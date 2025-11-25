Последний день 2025 года тоже будет выходным

25 ноября 2025, 07:05, ИА Амител

Новый год. Елка. Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До наступления Нового года осталось чуть больше месяца. Совсем скоро мы будем активно готовиться к празднику, а также планировать отдых на январских каникулах. Нам крупно повезло: в 2026-м новогодних выходных будет чуть больше, чем обычно.

О том, сколько дней мы будем отдыхать в январе 2026 года и когда нам нужно выходить на работу, – в материале amic.ru.

1 Сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2026 году? Новогодние выходные в 2026-м станут самыми длинными за последние несколько лет: они продлятся рекордные 12 дней. Напомним, в 2025 году мы отдыхали 11 дней, в 2024-м – десять дней, а в 2023-м – всего девять.

2 А 31 декабря 2025-го будет выходным днем? Да. Минтруд сделал всем россиянам настоящий новогодний подарок. 31 декабря выпадает на среду, но из-за переносов этот день будет выходным для большинства россиян. «В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и среду, 31 декабря, соответственно», – сказано в постановлении правительства РФ, которое подписал Михаил Мишустин. Однако отдохнуть в последний день уходящего года смогут не все. 31 декабря придется поработать тем, чей график не зависит от праздников. Это сотрудники экстренных служб, непрерывных производств, торговли и общественного питания, а также дежурные специалисты ЖКХ и сменные работники, у кого рабочий график совпадает с этим днем.

3 Какие дни будут выходными в честь новогодних праздников? Отдыхать мы будем с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.