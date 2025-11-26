"Изменить менталитет". Матвиенко предложила рожать детей сразу после 18 лет, а не позже
Параллельно Минобрнауки объявило о запуске "Школы будущих родителей" для студентов вузов
26 ноября 2025, 07:45, ИА Амител
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нормой вновь должно стать рождение детей сразу после совершеннолетия, а не в 28–29 лет. По ее словам, для улучшения демографии нужно "изменить менталитет" и сделать деторождение "модным".
В интервью mk.ru Матвиенко подчеркнула, что успешным должен считаться человек "с хорошей, дружной, большой, крепкой семьёй".
«Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас в 28–29 лет», — сказала она, отметив, что откладывать рождение ребенка "на потом" опасно, поскольку "по медицинским или каким-то другим причинам потом может уже и не случиться".
Параллельно Минобрнауки объявило о запуске "Школы будущих родителей" для студентов вузов. Молодежь будут учить уходу за детьми, планированию бюджета и организации быта. Матвиенко также напомнила, что президент Владимир Путин призывал "не откладывать счастье на потом".
Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с инициативой относительно женщин, забеременевших в результате изнасилования. По его мнению, таких детей следует рожать и передавать в другие семьи.
07:56:43 26-11-2025
Радует, что скоро календарная зима, может успокоются, хотя...., скоро выборы.
08:02:44 26-11-2025
Аа, то есть зачинать в 17, и 18 ты уже мать одиночка и посылки на зону собираешь.
11:10:51 26-11-2025
Гость (08:02:44 26-11-2025) Аа, то есть зачинать в 17, и 18 ты уже мать одиночка и посыл...
Припозднилась Валентина, уже были предложения о интимных дискотеках в школах. Да и вообще, там наверху друг друга слушают? Одни сказала, что уже родились те, кто до 120 лет доживёт, другой сказал, что возможно до 150 лет жить. Осталось дождаться, чтобы Валентина и Татьяна родили в середине жизненного цикла, доказав сказанное личным примером.
08:03:53 26-11-2025
Тимуровцы кумыс все добывают и добывают
08:12:51 26-11-2025
Это нормально что инициативы последнее время вызывают какой-то стыд и нежелание верить, что это просто дипфейки или розыгрыши?
08:32:45 26-11-2025
А чего мелочиться, давайте уж с 14! Паспорт получила и вперед - плодиться!
08:41:36 26-11-2025
Вот ещё одно предложение от этой талантливой женщины.
Валентина Матвиенко предложила студентам покупать «недорогие» квартиры вместо общежитий
«Пусть это 50 квадратных метров, но для начала и это неплохо»
О России думает!
08:57:48 26-11-2025
Что то осень затянулась в верхних эшелонах власти. Следует еще раз пролечится матвиенке
10:43:57 26-11-2025
Гость (08:57:48 26-11-2025) Что то осень затянулась в верхних эшелонах власти. Следует е... Поздно! 😎🤪
09:12:13 26-11-2025
Рожать сразу после 18 - то есть она предлагает мужикам сношаться с несовершеннолетникми?.. Однако...
09:16:36 26-11-2025
Так вот ты какой И.И. А то люди понять не могли , что это такое ? Теперь всё ясно и понятно ,у человека в голове такие мысли возникнуть не могут.
09:30:43 26-11-2025
Гость (09:16:36 26-11-2025) Так вот ты какой И.И. А то люди понять не могли , что это та... У человека - не могут. У депутатки-едроски - запросто!
09:44:46 26-11-2025
Божимой и мы с такими правителями уже 35 лет ждем каких то изменений
09:50:09 26-11-2025
Вторая терешкова подросла.
09:54:59 26-11-2025
Ну тупыыыыые.... (с)
12:46:46 26-11-2025
Это заявления спикера Парламента, третьего человека в стране в государственной иерархии..
14:18:48 26-11-2025
Гость (12:46:46 26-11-2025) Это заявления спикера Парламента, третьего человека в стране... Ну так это как раз показательно ))
15:36:38 26-11-2025
бабы рожают в 18 лет, а мужики в армию. идеальный народ для наших властей.
15:56:28 26-11-2025
Мода проходит, это все знают, а дети останутся...А что, нашей стране больше не нужны образованные люди? Назад, в Средневековье? Нам предлагают жизнь насекомых? Или что? Чтобы рожать, нужно - .... (все уже озвучили, не буду повторяться). Матвиенко в отставку.
16:13:15 26-11-2025
Ладно, принудительно рожать нас Матвиенко вряд ли заставит; вот очередную свою идею о том, что безработные ("тунеядцы" трудоспособного возраста) должны оплачивать взносы в ОМС, она вполне может довести до принятого закона. Это не популист Миронов или "депутат с Алтая".
17:07:34 26-11-2025
Как же нам не хватает Жириновского ,его крылатые фразы как никогда актуальны ,если может мужик пусть делает ,какие алименты ,каждому мужику по две бабы и т д