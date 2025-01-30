Известный военный врач с Алтая, спасший 30 тысяч солдат, погиб в ходе СВО на передовой

У Романа Безрукова остались пожилые родители, жена и трехлетняя дочь

30 января 2025, 12:03, ИА Амител

Медик с Алтая Роман Безруков / Фото: издание "Русская весна"

Военный врач, командир 347-го отдельного медицинского батальона майор Роман Безруков, родившийся в Алтайском крае, погиб на СВО, спасая бойцов на передовой. У него остались пожилые родители, жена и трехлетняя дочь. За время СВО Безруков провел около 30 тысяч операций, он считался одним из самых известных врачей среди военных. Похоронили Романа в его родном селе Баево Алтайского края. Историю жизни Безрукова, которую изданию "Русская весна" рассказала его супруга Екатерина, пересказывает amic.ru.

"Приехал поступать с другом"

Роман Безруков родился 27 января 1989 года в селе Баево Баевского района Алтайского края. Окончил местную школу. Во время учебы занимался спортом: футболом, греко-римской борьбой, волейболом. Отец работал начальником уголовного розыска в Баево. Он хотел, чтобы сын в милиции работал, но тот отказался. В итоге Роман поступил в Томский военно-медицинский институт.

"Поехал поступать на военного врача просто так, с другом за компанию. В итоге Ромка поступил, а друг нет", – рассказывает Екатерина.

Екатерина и Роман Безруковы / Фото: "Русская весна"

Через три года институт закрыли, а студентов перевели в питерскую Военно-медицинскую академию имени Кирова. Ее Безруков окончил хорошо, позже стал лейтенантом медицинской службы и по распределению попал в Волгоград. Там за шесть лет он дослужился до командира медицинского взвода и перевелся в поселок под Ростовом-на-Дону на должность начальника медицинской службы полка.

Через какое-то время Роман познакомился с Екатериной – будущей женой. Она также работала медиком. В 2020 году пара сыграла свадьбу, а позже у них родилась дочь.

"Пролечил десятки раненых"

После начала СВО Роман со своими войсками отправился на Украину. В 2023 году у них было восемь переездов. Каждый раз Безруков искал новые места дислокации. Так Роман оказался в Мариуполе: он организовывал медицинское обеспечение при штурме "Азовстали", наладил доставку препаратов, занимался эвакуацией раненых.

После взятия Бахмута Безруков организовал медпомощь прямо в винных подвалах крепости "Рюмка". Работать приходилось в тяжелых условиях. Помимо 150 человек личного состава, под его руководством работали прикомандированные врачи из центральных госпиталей, полковники, профессора.

"За два года, что он служил в этой ТГР, у них пролечились десятки тысяч раненых, хотя точных цифр мы не знаем. По возврату бойцов в строй тоже не дают информацию, это секретно, но примерно половина снова ушла на фронт", – сообщает издание.

"Такого никто никогда не делал"

Летом 2023 года Романа назначили командиром 347-го отдельного медицинского батальона. Уроженец Алтайского края принял решение разделить свой батальон на четыре группы, чтобы эффективнее работать. Служил батальон в основном в Донецке. Оперировали примерно в нескольких километрах от передовой. Там он тоже приспособил здания для оказания медпомощи, организовал по две операционные на каждом направлении.

"Для Ромы всегда было личной трагедией, если не довозили бойца. Он корил себя, что мог организовать помощь, а не сделал. В августе 2024 года до одного из его передовых подразделений не довезли мальчишку. Ему был 21 год. Позже я позвонила мужу, а он "на передке" бункер роет, чтобы там приемное отделение организовать", – рассказывает Екатерина.

Медицинский батальон Романа Безрукова считался одним из лучших в российской армии. Это отмечало даже высшее руководство Генштаба.

Погиб под Горловкой

Погиб Безруков где-то под Горловкой. Причем сначала получил ранение. Об этом Екатерине 21 декабря 2024 года рассказал друг Романа с передовой.

"Я позвонила своему другу, поняла, что за рулем не доеду до дома. Он приехал, сел за руль. Верочку я забрала с заднего сиденья, держусь, чтобы ребенку эмоции не показывать. Приехали домой, говорю другу: "Сема, нужно выйти, поговорить". Мы пошли на общий балкон. И там я истошно заорала. Без слез. У меня просто душа наизнанку вывернулась", – вспоминает Екатерина.

24 декабря в Ростове-на-Дону прошло прощание с Романом. В зале собралось около 300 человек: родные, друзья, сослуживцы. Мама Безрукова сразу же перенесла инсульт.

Романа похоронили в родном селе в Баево. Екатерина решила, что так будет правильно: она военная, куда ее распределят служить в будущем – неизвестно. Да и его родителям так легче. Дочке Вере о смерти папы сказали только после похорон.

По словам Екатерины, они с Романом собирались завести второго ребенка, но СВО оборвала эти планы. Также женщина собиралась поступать на невролога в военную академию в Санкт-Петербурге, хотели переезжать туда, купить дом, перевезти родителей и собрать всю семью под одной крышей.

Екатерина очень хочет, чтобы Роману присвоили звание Героя России посмертно. Во-первых, со времен СССР очень мало медиков удостаивалось такой чести.