В Барнауле готовятся к масштабной застройке Потока

В микрорайоне планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов, детского сада, школы и других объектов инфраструктуры

05 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Городские власти провели собрание с жителями микрорайона Поток по улицам 1-я Западная, 8а, Горно-Алтайская, 10, 12. Барнаульцев проинформировали о запуске проекта комплексного развития территории. Об этом сообщили в мэрии.

В течение месяца с жителями 33 многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу, провели 23 собрания. На территории рядом с этими зданиями запланирована реализация проекта.

"В рамках предложенной концепции планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – уточнили в мэрии.

Известно, что проект комплексного развития территории Потока согласован с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и будет реализован на следующих улицах:

ул. Эмилии Алексеевой;

пр. Ленина;

ул. Горно-Алтайская;

ул. 1-я Западная;

ул. Чеглецова;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии;

ул. Петра Сухова;

ул. Смирнова;

ул. Чудненко;

ул. 5-я Западная;

ул. Малахова.

Главное условие участия в проекте для собственников жилья в рамках указанных улиц – заключение от специализированных организаций о соответствии дома критериям, установленным постановлением правительства Алтайского края. При соответствии хотя бы одному из установленных критериев и при согласии более 2/3 собственников дом может участвовать в реализации проекта.