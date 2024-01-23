Как может выглядеть памятник замерзшему коту Твиксу, который установят в Кирове

Изображения возможного памятника можно увидеть на видео

23 января 2024, 10:35, ИА Амител

СММ-редакция amic.ru подумала, как может выглядеть памятник выброшенному из поезда коту Твиксу, который в итоге несколько дней провел на холоде и замерз насмерть. Изображения возможного памятника и пересказ произошедшего, о чем уже неделю говорит вся страна, смотрите в нашем клипе.

Напомним, Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.

Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.