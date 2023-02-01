Как гражданам России открыть банковский счёт в ОАЭ

Рассказываем, какие проблемы могут возникнуть и куда обращаться за помощью

01 февраля 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: freepik.com

ОАЭ считают одним из самых выгодных государств для организации банковского обслуживания. Здесь стабильная валюта, надёжные кредитные учреждения, а управлять своим счётом можно из любого уголка мира. Но чтобы открыть его самостоятельно, потребуется много времени и сил.

С какими проблемами сталкиваются при открытии счёта в ОАЭ

Около 30% клиентов, взявшись за решение вопроса самостоятельно, сталкиваются с определёнными трудностями.

Длительный сбор документов. Банк запросит как минимум salary certificate, выписки из иностранных банков, счета из дубайского управления за воду и электроэнергию, SOF (для ЮЛ), бизнес-планы (для ЮЛ), сопроводительное письмо (для ЮЛ) и другое. Сложность открытия корпоративного счёта. Скорее всего, придётся подавать документы не один, не два, и даже не три раза. И всё равно нет гарантий, что удастся его открыть. Длительность процедуры. Подавать заявление лучше в 5-7 банков. Процесс чаще всего занимает от 6 до 12 недель. Плюс каждый банк может давать пояснения или обращаться с допзапросом, на что уходит 8-40 часов.

Почему россияне испытывают трудности с открытием счёта в ОАЭ?

Введённые санкции и давление Минфина США на систему банков в Эмиратах привели к ужесточению требований KYC для российских граждан. Существует определённая категория "опасных" организаций для стандартов CRS/FATCA. Чтобы не рисковать и не попадать в этот список, многие банки в ОАЭ пожертвовали прибылью от клиентов-россиян.

Однако есть исключение для тех, кто живёт и занимается бизнес-деятельностью на территории ОАЭ.

Чем могут помочь специалисты?

Например, команда Relcocate UAE предлагает своё сопровождение при открытии банковских счетов – от сбора документов до прохождения KYC/AML процедуры в банковской организации. Они докажут вашу состоятельность и прозрачность ваших намерений. Благодаря опыту и знаниям им удастся убедить банк в том, что:

вы не рискованный клиент: ваши средства были получены легально;

у вас нет связей с санкционными фирмами или людьми;

вы финансово независимы без привязки к РФ: банкам нравятся компании, малосвязанные с Россией.

"Мы предлагаем клиентам те услуги, которые им не под силу сделать самим: консультируем, рекомендуем, направляем к лояльным менеджерам, пишем рекомендательные письма. Поможем открыть как личный, так и корпоративный счета. Также, если банк запросит, предоставим реальные бизнес-планы, Ejari/Tenancy contract, а также другие документы", – добавили в Relcocate UAE.

ООО "Фикси"

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