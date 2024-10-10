Как дети становятся налоговыми должниками и за что придется платить родителям?

Если на ребенка оформлено право собственности на имущество, у него появляется обязанность по уплате налогов независимо от возраста

10 октября 2024, 11:14, ИА Амител

Дети / Фото: unsplash.com/Vitolda Klein

Более 200 тысяч детей в Алтайском крае являются собственниками земельных участков, квартир, домов и транспортных средств. Треть несовершеннолетних собственников "накопили" долги по налогам на общую сумму 67 миллионов рублей. Кто их должен платить, начисляются ли на них пени и как получить налоговое уведомление, об этом на пресс-конференции рассказал руководитель налоговой службы региона Алексей Легостаев.

Разве дети должны платить налоги?

Если на несовершеннолетнего оформлено любое имущество, по закону у него автоматически появляется обязанность по уплате налогов независимо от возраста, отмечает Алексей Легостаев. И неважно, владеет ребенок всей квартирой или только долей в ней.

"Налог на имущество физических лиц исчисляется каждому собственнику соразмерно его доли в праве. Для каждого собственника формируется налоговое уведомление", – пояснил Алексей Легостаев.

Если, например, супруги приобрели недвижимость на материнский капитал, выделили детям доли и решили ее продать раньше установленного срока (три года, если жилье единственное, пять лет в остальных случаях), каждому собственнику исчислят налог на доходы физических лиц.

Если ребенок получил облагаемый налогом подарок, его законные представители обязаны не только заплатить налог, но и предварительно подать декларацию в налоговую инспекцию. Сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за годом дарения.

Логично, что дети платить за себя налоги не могут, делать это за них должны их представители – родители или опекуны. Однако проводимые среди взрослых анкетирования показывают, что большая часть взрослых не знает об этой обязанности, отметил Алексей Легостаев. По незнанию или осознанно, но в Алтайском крае 70 тысяч несовершеннолетних на сегодняшний день имеют задолженность по налогам.

"Сейчас мы пытаемся через школы, чаты образовательных учреждений доводить информацию до родителей, что у них есть такая обязанность. Также рассказываем, какими способами можно погасить эту задолженность", – рассказал руководитель ведомства.

У нас квартира в долевой собственности, почему мне не приходят уведомления на детей?

В уведомление родителей данные по уплате налога за детей включить не могут из-за налоговой тайны. На горячей линии ФНС информацию о том, какую сумму нужно заплатить, вам тоже не сообщат. Не будут отображаться налоги и в личном кабинете папы и мамы. Такие уведомления персональные и рассылаются напрямую налогоплательщикам по адресу прописки, объясняет Легостаев. Однако если семья там не проживает, заказные письма до адресата просто не дойдут.

А это чревато. Если не платить налоги своевременно, на них ежедневно будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка. Учитывая, что сегодня она уже составляет 19%, по итогу сумма может серьезно увеличиться, отметил Алексей Легостаев.

Чтобы таких неприятностей не произошло, для удобства родители могут зарегистрировать ребенка в Личном кабинете налогоплательщика, а после подключить сервис "Семейный доступ".

Как зарегистрировать ребенка в Личном кабинете?

Из Личного кабинета родителя нужно отправить заявку по кнопке "Добавить пользователя". Из документов понадобится только ИНН несовершеннолетнего. Чтобы заявку одобрили, далее потребуется войти в Личный кабинет ребенка и подтвердить направленный запрос.

Затем уже в своем Личном кабинете взрослый подключает сервис "Семейный доступ", а после этих несложных манипуляций появится возможность управлять обязанностью по уплате налогов.