В Барнауле с 1 декабря отменяют тарифный план "Электронный пересадочный билет"

Его можно будет сменить на другие тарифы, а остаток средств придется возвращать в МУП "Центртранс"

28 ноября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Тарифный план "Электронный пересадочный билет" отменяется в Барнауле с 1 декабря. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с запуском движения общественного транспорта по путепроводу на проспекте Ленина.

Тарифный план можно будет сменить на "Электронный кошелек", проездные билеты "Для граждан", "Единый" на 20, 42 или 50 поездок и "Курьерский". Для этого можно обратиться в киоски "Лига Пресс", "Роспечать-Алтай", "Союзпечать-Алтай" или изменить тариф через мобильное приложение на сайте "Центртранс". Сделать это можно лишь при нулевом балансе.

Если же на пересадочном билете имеются неиспользованные средства, то вернуть их или же сменить тарифный план можно в МУП "Центртранс", которое находится на проспекте Ленина, 6, по предварительной записи. Получить консультацию можно по телефону: 717-820.

Также с 1 декабря отменяется автобусный маршрут № 99. Он обеспечивал доступность проспекта Красноармейского и ТЦ "Пионер" на период реконструкции трамвайного кольца.