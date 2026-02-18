Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке сервисов Windows

Россияне начали сообщать о "черных экранах смерти" и долгой загрузке компьютера

18 февраля 2026, 08:16, ИА Амител

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении сервисов Windows. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — заявили в РКН.

Ранее Telegram-канал Shot писал о жалобах на работу Windows после обновления сервиса. Российские пользователи сообщали о "черных экранах смерти" и долгой загрузке компьютера.

Telegram-канал Mash информировал, что пользователям перестали приходить обновления для Windows. По данным канала, у части пользователей обновление все же появляется, но скачивается по несколько дней.