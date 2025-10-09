Израиль и ХАМАС подписали первый этап плана по урегулированию конфликта

Скоро всех заложников освободят, а израильские войска отступят до согласованной линии

09 октября 2025, 07:36, ИА Амител

Вид с израильской стороны на сектор Газа / Фото: Ohad Zwigenberg / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первый этап сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру», – уточнил Трамп.

Американский лидер назвал это событие "великим днем для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США". Он поблагодарил работающих над переговорами посредников из Катара, Египта и Турции.

Ранее Трамп также заявлял, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября. Кроме того, он не исключил визита в сектор Газа.

Соглашение, достигнутое ХАМАС и Израилем, предусматривает вывод израильских войск, поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, а также обмен израильских заложников на палестинских заключенных.