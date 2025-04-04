Как использовать data-driven подход для оптимизации найма персонала?

Сегодня принятие решений на основе интуиции или опыта – устаревший подход, особенно в сфере подбора персонала

04 апреля 2025, 17:15, ИА Амител erid: 2W5zFHywY48

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Data-drive* подход к рекрутингу – это использование данных для анализа, отслеживания и оптимизации каждого этапа процесса найма, от определения потребности в новых сотрудниках до оценки эффективности принятых решений. Он позволяет компаниям принимать более обоснованные решения, сократить время и затраты на наем, а также повысить качество подбора. Рассказывает, какие этапы он включает.

1. Определение ключевых метрик

Прежде всего, необходимо определить, какие данные важны для вашей компании. Это могут быть:

время закрытия вакансии;

стоимость найма;

качество найма, то есть оценка эффективности работы новых сотрудников;

источник найма, а именно какие каналы привлечения кандидатов наиболее эффективны;

уровень конверсии – процент кандидатов, успешно прошедших каждый этап отбора;

уровень отсева кандидатов – на каких этапах кандидаты чаще всего отказываются.

2. Сбор и анализ данных

Для сбора данных можно использовать различные инструменты, такие как:

Applicant Tracking Systems (ATS)* – системы отслеживания кандидатов позволяют автоматизировать сбор и анализ данных о кандидатах, вакансиях и процессе найма;

HR-аналитика* – специализированные инструменты для анализа HR-данных;

опросы сотрудников – помогают оценить удовлетворенность персонала и выявить области для улучшения;

Google Analytics* и другие инструменты веб-аналитики – позволяют оценить эффективность рекрутинговых кампаний в интернете.

3. Визуализация данных

После сбора данных необходимо их визуализировать, чтобы легче было выявить закономерности и тенденции. Для этого можно использовать дашборды, графики и диаграммы.

4. Принятие решений на основе данных

Анализ данных позволяет принимать более обоснованные решения в области найма персонала. Например:

оптимизация каналов привлечения кандидатов. Рассмотрите новые способы поиска персонала. Например, вместо традиционного аутсорсинга персонала крупные компании уже давно пользуются услугами внештатных исполнителей, так как это в разы удобнее и выгоднее;

крупные компании уже давно пользуются услугами внештатных исполнителей, так как это в разы удобнее и выгоднее; улучшение процесса отбора – если высокий уровень отсева кандидатов наблюдается на этапе технического интервью, то, возможно, стоит пересмотреть требования к кандидатам или изменить формат;

разработка более эффективных рекрутинговых кампаний. Анализируя данные о конверсии и стоимости привлечения кандидатов из разных источников, можно оптимизировать бюджет на рекламу и повысить эффективность кампаний;

оценка эффективности HR-процессов – Data-driven подход позволяет оценить эффективность различных HR-процессов.

5. Постоянная оптимизация

Data-driven рекрутинг – это не разовое мероприятие, а постоянный процесс. Необходимо регулярно собирать и анализировать данные, адаптировать свою стратегию и стремиться к постоянному улучшению процесса найма. Внедрение такого подхода требует определенных затрат времени и ресурсов, но в долгосрочной перспективе окупается за счет повышения эффективности найма, снижения затрат и привлечения более квалифицированных специалистов.

* Data-drive читается как "дейта дривин"; Applicant Tracking Systems ("Эпликант Трекинг Системс"); HR ("ЭйчАр"); Google Analytics ("Гугл Аналитикс")

ООО "Наймикс"

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