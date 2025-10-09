НОВОСТИПолитика

Израиль и ХАМАС подписали первый этап плана по урегулированию конфликта

Скоро всех заложников освободят, а израильские войска отступят до согласованной линии

09 октября 2025, 07:36, ИА Амител

Вид с израильской стороны на сектор Газа / Фото: Ohad Zwigenberg / ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первый этап сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру», – уточнил Трамп.

Американский лидер назвал это событие "великим днем для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США". Он поблагодарил работающих над переговорами посредников из Катара, Египта и Турции.

Ранее Трамп также заявлял, что может посетить Ближний Восток 11 или 12 октября. Кроме того, он не исключил визита в сектор Газа.

Соглашение, достигнутое ХАМАС и Израилем, предусматривает вывод израильских войск, поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, а также обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

«ХАМАС объявляет о заключении соглашения, предусматривающего прекращение войны в секторе Газа, вывод из него оккупационных сил, поставку гуманитарной помощи и обмен заложников», – сказано в официальном Telegram-канале движения.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:02:49 09-10-2025

На долго ли договорятся кошка с собакой!?...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:13 09-10-2025

Даже евреи и арабы договариваются о мире.
А русские и украинцы продолжают убивать друг друга.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:36 09-10-2025

Гость (08:22:13 09-10-2025) Даже евреи и арабы договариваются о мире.А русские и укр... они раз в полгода договариваются

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:15 09-10-2025

После того, как Израиль удачно поотрывал лапки ХАМАСу с помощью заминированных пейджеров, нагнуть ХАМАС окончательно и навсегда было лишь делом времени.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:24:58 09-10-2025

и чего в итоге стоило им начать эту движуху?!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:06 09-10-2025

Додушили евреи. Потому что многоэтажки бомбами валили. Так понимают. Как японцы США полюбили после атомных бомб по Хиросиме и Нагасаки

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:42 09-10-2025

Гость (11:07:06 09-10-2025) Додушили евреи. Потому что многоэтажки бомбами валили. Так п... вы еще по Гитлеру всплакните

  -1 Нравится
Ответить
