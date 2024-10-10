Как дети становятся налоговыми должниками и за что придется платить родителям?
Если на ребенка оформлено право собственности на имущество, у него появляется обязанность по уплате налогов независимо от возраста
10 октября 2024, 11:14, ИА Амител
Более 200 тысяч детей в Алтайском крае являются собственниками земельных участков, квартир, домов и транспортных средств. Треть несовершеннолетних собственников "накопили" долги по налогам на общую сумму 67 миллионов рублей. Кто их должен платить, начисляются ли на них пени и как получить налоговое уведомление, об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.
Разве дети должны платить налоги?
Если на несовершеннолетнего оформлено любое имущество, по закону у него автоматически появляется обязанность по уплате налогов независимо от возраста, отмечает Алексей Легостаев. И неважно, владеет ребенок всей квартирой или только долей в ней.
"Налог на имущество физических лиц исчисляется каждому собственнику соразмерно его доли в праве. Для каждого собственника формируется налоговое уведомление", – пояснил Алексей Легостаев.
Если, например, супруги приобрели недвижимость на материнский капитал, выделили детям доли и решили ее продать раньше установленного срока (три года, если жилье единственное, пять лет в остальных случаях), каждому собственнику исчислят налог на доходы физических лиц.
Если ребенок получил облагаемый налогом подарок, его законные представители обязаны не только заплатить налог, но и предварительно подать декларацию в налоговую инспекцию. Сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за годом дарения.
Логично, что дети платить за себя налоги не могут, делать это за них должны их представители – родители или опекуны. Однако проводимые среди взрослых анкетирования показывают, что большая часть взрослых не знает об этой обязанности, отметил Алексей Легостаев. По незнанию или осознанно, но в Алтайском крае 70 тысяч несовершеннолетних на сегодняшний день имеют задолженность по налогам.
"Сейчас мы пытаемся через школы, чаты образовательных учреждений доводить информацию до родителей, что у них есть такая обязанность. Также рассказываем, какими способами можно погасить эту задолженность", – рассказал руководитель ведомства.
У нас квартира в долевой собственности, почему мне не приходят уведомления на детей?
В уведомление родителей данные по уплате налога за детей включить не могут из-за налоговой тайны. На горячей линии ФНС информацию о том, какую сумму нужно заплатить, вам тоже не сообщат. Не будут отображаться налоги и в личном кабинете папы и мамы. Такие уведомления персональные и рассылаются напрямую налогоплательщикам по адресу прописки, объясняет Легостаев. Однако если семья там не проживает, заказные письма до адресата просто не дойдут.
А это чревато. Если не платить налоги своевременно, на них ежедневно будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка. Учитывая, что сегодня она уже составляет 19%, по итогу сумма может серьезно увеличиться, отметил Алексей Легостаев.
Чтобы таких неприятностей не произошло, для удобства родители могут зарегистрировать ребенка в Личном кабинете налогоплательщика, а после подключить сервис "Семейный доступ".
Как зарегистрировать ребенка в Личном кабинете?
Из Личного кабинета родителя нужно отправить заявку по кнопке "Добавить пользователя". Из документов понадобится только ИНН несовершеннолетнего. Чтобы заявку одобрили, далее потребуется войти в Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос.
Затем уже в своем Личном кабинете взрослый подключает сервис "Семейный доступ", а после этих несложных манипуляций появится возможность управлять обязанностью по уплате налогов.
11:28:43 10-10-2024
Классно, знать не должны, но платить обязаны.
12:47:46 10-10-2024
а по налоговым долгам есть срок исковой давности?
14:25:32 13-10-2024
ИНН выдают с 14 лет, а как быть до 14 лет. Только в нашем государстве может быть абсурд, я законный представитель ребенка, значит я имею права представлять его интересы во всех инстанциях. Соответственно и знать о его долгах. Можно было разработать положение что законный представитель видит, но нет же выгоднее накопить долгов и штрафов и пеней. Если я должна платить по их логике, то и уведомлять должны тоже меня.