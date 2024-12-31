Как будут работать почтовые отделения Алтайского края в новогодние праздники?
В разных почтовых офисах график работы может отличаться
31 декабря 2024, 17:48, ИА Амител
В период новогодних праздников алтайские отделения "Почты России" будут работать по измененному графику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Так, для всех почтовых отделений региона 1 и 7 января станут выходными. А в другие предпраздничные дни и новогодние каникулы график работы в разных почтовых офисах может отличаться. Уточнить расписание работы конкретного отделения можно на сайте "Почты России" либо в мобильном приложении компании.
Большинство городских офисов почты отработают 30 декабря по графику субботы, а 31 декабря уйдут на выходной. Однако у 13 отделений края установлено другое расписание.
"Перед Новым годом многие жители края делали покупки в интернет-магазинах. В этих посылках идут подарки для родных и друзей. Поэтому в тех отделениях, где почта выдает товары с маркетплейсов, а это 13 офисов в Алтайском крае, 30 декабря мы установили обычный график работы, а 31 декабря будем обслуживать там клиентов до 19 часов", – пояснил директор Управления Федеральной почтовой службы Алтайского края Константин Попов.
Пенсии и пособия почтальоны принесут домой в установленную дату. Исключение составят те, кто получает выплаты 7 января. Им доставят деньги по индивидуальному графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.
Сортировочный центр будет работать круглосуточно и без выходных: это нужно для приема и обработки почты.
03:55:59 31-12-2024
30.12.24-15-00, 38-е отд.почты(пр.Комсомольский 110)- почта закрыта. На двери объявление-" по техническим причинам не работает- НЕТ ИНТЕРНЕТА"😛 Это как?🙄
22:31:12 31-12-2024
Гость (03:55:59 31-12-2024) 30.12.24-15-00, 38-е отд.почты(пр.Комсомольский 110)- почта ... Да да да. Тоже про это хотела сказать, 30 го числа не работала, в 14.11 были и в 16.30. Написано по тех причинам закрыто, нет интернета. А мне посылка пришла, которую я не смогу теперь подарить вовремя.