Как может выглядеть памятник замерзшему коту Твиксу, который установят в Кирове
Изображения возможного памятника можно увидеть на видео
23 января 2024, 10:35, ИА Амител
СММ-редакция amic.ru подумала, как может выглядеть памятник выброшенному из поезда коту Твиксу, который в итоге несколько дней провел на холоде и замерз насмерть. Изображения возможного памятника и пересказ произошедшего, о чем уже неделю говорит вся страна, смотрите в нашем клипе.
Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.
Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.
10:37:49 23-01-2024
....так выпустила или выбросила? растолкуйте.
10:43:16 23-01-2024
Гость (10:37:49 23-01-2024) ....так выпустила или выбросила? растолкуйте.... Собственноручно выбросила из вагона в снег.
10:47:18 23-01-2024
Гость (10:43:16 23-01-2024) Собственноручно выбросила из вагона в снег. ... .....во время стоянки, и выпустила на улицу. а пишут так. кому верить?
10:54:21 23-01-2024
Гость (10:47:18 23-01-2024) .а пишут так. кому верить? Посмотрите сами видео.
18:29:25 27-01-2024
Гость (10:47:18 23-01-2024) .....во время стоянки, и выпустила на улицу. а пишут так... Видео смотрите
11:20:58 23-01-2024
Гость (10:37:49 23-01-2024) ....так выпустила или выбросила? растолкуйте.... Высадила .На мороз, на верную смерть. Так понятно?
12:18:58 23-01-2024
Гость (10:37:49 23-01-2024) ....так выпустила или выбросила? растолкуйте.... Вытолкала из вагона.
19:16:42 25-01-2024
Гость (10:37:49 23-01-2024) ....так выпустила или выбросила? растолкуйте.... А вы разве видео не видели когда она его ВЫКИНУЛА. Да, она именно выкинула, это было зафиксировано, и ещё с негодованием таким, мол, гуляй дружок, тебе здесь делать нечего. Она вы- ки- ну-ла. И правильно, что отстранили её хоть и на время, и уголовное дело завели. Она знала прекрасно, что на кота был билет с паспортом. Они по несколько раз ходят во время движения проверяют билеты. И кот видете ли бродячий ходит по вагону. Ну да конечно
10:38:04 23-01-2024
Красиво)
10:45:04 23-01-2024
На Прудских, всем котам которых закрыли собаки и раздавили машины, когда будет памятник ?
10:48:11 23-01-2024
Вот как можно было выбросить , домашний и уличный кот отличаются кардинально по внешнему виду хотя бы . Не могла найти хозяев , как она искала спросила у всех пассажиров вагона ? Сомневаюсь . Можно было у себя в комнате приютить на время , но уж точно не выбрасывать на мороз непонятно где . По всей вероятности человек просто не любит животных .Это было жестоко с ее стороны
10:59:52 23-01-2024
Ева (10:48:11 23-01-2024) Вот как можно было выбросить , домашний и уличный кот отлича... Выкинула из вагона рано утром. Все пассажиры спали. А у кота был билет и все соответствующие документы. Как можно было выбросить животное на -30 градусный мороз?
10:48:34 23-01-2024
Нашли главную проблему в стране. Во всех СМИ про этого кота. А вот как братья бородатые постового на КПП забили, даже телеграмм каналы не все опубликовали, чтобы извиняться потом не пришлось
15:55:48 23-01-2024
Гость (10:48:34 23-01-2024) Нашли главную проблему в стране. Во всех СМИ про этого кота.... Так это проблемы исполнения закона в нашей стране. Перед законом все равны, но некоторые равнее. Так поднимите эту тему, кто вам мешает то?
11:07:38 23-01-2024
Во всех СМИ про этого кота. ------- люблю животных и всегда им помогаю. Но вот это уже совсем из области "ку-ку".
11:14:40 23-01-2024
Как можно было выбросить животное на -30 градусный мороз?---- очнитесь уже, живут коты на улице спокойно! Развели тут трагедию, можно подумать, маленького ребенка выкинула. За своими животными, как и за своими детьми следить нужно, а не дрыхнуть без задних ног в поезде с открытой переноской.
11:28:20 23-01-2024
Гость ======= а не дрыхнуть без задних ног в поезде с открытой переноской. Переноску мог открыть случайно кто-то из пассажиров. Вагон плацкартный, котик был на виду.
11:31:03 23-01-2024
Гость (11:28:20 23-01-2024) Переноску мог открыть случайно кто-то из пассажиров. Вагон плацкартный, котик был на виду. мышка пробегала, хвостиком махнула, переноска открылась. хватит зообред нести.
12:05:08 23-01-2024
Гость (11:28:20 23-01-2024) Гость ======= а не дрыхнуть без задних ног в поезде с ... а как же одно из Правил перевоза домашних животных-Переноску нужно ставить в места,предназначенные для ручной клади.Так же как еще одно из Правил-Вся ответственность за надзором перевозимого животного лежит на сопровождающем лице
11:48:42 23-01-2024
Гость (11:14:40 23-01-2024) Как можно было выбросить животное на -30 градусный мороз?---... этот кот был пассажиром этого вагона! эта проводница знала, что у нее есть пассажир с животным, и даже к нему не подошла, чтобы узнать не его ли это кот!!! Такие кондуктора, как эта проводница выкидывают детей из автобуса на мороз за то, что денег не хватает на билет, а потом такие как вы возмущаетесь как она могла так поступить, а так и могла, потому что ни человечности в ней нет, ни ума. У меня только еще вопрос к РЖД, почему у проводников не было инструкции на этот счет, или они рассчитывали на хоть какой то здравый смысл у проводников вагонов? А котику очень не повезло, что из всех проводников РЖД (а я думаю отзывчивых и умных людей там большинство), в его вагоне в качестве проводника оказалась тупая курица.
11:53:49 23-01-2024
Гость (11:14:40 23-01-2024) очнитесь уже, живут коты на улице спокойно! А если голову включить? Когда животное постоянно живёт на улице, наступает осень, прохлада, потом зима - холода. Начинает появляться слой жирка, который лучше держит тепло. А домашнего квартирного кота сразу если в -30 поместить на несколько дней на голой улице без укрытий?.. Дальше понятно? Тут человек не выдержит, хоть он и не сидит всегда в тёплой квартире и будет в соответствующей одежде.
16:11:56 23-01-2024
Гость (11:53:49 23-01-2024) А если голову включить? Когда животное постоянно живёт на ул... Мой кот Зиг почти 4 недели пытался найти кошку при температуре -27-34 не заходя домой. До этого отсутствовал не больше часа полтора, два. Ровно столько,чтобы поймать пару птичек,мышей или кротов. Получить палкой или ногой от соседа, хозяина кошки. Обманули валерьянкой . Подушки лап подмерзли до темного цвета, исхудал, передрался со всеми котами на его территории. При этом не сказать,что пушистый. Твикс по ходу был добр к людям,доверял им. Не мог замерзнуть. Люди помогли. Это уже следствие, а причина в том товарище,который недосмотрел за животным. Переноску просто так не откроешь.
10:06:18 24-01-2024
Гость (16:11:56 23-01-2024) Мой кот Зиг почти 4 недели пытался найти кошку при температу... Ваш кот так и не нашёл для себя кошечку Хайль?
21:19:18 23-01-2024
Гость (11:53:49 23-01-2024) А если голову включить? Когда животное постоянно живёт на ул... Человек — существо убогое. Шкурой и толстенным слоем жира не наделён. Бегает медленно. Без воды полгода не обходится. Видит плохо. Слышит ещё хуже. Кричит тихо. Вот такими нас сделала природа.
11:17:44 23-01-2024
Проспект Картавого, в Кирове переименовать, в проспект Твикса. Кота посмертно наградить. И аэропорту Кирова присвоить имя кота.
11:20:30 23-01-2024
Гость (11:17:44 23-01-2024) Проспект Картавого, в Кирове переименовать, в проспект Твикс... сразу киров в твикс-пикс переименовать
11:18:34 23-01-2024
На Прудских, всем котам которых закрыли собаки и раздавили машины, когда будет памятник ?----- ничего не говорите) еще и кот такой страшнющий!
11:21:02 23-01-2024
А сопроаождающего кота расстрелять, как врага-животины, со всей кошачьей ненавистью...
11:47:52 23-01-2024
проводницу судить, дать высшую меру наказания, держать в клетке
11:51:32 23-01-2024
Боже, сколько зоошизиков то развелось. Клинике им.Эрдмана, работать и работать. Память крыс, голубей, мышей и тараканов еще увековечьте.
16:05:59 23-01-2024
Гость (11:51:32 23-01-2024) Боже, сколько зоошизиков то развелось. Клинике им.Эрдмана, р... тоже самое можно написать про я жемамок, которые всех вокруг и в школе задолбывают так, что уже горки во дворах ставить себе дороже, потому и не ставят, а еще учителями пачками из-за их долбанутых детачек увольняются. А вы докопались до неравнодушных людей, которые между прочим защищают права потребителя услуг перевозки пассажиров РЖД (а кот был таким пассажиром, то есть потребителем услуг). Вы тогда в следующий раз не пишите гневный комментарий, когда в очередной раз прочитаете, что кондуктор высадил ребенка в мороз из автобуса, потому что ему денег на билет не хватило. Потому что кондуктор с вашей точки зрения поступил правильно, кто не оплатил билет, идет пешком! И пофиг, что мороз на улице, не замерзнет ребенок, правильно же?
16:18:10 23-01-2024
Гость (16:05:59 23-01-2024) а кот был таким пассажиром, то есть потребителем услуг зоошизоид, у потребителя услуг должны быть права и обязанности. а животное таковыми не обладает, по факту своего рождения животным. на этом все. обдумай эти слова.
12:18:10 23-01-2024
Кот ехал из Ебурга в Питер,а памятник в Кирове? Логика? Надо на родине кота монумент ставить,и только там!!!
12:37:06 23-01-2024
Живодёр (12:18:10 23-01-2024) Кот ехал из Ебурга в Питер,а памятник в Кирове? Логика? Надо... в назидание поставить памятники на всех вокзалах жд!
13:52:00 23-01-2024
Живодёр (12:18:10 23-01-2024) Кот ехал из Ебурга в Питер,а памятник в Кирове? Логика? Надо... В Е бурге, возле памятника Ельцину.
10:09:46 24-01-2024
Живодёр (12:18:10 23-01-2024) Кот ехал из Ебурга в Питер,а памятник в Кирове? Логика? Надо... Можно и бюстом ограничиться.Но на родине.
12:35:45 23-01-2024
Просто кто-то очень хочет памятник в виде кошки поставить и нашел повод, но повод дурацкий, можно просто поставить памятник котам.
12:50:03 23-01-2024
Гость (12:35:45 23-01-2024) Просто кто-то очень хочет памятник в виде кошки поставить и ... В барнауле уже ставили памятник коту. Возмущенные жители заставили убрать. Яйки им видите ли не угодили у кота.
21:17:25 23-01-2024
Гость (12:50:03 23-01-2024) В барнауле уже ставили памятник коту. Возмущенные жители зас... Специально для таких «альтернативно одарённых» в кино перестали снимать животных, а рисуют на компьютере поролоновые чучела без половых признаков.
23:24:19 23-01-2024
Гость (12:35:45 23-01-2024) Просто кто-то очень хочет памятник в виде кошки поставить и ... Да кому этот памятник сдался? Смысл в чём? Показуха? Просто пульнуть бабло на ветер? Или кот воскреснет от этого? Лучше эти деньги какому-нибудь зооприюту отдать, логичней в 10000 раз же. Так хоть живым животным помощь будет.
12:43:32 23-01-2024
Не замёрз он, а разорвали собаки, когда уже перестреляют их всех...
12:44:39 23-01-2024
Кот ехал из Ебурга в Питер,а памятник в Кирове? Логика? ---- и тут сам собой напрашивается вопрос - чей это был кот?)
13:02:52 23-01-2024
можно просто поставить памятник котам.---- памятник ставят за что то ведь. А по сравнению с собаками, кошачьи такие тупые и, главное, эгоистичные. Как у Асадова - " собаки умеют верно служить, не то, что кошки - лентяйки и дуры. Так стоит ли, право, кошек любить, и тех, в ком живут кошачьи натуры?.."
13:21:55 23-01-2024
позорники! каждый день сообщения о смерти людей не прекращаются, а они кота увековечить хотят.
06:27:38 24-01-2024
Гость (13:21:55 23-01-2024) позорники! каждый день сообщения о смерти людей не прекращаю... Вы будете удивлены, но животные куда человечнее, чем люди.
13:43:25 23-01-2024
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове после гибели кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда.
15:20:49 23-01-2024
Проводник, выкинувшая кота Твикса из вагона, отстранена от работы на время расследования, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.Также он заявил, что в этом году на вокзалах появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными.
15:24:39 23-01-2024
"сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.Также он заявил, что в этом году на вокзалах появятся специальные зоны для обслуживания пассажиров с животными."------ а обычных двуногих пассажиров так и будут через 7 кругов ада таскать, что бы в здание вокзала попасть или выйти?
15:45:49 23-01-2024
Надо поставить памятник шаурме, как раз в тему будет :-)
18:02:57 24-01-2024
Вот интересно. Эта с позволения сказать .разь проводница часто видела котов, запрыгнувших в поезд? Да ни один кот этого не сделает тем более бездомный, который ходит по улицам, озираясь по сторонам.