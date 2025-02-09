Известия: менеджеры Климовского патронного завода вымогали у сотрудников премии

Источник заявил о семи случаях преступления и четырех пострадавших работниках

09 февраля 2025, 12:36, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Руководство Климовского специализированного патронного завода вымогало у своих сотрудников премии. Как сообщает "Известия", полиция расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора КСПЗ Алексея Гарина и главного электрика предприятия Ивана Легкова.

Указывается, что подозреваемые угрожали увольнениями и созданием трудностей в работе сварщикам, таким образом вынуждая их отдавать свои премии за сверхурочную работу, включая и те, которые выплатили за устранение аварии на котельной предприятия в начале января прошлого года.

Источник издания сообщил о семи случаях преступления и четырех пострадавших работниках: у одного из них уже бывшее руководство отобрало три премии на сумму 240 тысяч рублей. Подозреваемый в преступлении Гарин ранее уже был судим по статье о мошенничестве: в 2014 году он перевел десятки миллионов рублей на счета своих фирм, которые предназначались для оплаты услуг предприятия "Газпроммежрегионгаз Москва".