Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке сервисов Windows
Россияне начали сообщать о "черных экранах смерти" и долгой загрузке компьютера
18 февраля 2026, 08:16, ИА Амител
Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении сервисов Windows. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Windows не поступали, меры ограничения к ним не применяются», — заявили в РКН.
Ранее Telegram-канал Shot писал о жалобах на работу Windows после обновления сервиса. Российские пользователи сообщали о "черных экранах смерти" и долгой загрузке компьютера.
Telegram-канал Mash информировал, что пользователям перестали приходить обновления для Windows. По данным канала, у части пользователей обновление все же появляется, но скачивается по несколько дней.
08:28:47 18-02-2026
После покупки ноутбука сразу запретил обновление Windows Ни разу не обновлял.
20:06:25 18-02-2026
Гость (08:28:47 18-02-2026) После покупки ноутбука сразу запретил обновление Windows Ни ... Каким образом? В параметрах это можно сделать на пару недель. Или твикером?
13:14:59 20-02-2026
Гость (08:28:47 18-02-2026) После покупки ноутбука сразу запретил обновление Windows Ни ...
Аналогично.
22:57:07 21-02-2026
Гость (08:28:47 18-02-2026) После покупки ноутбука сразу запретил обновление Windows Ни ... Мне кажется. что таким образом вы себе вредите ( рубить сук, на котором сидишь), больше никому. Объясняю, на пальцах. MS Windows выпускает обновления операционной системы. Они содержат заплатки в дырах безопасности. Без них в скором времени ваше рабочее место становится незащищенным. При этом если вы попытаетесь к примеру, через полгода войти в государственные российские ресурсы, где требуется подтверждение личности, то сервер проверит ваш пк и потребует загрузить российский пакет безопасности, а затем ещё обновить операционную систему, чтобы он соответствовал по безопасности и только тогда вы войдёте в российские серьёзные ресурсы. Второй вариант. Вы собираетесь использовать пк для общения с государством. Вы входите на любой сайт, п это может быть простой сайт, ну, типа http/ и всё - теперь вы попались в ловушку гениев взлома. Они легко входят в ваш пк через незакрытые блоками окна и просматривают содержимое. Ладно, если ничего там серьёзного нет, а если в будущем вы хотите сохранить в пк пароли от банковских карт, сайтов и прочее ценное, то со временем это окажется у программы, сохранившей на вашем пк простой код, считывающий обновление содержимого и передающий его постепенно на свой сервер. .... Обновления MS Windows нужны, не рискуйте!
14:04:02 23-02-2026
Гость (22:57:07 21-02-2026) Мне кажется. что таким образом вы себе вредите ( рубить сук,... Не поверишь сижу 2018 года на 10ке не разу не обновился не кого антивируса нету
05:56:45 24-02-2026
Андрей (14:04:02 23-02-2026) Не поверишь сижу 2018 года на 10ке не разу не обновился не к... Если ты так уверен что после такого на твоем пк не установлен майнер, то думай так дальше
14:08:14 24-02-2026
Sauldz (05:56:45 24-02-2026) Если ты так уверен что после такого на твоем пк не установле... Хотя бы знаем что такое майнер? Такое трудно не заметить. С 2020 тоже не обновляюсь и ничего нет) Просто нужго знать откуда что качаешь. Если у тебя мозги с руками подключены к одному месту, то можно и на обновлённой версии дата стилеров себе накачать.
09:13:49 18-02-2026
РКН замедлил экономику России
02:50:14 20-02-2026
гость (09:13:49 18-02-2026) РКН замедлил экономику России... РКН работает на ЦРУ и госдеп США. Надеемся, им всем пришлют " доктора", а потом замочат в сортире за саботаж и измену Родине.
08:20:27 23-02-2026
Гость (02:50:14 20-02-2026) РКН работает на ЦРУ и госдеп США. Надеемся, им всем пришлют ... РКН лишь исполнитель. Решение принимает Правительство. По вашим словам значит наше Правительство работает на ЦРУ и Госдеп США?
09:22:14 18-02-2026
Это скорее всего блокировка идет со стороны самого Микрософта, по ряду софтин так уже западные производители делают, чтобы максимально создать проблемы России
11:13:35 18-02-2026
Гость (09:22:14 18-02-2026) Это скорее всего блокировка идет со стороны самого Микрософт... В этом темном чулане кроме РКН никого нет.
18:46:31 19-02-2026
Гость (09:22:14 18-02-2026) Это скорее всего блокировка идет со стороны самого Микрософт... Максимальные проблемы создаст и сам РКН (своими квалифицированными действиями), так что блокировки от Микрософт не потребуется. Эти деятели переломают все сами, своими кривыми ручками.... И со стандартным ответом, мы ни причем, оно само деградировало. :)
14:21:47 22-02-2026
Гость (09:22:14 18-02-2026) Это скорее всего блокировка идет со стороны самого Микрософт... .ком не работает из-за ркн, не из-за запада. Не надейтесь.
03:35:46 23-02-2026
Гость (09:22:14 18-02-2026) Это скорее всего блокировка идет со стороны самого Микрософт... Вы серьёзно это только поняли? А то что в виндус нельзя из России скачивать приложения из Майкрософт стор в России это так прикол, подумаешь макросы уже года 2 как вставляют палки в колеса в России
09:22:16 18-02-2026
Какая разница что там заявляет РКН? Ему уже все равно никто не верит, как и Минцифре в целом. Причем об этом они сами позаботились, ну очень старались.
12:09:11 18-02-2026
Гость (09:22:16 18-02-2026) Какая разница что там заявляет РКН? Ему уже все равно никто ... Вчера кто-то ко входу в РКН поставил колонку, которая орала на всю улицу, транслируя выступление Миронова) Найти не могли минимум минут сорок, дальше не знаю.
11:11:36 18-02-2026
в общем придется прекращать пользоваться компьютером и интернетом до лучших времен
12:38:41 18-02-2026
Ну ни совести ни ответственности у них нет никакой, как и механизмов доказать их вину и как-либо принудить к исполнению закона.
16:32:02 19-02-2026
Они все время говорят что это не они, зато сервисы продолжают отваливаться, у меня файлообменники отвалились, игры, даже авто переводчик которым пользовался. Потому что при попытке заблокировать сайты и сервисы оказывается что на нем не только тот сервис что блокают но и 100 других, а под блокировку попадает весь скоп. А при использовании веселых трех букв вдруг магическим образом все начинает работать. Тут больше некому так гадить.
23:26:23 19-02-2026
Nintendo E-shop, Kef Connect, R.E.P.O, репозиторий Linux и миллионы других сервисов они тоже не блокировали, но ничего не работает. Нам ломают колени, с которых мы пытаемся встать.
05:17:21 20-02-2026
гость (09:13:49 18-02-2026) РКН замедлил экономику России... эволюцию в целом
05:18:26 20-02-2026
На наши налоги нам гадости и делают твари
20:45:53 21-02-2026
Гость (05:18:26 20-02-2026) На наши налоги нам гадости и делают твари... Может хватит платить налоги?
06:15:55 20-02-2026
Гость (20:06:25 18-02-2026) Каким образом? В параметрах это можно сделать на пару недель... Приложение есть shutup10
11:28:53 20-02-2026
Все их заявления ничего не значат, потому что они сами давно не знают, что блокируют своими ковровыми мерами. И механики самых разных игр (войс чат), и сайт с каким-нибудь драйвером мышки, и рандомные репозитории с обновлениями, и миллионы других совершенно случайных сервисов. Без средства для ускорения серверов в этой стране интернета больше нет. 26 лет, итоги.
22:35:45 21-02-2026
Гость (11:28:53 20-02-2026) Все их заявления ничего не значат, потому что они сами давно... Застрелись уж сразу, чё мучаться?
13:47:38 21-02-2026
Недавно, в давным давно заблокированном ютубе, слышал новость. На блокировку всего на свете Роскомнадзор тратит 56 миллиардов рублей. А на обход блокировок Роскомнадзора (покупку ВПН), в то же время, организациям и учреждениям, для которых это необходимо, из бюджета выделяются 26 миллиардов рублей. Если бы речь шла о человеке, такое поведение свидетельствовало бы о шизофрении.
22:04:28 21-02-2026
Гость. (13:47:38 21-02-2026) Недавно, в давным давно заблокированном ютубе, слышал новост... А пенсионерам на пенсии денег нет.
04:37:49 22-02-2026
Не работает просто ничего уже. Совсем. Мне для работы надо скачать файл 40 мб, но проходит только 20 максимум, при чем с зеркала в Китае, с Европы и США - никак вообще. Потеря пакетов везде, сервисы отвалились, сайты не грузит никакие, кроме их, т.н. "белого списка", в котором просто развлекалово какое-то типа "кинопоиска" - нахрен мне ваш кинопоиск, мне пакет программный скачать надо или библиотеку для Питона или мало ли что ещё, враги родины какие-то они, просто враги. Миронов был прав.
15:19:12 23-02-2026
Про Ютуб сначала также говорили, "это не мы, это у Гугла оборудование устарело".
А сейчас даже не скрывают.