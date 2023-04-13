Лесной пожар в Михайловском районе удалось локализовать

Сейчас площадь возгорания составляет тысячу гектаров

13 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Крупный лесной пожар в Михайловском районе Алтайского края удалось локализовать на площади одной тысячи гектаров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны, огонь удалось остановить в 9 км от ближайшего населённого пункта Бастан.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас селу ничего не угрожает.

Напомним, что возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. Предположительно, пожар перешёл в регион из Казахстана.

Как отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обстановку осложняет сильный порывистый ветер. В Михайловском информационном центре заявляли, что кроме села Бастан есть угроза для Неводного, Николаевки и района станции села Михайловское. На территории направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в сёлах подготовлена техника на случай эвакуации.