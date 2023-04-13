К тушению пожара в Михайловском районе привлекли пожарный поезд

На график движения составов это не повлияет

13 апреля 2023, 22:56, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Пожарный поезд Западно-Сибирской железной дороги принимает участие в ликвидации пожара в Алтайском крае. Состав из Кулунды выехал на оказание помощи пожарным расчётам МЧС в тушении лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Отмечается, что поезд доставит для ликвидации очага пожара 120 тонн воды и будет выполнять заправку пожарных машин. На движение железнодорожного транспорта возгорание не влияет.

Напомним, что возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. Предположительно, пожар перешёл в регион из Казахстана.

Как отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обстановку осложняет сильный порывистый ветер. В Михайловском информационном центре заявляли, что кроме села Бастан есть угроза для Неводного, Николаевки и района станции села Михайловское. На эти территории направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в сёлах подготовлена техника на случай эвакуации.