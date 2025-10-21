Как обратиться к депутатам Барнаульской гордумы и по каким вопросам они могут помочь?
Рассказываем и показываем, как формируется дума, как найти "своего" депутата и чем он может помочь
В Барнаульской городской Думе 40 депутатов, каждый из них получил мандат по итогам выборов и каждый представляет интересы определенной части населения города. Как найти "своего" депутата, с какими вопросами и проблемами к ним обращаются и чем они могут помочь – читайте в материале amic.ru.
Как выбирают депутатов БГД?
Городская дума каждого созыва формируется на основании всенародных выборов. Так, БГД действующего, восьмого созыва была избрана в сентябре 2022 года. Срок созыва – пять лет. Следующие выборы состоятся в сентябре 2027-го.
В Барнауле 20 одномандатных округов: по три – в Железнодорожном и Октябрьском районах, по четыре – в Ленинском и Центральном и шесть – в самом густонаселенном Индустриальном районе.
Что же касается единого муниципального округа, то здесь в депутаты проходят по спискам партий. Каждая партия, которая участвует в выборах, по итогам голосования набирает определенный процент. Чем он выше, тем больше доля мандатов из 20 возможных. По итогам кампании 2022 года в думу по единому округу прошли 11 представителей "Единой России", три депутата от КПРФ и по два от партий ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Добавим, что все депутаты-одномандатники – от "Единой России". Итого у партии в БГД 31 представитель.
Как узнать, кто "ваш" депутат и записаться на прием?
За 20 депутатами-одномандатниками закреплен их конкретный округ. В какой части города вы живете, к такому депутату вам и стоит обращаться. Найти своего народного избранника можно на сайте БГД через этот сервис. Там же указано, где принимает каждый конкретный депутат. Чаще – в отделениях партий, но можно встретиться с ними и в администрациях районов города. Точный график смотрите по ссылке.
20 депутатов, избранных по спискам, тоже ведут приемы. У них нет одного конкретного округа, они могут принимать обращения от всех граждан и делают это в отделениях своих партий. Адреса и даты приемов смотрите тут.
Чем занимаются депутаты?
Депутатская работа делится на два больших блока: правотворчество и работа с обращениями граждан.
Правотворчество включает обсуждение и принятие нормативно-правовых документов. Депутаты БГД утверждают бюджет на следующий год, разработанный администрацией. При этом они могут вносить свои предложения – на какое направление жизни города надо добавить больше средств.
Также гордума:
- утверждает Устав города и изменения в него, программы и планы развития, а также генеральный план, правила землепользования и застройки, прогнозный план приватизации, порядок распоряжения и управления муниципальной собственностью, общеобязательные правила по вопросам местного значения;
- устанавливает, меняет и отменяет местные налоги (земельный, имущественный, торговый сбор), меры социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, утверждает тарифы на их услуги;
- избирает главу города, утверждает структуру администрации по его представлению, заслушивает ежегодные отчеты главы города, контролирует исполнение органами местного самоуправления их полномочий;
- вносит предложения для назначения членов территориальных избирательных комиссий и утверждает схему избирательных округов.
Второй блок – обращения граждан. Подробнее об этом читайте в следующей карточке.
Какие конкретно проблемы граждан могут решить депутаты?
Регулярное проведение личных приемов и внимательное рассмотрение всех обращений – неотъемлемая часть деятельности депутата, рассказала amic.ru председатель думы Галина Буевич. Именно в ходе прямого общения с жителями народные избранники получают информацию о реальных трудностях и вопросах, которые волнуют людей.
«Городская дума – это депутаты самого первого уровня. Люди нас выдвигают и выбирают, для того чтобы через нас поддерживать связь с органами власти, решать общественные проблемы, с которыми они сталкиваются», – подчеркнула она.
И добавила, что для депутатов не существует мелких тем или несущественных вопросов. Каждое обращение заслуживает внимания, ведь за ним стоят конкретные люди, их потребности и надежды.
«Отремонтировать тротуар, провести освещение, в соседний дом переехал инвалид – нужен пандус, а школьникам из художественного кружка нужно помочь с организацией выставки – все это одинаково важные для нас задачи, решение которых делает лучше жизнь горожан», – отметила Галина Буевич.
Жители Барнаула нередко обращаются к депутатам БГД. Например, депутаты от "Единой России" только за первое полугодие провели 276 приемов, куда пришло 350 человек.
Большинство обращений, поступающих к депутатам, касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Также нередко горожане поднимают темы образования, здравоохранения и социальной поддержки.
08:54:59 21-10-2025
Не мешайте людям быть депутатами!
И вообще, кто то знает своего одномандатника?
12:07:28 21-10-2025
Одномандатники, явитесь на округа, да не тайком,а для встреч с избирателями. Поговорите с людьми,посмотрите как и где живут. Узнаете много такого,о чем стоит говорить на сессиях,а не только ленточки разрезать!