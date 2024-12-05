В Барнауле готовятся к масштабной застройке Потока
В микрорайоне планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов, детского сада, школы и других объектов инфраструктуры
05 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
Городские власти провели собрание с жителями микрорайона Поток по улицам 1-я Западная, 8а, Горно-Алтайская, 10, 12. Барнаульцев проинформировали о запуске проекта комплексного развития территории. Об этом сообщили в мэрии.
В течение месяца с жителями 33 многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу, провели 23 собрания. На территории рядом с этими зданиями запланирована реализация проекта.
"В рамках предложенной концепции планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – уточнили в мэрии.
Известно, что проект комплексного развития территории Потока согласован с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и будет реализован на следующих улицах:
- ул. Эмилии Алексеевой;
- пр. Ленина;
- ул. Горно-Алтайская;
- ул. 1-я Западная;
- ул. Чеглецова;
- ул. 80-й Гвардейской Дивизии;
- ул. Петра Сухова;
- ул. Смирнова;
- ул. Чудненко;
- ул. 5-я Западная;
- ул. Малахова.
Главное условие участия в проекте для собственников жилья в рамках указанных улиц – заключение от специализированных организаций о соответствии дома критериям, установленным постановлением правительства Алтайского края. При соответствии хотя бы одному из установленных критериев и при согласии более 2/3 собственников дом может участвовать в реализации проекта.
09:43:26 05-12-2024
А когда будет масштабная реконструкция коммуникаций? На верхних этажах итак уже воды горячей не всегда бывает!!!
10:24:37 05-12-2024
Гость (09:43:26 05-12-2024) А когда будет масштабная реконструкция коммуникаций? На верх... Обтирайтесь снегом, закаляйтесь! Для здоровья очень полезно!
14:19:43 05-12-2024
Гость (10:24:37 05-12-2024) Обтирайтесь снегом, закаляйтесь! Для здоровья очень полезно!... лечебное голодание - вообще супер, до 100 доживете!
10:31:52 05-12-2024
Только это не Поток, а Западный, городским властям сначала бы карту города изучить а потом о застройках рассуждать
11:48:17 05-12-2024
Сколько сейчас платят за квадрат собственникам?
12:11:22 05-12-2024
"В рамках предложенной концепции планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – уточнили в мэрии.////////////////////// как-то расплывчато про "другие объекты инфраструктуры". 40 многоэтажек хотят повесить на уже существующую поликлинику, куда приписан Западный и весь Поток?
12:13:39 05-12-2024
на 40 многоквартирных домов - ОДНА школа и ОДИН садик. А не жирно ли будет ?
13:51:59 05-12-2024
дороги надо расширять!!!
14:09:33 05-12-2024
Сегодня же появилась новость, что население перестало покупать квартиры, а у застройщиков нет денег на строительство. Каким образом и для кого собираются возвести 40 домов?
14:40:22 05-12-2024
Гость (10:31:52 05-12-2024) Только это не Поток, а Западный, городским властям сначала б... Именно так.
14:57:05 05-12-2024
Классика! "Дома нужны, чтобы их строить!"...