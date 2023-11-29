Куда поедем? Как будет ходить общественный транспорт после открытия моста в Барнауле
Путепровод откроется для движения транспорта 30 ноября
29 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Движение личного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина в Барнауле возобновят официально в четверг, 30 ноября. А вот общественный транспорт запустят по новенькому мосту через день – 1 декабря. Объясняем, как будут курсировать маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев после открытия моста.
Почему общественный транспорт запустят только 1 декабря?
В мэрии краевой столицы пояснили, что движение личного транспорта откроют 30 ноября во второй половине дня. В связи с этим потребуется время на изменение схемы движения общественного транспорта. Чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров, работа общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря.
Как будут ходить автобусы?
По той схеме, которая существовала до перекрытия путепровода в мае 2022 года. Так, по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова будут ходить следующие автобусные маршруты: № 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144.
Автобус № 76 также не будет заезжать на улицу Аносова. В сторону поселка Восточного маршрут будет двигаться по проспекту Ленина до остановки "Площадь Октября", затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина. В обратном направлении тем же маршрутом.
Как будут ходить троллейбусы?
Троллейбусные маршруты № 1 и 7 снова будут ездить по путепроводу до Речного вокзала, а троллейбус № 6 – до Железнодорожного вокзала города.
А как будут ходить трамваи?
Их снова запустят по путепроводу, поэтому вам не нужно будет добираться с пересадками.
– Маршрут № 1 будет двигаться от остановки "Площадь Свободы" по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта "Докучаево". В обратном направлении тем же маршрутом.
– Маршрут № 3 будет двигаться от остановки "Микрорайон Восточный" по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта "Пивзавод". В обратном направлении тем же маршрутом.
– Маршрут № 4 будет двигаться от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Микрорайон Восточный". В обратном направлении тем же маршрутом.
– Маршрут № 7 будет отправляться от остановки "Кордон" по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до депо № 3. В обратном направлении тем же маршрутом.
Маршрут № 99 продолжит ходить?
Нет. Это был временный маршрут. Он обеспечивал доступность проспекта Красноармейского и ТЦ "Пионер" на период реконструкции трамвайного кольца.
По проспекту Калинина будет ходить какой-нибудь общественный транспорт?
Да, не переживайте. Вы сможете спокойно добраться до необходимого места. На проспекте Калинина сохранятся автобусные маршруты № 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.
Получается, что с 1 декабря отменят тарифный план "Электронный пересадочный билет"?
Да. В мэрии Барнаула пояснили, что это связано с запуском движения общественного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина. Тарифный план можно будет сменить на "Электронный кошелек", проездные билеты "Для граждан", "Единый" на 20, 42 или 50 поездок и "Курьерский". Для этого можно обратиться в киоски "Лига Пресс", "Роспечать-Алтай", "Союзпечать-Алтай" или изменить тариф через мобильное приложение на сайте "Центртранс". Сделать это можно лишь при нулевом балансе.
Если же на пересадочном билете имеются неиспользованные средства, то вернуть их или же сменить тарифный план можно в МУП "Центртранс", которое находится на проспекте Ленина, 6, по предварительной записи. Получить консультацию можно по телефону: 717-820.
Так, а какие автобусы, которые идут через путепровод, вообще без льготного проезда?
Это маршруты № 6, 29, 32, 41, 50, 54, 58, 76, 144.
Почему мост вообще начали ремонтировать?
Путепровод был построен еще в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Поэтому его нужно было сносить и строить заново. Власти объясняли, что у объекта имелись трещины, в отдельных местах наблюдалось коррозия арматуры. Была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высоты парапетного ограждения не хватало, состояние тротуаров на мосту было плохим.
Контракт на работы заключили с Дорожно-строительным управлением № 4 (ДСУ № 4). Путепровод перекрыли для движения транспорта в мае 2022 года. Для этого пришлось разобрать трамвайные пути и оборудовать временное разворотное кольцо возле ТРЦ "Пионер" и Дома быта. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. Для общественного транспорта сделали специальные выделенные полосы.
Стоимость работ по реконструкции путепровода составила около 2,1 миллиарда рублей.
В настоящее время дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, рабочие смонтировали контактную сеть и трамвайные пути.
Работы на путепроводе продолжат в 2024 году?
Да. Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.
07:23:35 29-11-2023
Почему мост вообще начали ремонтировать? Потаму что нужно было попилить несколько лет бюджет.
08:56:31 29-11-2023
Гость (07:23:35 29-11-2023) Почему мост вообще начали ремонтировать? Потаму что нужно бы... Потому что он был в аварийном состоянии. Не знаешь, не говори, умнее покажешься.
15:28:02 29-11-2023
Гость (08:56:31 29-11-2023) Гость (07:23:35 29-11-2023) Почему мост вообще начали ... Вот не знаю, в каком он был состоянии, и насчет"пробок" не представляю, но ездить по нему первое время не стану - очкую чо-то...
09:14:47 30-11-2023
Гость (15:28:02 29-11-2023) Вот не знаю, в каком он был состоянии, и насчет"пробок" не п... Cтолько техники тяжелой стояло на мосту во время дорожных работ! А ты на своей легковушке очкуешь? Совсем мозгов нет?
07:35:21 29-11-2023
Вангую пятничную новость. Новый мост встал в пробке. На четверг вряд ли, ОТ ещё не будет.
09:41:54 29-11-2023
Гость (07:35:21 29-11-2023) Вангую пятничную новость. Новый мост встал в пробке. На четв... Про мост не знаю, всё-таки добавили полосу, а вот Матросова теперь в вечной пробке будет.
11:22:39 29-11-2023
Гость (09:41:54 29-11-2023) Про мост не знаю, всё-таки добавили полосу, а вот Матросова ... Всё так, но пробка из-за Матросова может на весь мост распространиться. Гадание конечно для прикола, но всё вполне реально.
14:45:01 29-11-2023
Гость (11:22:39 29-11-2023) Всё так, но пробка из-за Матросова может на весь мост распро... Вряд ли одна полоса Матросова (в районе моста, а пробка именно до моста, потом она понемногу рассасывается, т.к. после Бехтерева 2 полосы) повлияет на трафик на мосту.
10:23:09 29-11-2023
Закупили новые трамваи, новый мост. А вот может кто помнит трамвай на котором было написано "Подарок жителям города от губернатора" при Карлине еще? Где он? я его давно не вижу. Не забрал же он его с собой?! А еще были 2х этажные автобусы эти тоже куда то уехали...
15:38:09 29-11-2023
Гость (10:23:09 29-11-2023) Закупили новые трамваи, новый мост. А вот может кто помнит т... Трамвай после Карлина долго ездил ещё. А про судьбу двухэтажного автобуса тут когда-то много лет назад писали, куда-то он в чьи-то частные руки ушёл, то ли в Москву, то ли в Питер, не помню уже
16:15:47 29-11-2023
Гость (15:38:09 29-11-2023) Трамвай после Карлина долго ездил ещё. А про судьбу двухэта... да старые развалины , а не автобусы. Они в 2003 г УЖЕ на ладан дышали. А так-то 20 лет прошло
10:31:58 30-11-2023
Гость (15:38:09 29-11-2023) Трамвай после Карлина долго ездил ещё. А про судьбу двухэта... Автобусы в Питер уехали, экскурсантов катать по городу.
18:03:48 29-11-2023
Гость (10:23:09 29-11-2023) Закупили новые трамваи, новый мост. А вот может кто помнит т... ага, сгнили от старости и ушли в мир иной. Еврохлам 80-х годов — немного староват для эксплуатации в 2023. Вспомнили, чего 20 с лишним лет назад закупали от безысходности, когда икарус стал неподъёмный за валюту...
10:24:06 29-11-2023
Интересно, а почему все молчат про выделенки и запрет парковок на Ленина, Калинина, Строителей ? Отменять их никто не собирается?
11:36:01 29-11-2023
Гость (10:24:06 29-11-2023) Интересно, а почему все молчат про выделенки и запрет парков... Нет, выделенки некоторые останутся.
12:55:09 29-11-2023
Гость (10:24:06 29-11-2023) Интересно, а почему все молчат про выделенки и запрет парков... Сохранение выделенок - одно из немногих разумных решений, принятых в последнее время
11:01:53 29-11-2023
"Троллейбусные маршруты № 1 и 7 снова будут ездить по путепроводу до Речного вокзала"... а где Речной вокзал?
12:45:53 29-11-2023
Гость (11:01:53 29-11-2023) "Троллейбусные маршруты № 1 и 7 снова будут ездить по путепр... Речная будка
13:45:53 29-11-2023
А 17 автобус,маршрут не восстановят?
14:48:22 29-11-2023
Гость (13:45:53 29-11-2023) А 17 автобус,маршрут не восстановят?... Судя по всему нет. На мое письмо в администрацию ответили - маршрут не рентабелен, желающих его обслуживать среди автоперевозчиков нет. А я всё понять не могу, как так? Ходил полный всегда и не рентабельный???
16:24:54 29-11-2023
Гость (14:48:22 29-11-2023) Судя по всему нет. На мое письмо в администрацию ответили - ... Ну это не пассажиры решают, какие должны быть маршруты, а перевозчики ставят горадминистрацию в известную позу))) Судя по их ответу
13:48:06 29-11-2023
А 17 автобус,маршрут не восстановят?
15:55:24 29-11-2023
Слышал, что в планах после завершения ремонта моста на новом рынке, планируют ремонт моста на пр-те Калинина? Кто-нибудь знает, так это или нет? Если так то пробка с Калинина перейдет в вечную сумасшедшую пробку на Ленина )как минимум на период строительства/реконструкции).
16:00:39 29-11-2023
Походу не успевают к завтрашнему открытию моста. 1 декабря ОТ хотели пустить по мосту, а контактной сети для трамваев и троллейбусов до сих пор нет. Даже фонари на все столбы не успеют повесить
18:45:48 29-11-2023
1122 (16:00:39 29-11-2023) Походу не успевают к завтрашнему открытию моста. 1 декабря О... Обещали, что обязательно до отрытия движения сделают контрольные проезды трамваев, но не успевают, а линии для трамваев и для троллейбусов нет так просто и быстро сделать, причем, отладить все и тщательно проверить нужно.
16:31:54 29-11-2023
Пусть сначала смельчаки потестят мост, а уж потом запускают ОТ. Вдруг обвалится?!
17:53:04 29-11-2023
Ждём!
19:15:37 29-11-2023
Выделенки для автобусов необходимо сделать на всем протяжении Ленина, включая новый путепровод, а то некоторые умники и умницы занимают полосу под парковку, создавая пробку, и еще, любители гонять по крайней левой, не сильно на тапок жмите, бордюр, отбойник слева отсутствует, будете куковать на рельсах. Старый мост простоял 60 лет, на сколько хватит нового, это на совести дорожных рабочих.
10:32:41 30-11-2023
Гость (19:15:37 29-11-2023) на сколько хватит нового, это на совести дорожных рабочих. Вот только не рабочих, а их работодателей и контролирующих органов...
07:12:42 04-12-2023
где 17 автобус? Набивается в 35 как скот