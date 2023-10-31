Кадыров приказал "стрелять в лоб" зачинщикам беспорядков после погромов в Махачкале

После этого, указал он, никто уже не захочет выходить на улицы с подобными акциями протеста

31 октября 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков после трех предупредительных выстрелов, сообщает Life.

Глава республики призвал силовиков сразу же задерживать и сажать зачинщиков беспорядков, если они вдруг начнутся в регионе. Такое распоряжение он дал после инцидента в Махачкале.

"Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", – сказал Кадыров на совещании с представителями МВД и Росгвардии.

Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов назвал погромы в Махачкале "подрывной деятельностью наших врагов".