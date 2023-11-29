Куда поедем? Как будет ходить общественный транспорт после открытия моста в Барнауле

Путепровод откроется для движения транспорта 30 ноября

29 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движение личного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина в Барнауле возобновят официально в четверг, 30 ноября. А вот общественный транспорт запустят по новенькому мосту через день – 1 декабря. Объясняем, как будут курсировать маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев после открытия моста.

Почему общественный транспорт запустят только 1 декабря?

В мэрии краевой столицы пояснили, что движение личного транспорта откроют 30 ноября во второй половине дня. В связи с этим потребуется время на изменение схемы движения общественного транспорта. Чтобы не допустить сбоев и избежать неудобств для пассажиров, работа общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря.

Как будут ходить автобусы?

По той схеме, которая существовала до перекрытия путепровода в мае 2022 года. Так, по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова будут ходить следующие автобусные маршруты: № 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144.

Автобус № 76 также не будет заезжать на улицу Аносова. В сторону поселка Восточного маршрут будет двигаться по проспекту Ленина до остановки "Площадь Октября", затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина. В обратном направлении тем же маршрутом.

Как будут ходить троллейбусы?

Троллейбусные маршруты № 1 и 7 снова будут ездить по путепроводу до Речного вокзала, а троллейбус № 6 – до Железнодорожного вокзала города.

А как будут ходить трамваи?

Их снова запустят по путепроводу, поэтому вам не нужно будет добираться с пересадками.

– Маршрут № 1 будет двигаться от остановки "Площадь Свободы" по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта "Докучаево". В обратном направлении тем же маршрутом.

– Маршрут № 3 будет двигаться от остановки "Микрорайон Восточный" по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта "Пивзавод". В обратном направлении тем же маршрутом.

– Маршрут № 4 будет двигаться от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Микрорайон Восточный". В обратном направлении тем же маршрутом.

– Маршрут № 7 будет отправляться от остановки "Кордон" по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до депо № 3. В обратном направлении тем же маршрутом.

Маршрут № 99 продолжит ходить?

Нет. Это был временный маршрут. Он обеспечивал доступность проспекта Красноармейского и ТЦ "Пионер" на период реконструкции трамвайного кольца.

По проспекту Калинина будет ходить какой-нибудь общественный транспорт?

Да, не переживайте. Вы сможете спокойно добраться до необходимого места. На проспекте Калинина сохранятся автобусные маршруты № 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.

Получается, что с 1 декабря отменят тарифный план "Электронный пересадочный билет"?

Да. В мэрии Барнаула пояснили, что это связано с запуском движения общественного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина. Тарифный план можно будет сменить на "Электронный кошелек", проездные билеты "Для граждан", "Единый" на 20, 42 или 50 поездок и "Курьерский". Для этого можно обратиться в киоски "Лига Пресс", "Роспечать-Алтай", "Союзпечать-Алтай" или изменить тариф через мобильное приложение на сайте "Центртранс". Сделать это можно лишь при нулевом балансе.

Если же на пересадочном билете имеются неиспользованные средства, то вернуть их или же сменить тарифный план можно в МУП "Центртранс", которое находится на проспекте Ленина, 6, по предварительной записи. Получить консультацию можно по телефону: 717-820.

Так, а какие автобусы, которые идут через путепровод, вообще без льготного проезда?

Это маршруты № 6, 29, 32, 41, 50, 54, 58, 76, 144.

Почему мост вообще начали ремонтировать?

Путепровод был построен еще в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Поэтому его нужно было сносить и строить заново. Власти объясняли, что у объекта имелись трещины, в отдельных местах наблюдалось коррозия арматуры. Была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высоты парапетного ограждения не хватало, состояние тротуаров на мосту было плохим.

Контракт на работы заключили с Дорожно-строительным управлением № 4 (ДСУ № 4). Путепровод перекрыли для движения транспорта в мае 2022 года. Для этого пришлось разобрать трамвайные пути и оборудовать временное разворотное кольцо возле ТРЦ "Пионер" и Дома быта. На время ремонта движение общественного транспорта распределили по проспекту Калинина и по улице Аносова. Для общественного транспорта сделали специальные выделенные полосы.

Стоимость работ по реконструкции путепровода составила около 2,1 миллиарда рублей.

В настоящее время дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, рабочие смонтировали контактную сеть и трамвайные пути.

Работы на путепроводе продолжат в 2024 году?

Да. Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.