить менталитет". Матвиенко предложила рожать детей сразу после 18 лет, а не позже

Параллельно Минобрнауки объявило о запуске "Школы будущих родителей" для студентов вузов

26 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Мама с младенцем на руках / Фото: amic.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нормой вновь должно стать рождение детей сразу после совершеннолетия, а не в 28–29 лет. По ее словам, для улучшения демографии нужно "изменить менталитет" и сделать деторождение "модным".

В интервью mk.ru Матвиенко подчеркнула, что успешным должен считаться человек "с хорошей, дружной, большой, крепкой семьёй".

«Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28–29 лет», — сказала она, отметив, что откладывать рождение ребенка "на потом" опасно, поскольку "по медицинским или каким-то другим причинам потом может уже и не случиться".

Параллельно Минобрнауки объявило о запуске "Школы будущих родителей" для студентов вузов. Молодежь будут учить уходу за детьми, планированию бюджета и организации быта. Матвиенко также напомнила, что президент Владимир Путин призывал "не откладывать счастье на потом".

