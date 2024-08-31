Как отпраздновать День Барнаула и не пропустить самые лучшие и интересные события?

Жителей города ожидает много разных мероприятий, мы поможем в них разобраться

31 августа 2024, 07:15, ИА Амител

Программа мероприятий / Изображение: amic.ru

31 августа Барнаул отмечает день рождения – 294-летие! Мы собрали всю афишу праздника в один удобный Telegram-бот – переходите, читайте и планируйте, как будете проводить День города!

Ранее amic.ru подробно рассказал, какие мероприятия пройдут на главных городских и районных площадках, а также в парках. Жителей и гостей города ожидают: концерты, фестивали банного мастерства и воздушных змеев, спортивные состязания, выставка животных, дегустации травяных чаев, меда и различных продуктов, мастер-классы, выступления по самбо, конкурсы, аквагрим, песни и танцы, ярмарка изделий ручной работы, развлекательные и обучающие программы для детей и взрослых и много-много-много других активностей. Куда идти? Как во всем этом разобраться?

Наш Telegram-бот поможет вам выбрать самые лучшие мероприятия и интересно провести время в День города Барнаула.

Также в нашем Telegram-канале весь день будет идти трансляция праздничных мероприятий. Мы расскажем о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств. Обещаем много фото и видео!