Проект реновации Потока в Барнауле доработали и направили на повторное рассмотрение

Концепцией предусмотрено построить на Потоке жилые дома, школу, детсад и торговые объекты

30 августа 2024, 12:50, ИА Амител

Обсуждение концепции реновации Потока в мэрии Барнаула / Фото: amic.ru

На территории барнаульского Потока планируется реализовать проект комплексного развития территории. Согласно ему, там намерены построить многоквартирные жилые дома, детский сад, школу и торговые объекты. Также строители обустроят подземные парковки, сделают многоуровневый гараж-стоянку, снесут ряд аварийных домов, а жителей расселят. Реновацию Потока обсудили в барнаульской мэрии 29 августа.

Ранее проект уже прошел стадию предварительного обсуждения. После этого разработчикам направили замечания градостроительная инспекция, АКЗС, Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири и строительные организации. Претензии касались расчета плотности и численности населения, определения площади возводимых квартир, обеспеченности социальной инфраструктурой, парковками, озелененными территориями, местами притяжения и так далее. С учетом поступивших замечаний проект концепции доработали и направили на повторное рассмотрение.

"Все ранее поступившие замечания и предложения постарались учесть и использовать при доработке проекта концепции, в частности, определились с объемами жилья, потребностями в социальных объектах. Так, приняли решение взять за основу площадь возводимого жилья в 381 тысячу квадратных метров. Исходя из этого показателя представители ресурсоснабжающих организаций подготовят свои расчеты по объемам инженерных сетей, объектов и затратам на их обустройство. Опираясь на эти данные, соответственно, строители смогут предварительно просчитать экономику проекта", – подчеркнул первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.

На заседании министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев отметил, что барнаульский Поток (территория, ограниченная пр. Ленина, улицами Эмилии Алексеевой, Петра Сухова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова и Малахова) можно рассматривать как будущий центр роста внутри города, то есть жилой массив с удобной транспортной логистикой. Он отметил, что по программе комплексного развития территорий в Барнауле и дальше будет проводиться расселение аварийных домов.

На данный момент работа над проектом комплексного развития территории жилой застройки "Поток" еще продолжается, отметили в мэрии.

Напомним, что обсуждение обновления территории Потока началось около года назад. Уже подготовлена графическая схема границ этой зоны, концепция проекта комплексного развития и предварительная концепция КРТ. Срок реализации проекта еще прорабатывается. Территория реновации включит 101 земельный участок площадью около 16,8 га.