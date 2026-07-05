Как изменится график пригородных поездов в Алтайском крае. Расписание

Новое расписание вступит в силу с 8 июля

05 июля 2026, 14:05, ИА Амител

Пригородный поезд на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 8 по 14 июля поменяют расписание пригородных поездов, сообщает правительство региона. Причиной тому — ремонт на железнодорожных путях.

Маршрут Барнаул — Рубцовск

Поезд № 7016 Рубцовск — Барнаул отправится в 07:55 (позже на 41 минуту) и прибудет в 12:21 (позже на 48 минут);

№ 7017 Барнаул — Рубцовск уйдет в 08:53 (раньше на 2 минуты) и придет в 13:12;

№ 7018 Рубцовск — Барнаул выедет в 14:40 (раньше на 1 час 4 минуты), приедет в 19:13 (раньше на 47 минут);

№ 7015 Барнаул — Рубцовск отправится в 18:07 (позже на 22 минуты) и прибудет в 22:30 (позже на 24 минуты).

Маршрут Барнаул — Алейская