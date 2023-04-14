Качество благоустройства двух парков Барнаула проверят за 4 млн рублей

Подрядчик должен будет следить за реконструкцией барнаульских парков "Центральный" и "Юбилейный"

14 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Благоустройство парка "Юбилейный"/ Фото: amic.ru

Барнаульские власти готовы заплатить 4,2 млн рублей за проверку качества работ в парках "Центральный" и "Юбилейный", которые начнутся в ближайшие месяцы. Это следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

За какими работами в парках будут следить?

Подрядчик должен будет контролировать качество демонтажных и утилизационных работ, следить за строительством водопровода и канализации, за земляными работами, за устройством покрытия, наружного видеонаблюдения и освещения, смотреть за сносом зелёных насаждений и озеленением территории, за обустройством проездов, за установкой туалетов и другими мероприятиями в парках.

Лот появился на сайте госзакупок ещё 6 апреля. 14 апреля компании, желающие заниматься контролем работ, закончили подавать заявки. Сейчас комиссия определяет победителя аукциона.

Исполнитель приступит к выполнению с даты заключения контракта. Действовать договор будет до 12 февраля 2024 года. В 2023 году компании-победителю заплатят не более 3,3 млн рублей, а в 2024 году – остальные деньги.

Что сделают в парках в 2023 году?

Напомним, что власти Барнаула в 2023 году потратят на благоустройство парков "Центральный" и "Изумрудный" 235,1 млн рублей. За эту сумму рабочие проведут второй (из четырёх) этап благоустройства "Юбилейного" и полную реконструкцию парка "Центральный" (она будет длиться только один год).

В 2023 году в "Центральном" рабочие установят новые туалеты и лавочки, обустроят детскую площадку, заменят плиточное и асфальтовое покрытие, оборудуют освещение и камеры видеонаблюдения, поставят новые урны и качели, а также высадят деревья. Важной частью благоустройства парка станет ремонт фонтана на центральной аллее, который не реконструировали с 1965 года.

В парке "Юбилейный" в 2023 году демонтируют старые покрытия, снесут аварийные насаждения, сделают вертикальную планировку, посадят газон и кустарники, установят освещение и камеры видеонаблюдения, а также туалеты и малые архитектурные формы. Кроме того, в парке появятся проезды и площадки, там положат тротуар и проведут электрические, канализационные и водопроводные сети.