Крупный лесной пожар пришёл в Алтайский край из Казахстана

Подготовлена техника на случай эвакуации из сёл Неводное, Николаевка и Бастан

13 апреля 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: vk.com/club210818162

Лесной пожар пришел в Михайловский район Алтайского края со стороны Республики Казахстан. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, ближайший населенный пункт, село Бастан, находится в 10 километрах от возгорания.

"Тушением пожара занимаются силы лесоохраны - 35 человек и 20 единиц техники. Обстановку осложняет порывистый ветер", - рассказали в ведомстве.

Еще 22 человека и шесть единиц техники из пожарно-спасательных подразделений МЧС направлены в Бастан и соседние населенные пункты для их защиты в случае угрозы перехода огня.

Население информируют о ситуации, идет дополнительная опашка территорий. На месте организовано взаимодействие всех служб территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

В Михайловском информационном центре добавили, что есть угроза для сел Неводное, Николаевка, Бастан, района станции села Михайловское. На территории также направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в селах подготовлена техника на случай эвакуации.