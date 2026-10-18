Из‑за атаки БПЛА на Петербург более 400 россиян застряли в Минске

Рейсы из Антальи перенаправили в Белоруссию

18 октября 2026, 20:51, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Из‑за атаки беспилотников на Санкт‑Петербург более 400 россиян оказались в Минске: два рейса турецких авиакомпаний, следовавших из Антальи в Санкт‑Петербург (TK3140 и TK3176), не смогли приземлиться и были вынуждены сесть в Белоруссии, сообщает Baza.

Как уточнили в российском посольстве в Республике Беларусь, самолеты развернулись над Финским заливом из‑за введенных ограничений. Пассажирам уже выдали горячее питание, им оказывают всю необходимую поддержку. Сейчас прорабатываются варианты их доставки в Россию.

Атака привела к серьезным последствиям. По данным губернатора Александра Беглова, погиб один человек, еще пятеро получили травмы. Повреждения зафиксированы в самом городе: пострадали 12 многоквартирных и два частных дома. Из‑за аварий на электросетях без света остались около 20 тысяч жителей.

За пределами Санкт‑Петербурга также есть разрушения: в Гатчине обломки БПЛА упали на жилой дом, в Ломоносовском районе повреждены 55 автомобилей. Спасатели тушили пожары на "Петербургском нефтяном терминале", нефтебазе "Ручьи" и складах в Колпинском районе.

Кроме того, возгорание произошло в логистическом центре Ozon — сотрудников успели оперативно эвакуировать, пострадавших нет. В связи с атакой горожан ранее призвали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.