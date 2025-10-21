Как обратиться к депутатам Барнаульской гордумы и по каким вопросам они могут помочь?

Городская дума каждого созыва формируется на основании всенародных выборов. Так, БГД действующего, восьмого созыва была избрана в сентябре 2022 года. Срок созыва – пять лет. Следующие выборы состоятся в сентябре 2027-го.

Иллюстрация: Григорий Белозеров для amic.ru

В Барнауле 20 одномандатных округов: по три – в Железнодорожном и Октябрьском районах, по четыре – в Ленинском и Центральном и шесть – в самом густонаселенном Индустриальном районе.

Что же касается единого муниципального округа, то здесь в депутаты проходят по спискам партий. Каждая партия, которая участвует в выборах, по итогам голосования набирает определенный процент. Чем он выше, тем больше доля мандатов из 20 возможных. По итогам кампании 2022 года в думу по единому округу прошли 11 представителей "Единой России", три депутата от КПРФ и по два от партий ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".

Добавим, что все депутаты-одномандатники – от "Единой России". Итого у партии в БГД 31 представитель.