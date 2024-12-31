Как будут работать почтовые отделения Алтайского края в новогодние праздники?

В разных почтовых офисах график работы может отличаться

31 декабря 2024, 17:48, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru

В период новогодних праздников алтайские отделения "Почты России" будут работать по измененному графику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Так, для всех почтовых отделений региона 1 и 7 января станут выходными. А в другие предпраздничные дни и новогодние каникулы график работы в разных почтовых офисах может отличаться. Уточнить расписание работы конкретного отделения можно на сайте "Почты России" либо в мобильном приложении компании.

Большинство городских офисов почты отработают 30 декабря по графику субботы, а 31 декабря уйдут на выходной. Однако у 13 отделений края установлено другое расписание.

"Перед Новым годом многие жители края делали покупки в интернет-магазинах. В этих посылках идут подарки для родных и друзей. Поэтому в тех отделениях, где почта выдает товары с маркетплейсов, а это 13 офисов в Алтайском крае, 30 декабря мы установили обычный график работы, а 31 декабря будем обслуживать там клиентов до 19 часов", – пояснил директор Управления Федеральной почтовой службы Алтайского края Константин Попов.

Пенсии и пособия почтальоны принесут домой в установленную дату. Исключение составят те, кто получает выплаты 7 января. Им доставят деньги по индивидуальному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.

Сортировочный центр будет работать круглосуточно и без выходных: это нужно для приема и обработки почты.