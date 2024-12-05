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В Барнауле готовятся к масштабной застройке Потока

В микрорайоне планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов, детского сада, школы и других объектов инфраструктуры

05 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Городские власти провели собрание с жителями микрорайона Поток по улицам 1-я Западная, 8а, Горно-Алтайская, 10, 12. Барнаульцев проинформировали о запуске проекта комплексного развития территории. Об этом сообщили в мэрии.

В течение месяца с жителями 33 многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу, провели 23 собрания. На территории рядом с этими зданиями запланирована реализация проекта.

"В рамках предложенной концепции планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – уточнили в мэрии.

Известно, что проект комплексного развития территории Потока согласован с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и будет реализован на следующих улицах:

  • ул. Эмилии Алексеевой;
  • пр. Ленина;
  • ул. Горно-Алтайская;
  • ул. 1-я Западная;
  • ул. Чеглецова;
  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии;
  • ул. Петра Сухова;
  • ул. Смирнова;
  • ул. Чудненко;
  • ул. 5-я Западная;
  • ул. Малахова.

Главное условие участия в проекте для собственников жилья в рамках указанных улиц – заключение от специализированных организаций о соответствии дома критериям, установленным постановлением правительства Алтайского края. При соответствии хотя бы одному из установленных критериев и при согласии более 2/3 собственников дом может участвовать в реализации проекта.

Барнаул строительство недвижимость

Комментарии 11

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Гость

09:43:26 05-12-2024

А когда будет масштабная реконструкция коммуникаций? На верхних этажах итак уже воды горячей не всегда бывает!!!

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Гость

10:24:37 05-12-2024

Гость (09:43:26 05-12-2024) А когда будет масштабная реконструкция коммуникаций? На верх... Обтирайтесь снегом, закаляйтесь! Для здоровья очень полезно!

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Мусик

14:19:43 05-12-2024

Гость (10:24:37 05-12-2024) Обтирайтесь снегом, закаляйтесь! Для здоровья очень полезно!... лечебное голодание - вообще супер, до 100 доживете!

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Гость

10:31:52 05-12-2024

Только это не Поток, а Западный, городским властям сначала бы карту города изучить а потом о застройках рассуждать

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Гость

11:48:17 05-12-2024

Сколько сейчас платят за квадрат собственникам?

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Гость

12:11:22 05-12-2024

"В рамках предложенной концепции планируется строительство 40 многоквартирных жилых домов общей площадью около 381 тыс. кв. м, детского сада и школы, а также других объектов инфраструктуры", – уточнили в мэрии.////////////////////// как-то расплывчато про "другие объекты инфраструктуры". 40 многоэтажек хотят повесить на уже существующую поликлинику, куда приписан Западный и весь Поток?

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Гость

12:13:39 05-12-2024

на 40 многоквартирных домов - ОДНА школа и ОДИН садик. А не жирно ли будет ?

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Гость

13:51:59 05-12-2024

дороги надо расширять!!!

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Гость

14:09:33 05-12-2024

Сегодня же появилась новость, что население перестало покупать квартиры, а у застройщиков нет денег на строительство. Каким образом и для кого собираются возвести 40 домов?

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Кирил

14:40:22 05-12-2024

Гость (10:31:52 05-12-2024) Только это не Поток, а Западный, городским властям сначала б... Именно так.

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Гость

14:57:05 05-12-2024

Классика! "Дома нужны, чтобы их строить!"...

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