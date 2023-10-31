Кадыров приказал "стрелять в лоб" зачинщикам беспорядков после погромов в Махачкале
После этого, указал он, никто уже не захочет выходить на улицы с подобными акциями протеста
31 октября 2023, 15:53, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков после трех предупредительных выстрелов, сообщает Life.
Глава республики призвал силовиков сразу же задерживать и сажать зачинщиков беспорядков, если они вдруг начнутся в регионе. Такое распоряжение он дал после инцидента в Махачкале.
"Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", – сказал Кадыров на совещании с представителями МВД и Росгвардии.
Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев.
Депутат Госдумы Даниил Бессарабов назвал погромы в Махачкале "подрывной деятельностью наших врагов".
15:59:25 31-10-2023
Дело говорит.
16:04:53 31-10-2023
А почему только зачинщиков?. завтра стаду скажут громить еще что нибудь. потом еще
17:00:05 31-10-2023
Гость (16:04:53 31-10-2023) А почему только зачинщиков?. завтра стаду скажут громить ещ... Не, ну вон Гурулев сказал, что надо 20% населения уничтожить, так что есть куда стремиться.
16:37:08 31-10-2023
О,как мы пеняли на Америку - мол стреляют,гады,в людей без суда и следствия . А сами туда же . Скоро докатимся до беспредела
10:21:20 01-11-2023
ха-ха (16:37:08 31-10-2023) О,как мы пеняли на Америку - мол стреляют,гады,в людей без с... В Чечне уже докатились
16:56:08 31-10-2023
И что!? он этот свой приказ, подписал и газете опубликовал!? Ведь должен понимать, человек умудренный таким опытом, что нужна другая Палестина... И они самый лучший вариант!...
17:03:19 31-10-2023
Сразу видно правовое государство, нарушил закон пулю в лоб, после трёх предупредительных выстрелов, Путин вернул нас в средний век.
17:29:34 31-10-2023
Ну и шлите всех евреев в Грозный
19:13:53 31-10-2023
зачем в Грозный? в Еврейскую Автономную Область!!!...
07:53:03 01-11-2023
Ну в принципе, по законам военного времени. В таких условиях и три предупредительных выстрела не делают. Вообще у кого хватает ума понять, что идут военные действия, и рисковать в таких условиях не будет. Если такой рисковый, сейчас есть, где рискнуть. Причем там тот же союзник твоего врага, иди и накажи его. Твои же единоверцы против этого союзника там сейчас жизни отдают, а ты тут баб еврейских пугаешь