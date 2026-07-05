Как изменится график пригородных поездов в Алтайском крае. Расписание
Новое расписание вступит в силу с 8 июля
05 июля 2026, 14:05, ИА Амител
Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru
В Алтайском крае с 8 по 14 июля поменяют расписание пригородных поездов, сообщает правительство региона. Причиной тому — ремонт на железнодорожных путях.
Маршрут Барнаул — Рубцовск
- Поезд № 7016 Рубцовск — Барнаул отправится в 07:55 (позже на 41 минуту) и прибудет в 12:21 (позже на 48 минут);
- № 7017 Барнаул — Рубцовск уйдет в 08:53 (раньше на 2 минуты) и придет в 13:12;
- № 7018 Рубцовск — Барнаул выедет в 14:40 (раньше на 1 час 4 минуты), приедет в 19:13 (раньше на 47 минут);
- № 7015 Барнаул — Рубцовск отправится в 18:07 (позже на 22 минуты) и прибудет в 22:30 (позже на 24 минуты).
Маршрут Барнаул — Алейская
- № 6125 Барнаул — Алейская уйдет в 09:04 (раньше на 2 минуты) и придет в 11:41;
- № 6126 Алейская — Барнаул отправится в 12:48 (раньше на 5 минут) и прибудет в 15:35;
- № 6127 Барнаул – Алейская отправится в 11:03 (позже на 22 минуты) и придет в 13:40 (позже на 24 минуты);
- № 6128 Алейская – Барнаул уйдет в 16:16 (раньше на 41 минуту) и прибудет в 19:03 (раньше на 36 минут);
- № 6129 Барнаул – Алейская стартует в 19:37 (позже на 48 минут), финиширует в 22:14 (позже на 50 минут);
- №6130 Алейская – Барнаул отправится в 03:53 (раньше на 5 минут) и придет в 06:40.
14:14:35 05-07-2026
А где такие электрички как на фото? Мы всё на лавках ездим.
14:24:27 05-07-2026
гость (14:14:35 05-07-2026) А где такие электрички как на фото? Мы всё на лавках ездим.... Написано же под фотографией "Пригородный поезд на Алтае" да и статья про поезда, а не про электрички.
15:36:24 05-07-2026
гость (14:14:35 05-07-2026) А где такие электрички как на фото? Мы всё на лавках ездим.... У вас в 404 до сих пор деревянные лавки в электричках?
19:22:41 05-07-2026
гость (14:14:35 05-07-2026) А где такие электрички как на фото? Мы всё на лавках ездим.... Похоже на Калину Красную.
08:45:30 06-07-2026
А с 7-ми трамваями что? Их стало не дождаться. Решили подсократить в сезон?