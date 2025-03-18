Как центр "Меняй" помогает реализовать инициативы молодежи Алтайского края?

В Барнауле работает центр самореализации молодежи "Меняй", который помогает молодым людям реализовывать общественно-полезные проекты

18 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба центра "Меняй"

Миссия центра "Меняй" в Барнауле – создать условия для гармоничного развития личности и широких возможностей для самореализации молодежи на территории Алтайского края, воспитать поколение людей в ключе патриотизма и любви к своей стране.

От малого – к большему

Центр "Меняй" распахнул свои двери для неравнодушной молодежи осенью 2024 года. Его руководителем является Екатерина Кладова.

Как рассказывает Екатерина, идея создания такого пространства появилась еще в студенческие годы:

"Вдохновение на создание места, где молодежь может получить информационную и экспертную поддержку в реализации общественно-полезного проекта, пришло еще в студенчестве, когда я училась в Красноярске. Там уже в 2015 году было огромное количество молодежных центров, где мы как студенты могли реализовывать свои самые смелые идеи и найти в этом деле друзей. И вот спустя десять лет я поняла, что созрела для создания своего места, где смогу помочь молодежи на их пути".

Помог в открытии подобного пространства Екатерине Кладовой опыт работы с молодежью и руководство общественными проектами: она является руководителем федеральной программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" в Алтайском крае.

Фото: пресс-служба центра "Меняй"

От экологии до политики

Центр оказывает информационную и экспертную поддержку молодым людям, у которых есть общественно-полезная идея, но нет плана, как ее реализовать. Сотрудники центра безвозмездно помогают доработать проект, найти пути его финансирования и получить экспертный совет по реализации проекта.

Центр "Меняй" работает по нескольким направлениям:

МЕНЯЙ.Политику – для проектов, направленных на развитие гражданского общества и вовлечение молодежи в процессы управления страной, реализацию программ кадрового резерва;

МЕНЯЙ.Общество – для реализации социально значимых просветительских инициатив, проектов в сфере формирования общественного мировоззрения и воспитания;

МЕНЯЙ.Бизнес – для реализации проектов в сфере развития молодежного предпринимательства, проектов в области бизнес-обучения;

МЕНЯЙ.Мир – для проектов с международным участием, проектов в сфере обмена опытом, стажировок;

МЕНЯЙ.Города – для проектов в сфере урбанистики и благоустройства, защиты окружающей среды.

Сегодня при поддержке центра уже реализуется несколько проектов.

Так, в настоящее время проходит реализация проекта по развитию молодежного предпринимательства "А вообще, я предприниматель". В рамках проекта студенты алтайских учебных заведений обучаются базовым предпринимательским навыкам: смотрят видеоуроки, встречаются с экспертами из числа действующих бизнесменов, после чего создадут под руководством кураторов свои первые стартапы.

Также на базе центра реализуется проект по экологическому просвещению студентов "ЭкоСПОсобности". Его цель – воспитание ответственного отношения к природе среди молодежи. Всего организаторы планируют привлечь в ESG-повестку 500 алтайских студентов за десять месяцев реализации проекта.

Не обошлось и без гражданской и социальной ответственности. Организаторы уверены, что именно с нее и начинается любая общественно-полезная инициатива. Для этого на базе центра запущен проект по вовлечению студентов в процессы самоуправления "Точка СПО". Проект помогает студентам освоить навыки стратегического планирования и управления, эффективной коммуникации и работы в команде.

Один из самых популярных проектов на базе "Меняй" – "Нейропульс. Ритм нового века". Он направлен на вовлечение молодежи в технологические проекты и развитие интереса в IT-сфере. В рамках проекта прошло уже несколько акций, которые собрали сотни участников. Организаторы радуют участников нейроаватарами, которые создают при помощи нейросетей. Барнаульцев так заинтересовала акция, что некоторые становятся ее постоянными гостями.

Самый необычный проект, реализуемый при поддержке центра, – "Политика 2.0". В его рамках молодежь Алтайского края получает навыки политической грамотности и гражданской активности.

"Политика 2.0" – это не просто обучающий курс, а площадка для повышения политической культуры. Сегодня молодежь стремится к политике, а мы этот тренд подхватываем, ведь за молодежью – будущее нашей страны", – отмечает Екатерина Кладова.

В планах на 2025 год – создание офлайн-пространства для молодежи, где будут проходить образовательные курсы, встречи, мастер-классы, а также запуск нового проекта, направленного на развитие урбанистики.

Фото: пресс-служба центра "Меняй"

Не жди перемен – меняй сам!

Центр "Меняй" ждет тех, кто хочет развивать и улучшать жизнь вокруг, со своими идеями.

"Мы готовы поддержать и помочь в реализации самых смелых молодежных идей", – отмечает Екатерина Кладова.

Обратиться в центр можно через официальное сообщество во "ВКонтакте" по ссылке: https://vk.com/menyaialtai.