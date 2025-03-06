Какие штрафы грозят водителям в 2025 году за тонировку авто?
Тонировка стекол машины может быть опасна, особенно в темное время суток
06 марта 2025, 11:32, ИА Амител
Законы, которые регулируют степень затемнения стекол в автомобилях, существуют во многих странах и Россия – не исключение. За неправильную установку тонировки водителя могут оштрафовать и даже арестовать на срок до 15 суток. В каких случаях водителю грозит наказание, выяснил amic.ru.
Как можно затонировать автомобиль, чтобы не получить штраф?
Правила тонировки автомобилей закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза № 018/2011. Согласно этим требованиям, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Для бронированных стекол этот показатель должен составлять не менее 60%.
Получается, что формально можно сделать стекло чуть темнее штатного или использовать специальную пленку с защитой от ультрафиолетовых лучей. Но большая часть ветровых стекол идут уже немного затемненными с завода, поэтому перед поклейкой не забудьте проверить светопропускание исходника.
Но на верхней части лобового стекла допускается наличие солнцезащитной полосы, которая будет защищать глаза. Ее прозрачность при проверке на дороге и техосмотре не измеряют, однако размеры строго ограничены:
- для легковых автомобилей ширина полосы не должна превышать 14 сантиметров;
- для грузовых автомобилей и автобусов – не ниже верхней границы зоны очистки стеклоочистителями.
Тонировка задних стекол автомобиля допускается любая, но только при условии, что с обеих сторон машины установлены зеркала заднего вида.
Также среди водителей популярна так называемая съемная тонировка. Она может быть выполнена в виде съемных шторок, сеток и других элементов, которые легко снимаются и устанавливаются обратно. Во время стоянки такие устройства разрешены, однако во время движения автомобиля их использование запрещено законом и рассматривается как нарушение – на это обращают внимание в Госавтоинспекции Алтайского края.
Помимо этого, запрещено использовать зеркальную тонировку стекол. Такое покрытие отражает свет фар встречных автомобилей и может ослепить водителей в темное время суток. Также под запретом цветные пленки, способные искажать восприятие красного, голубого, зеленого, желтого и белого цветов.
Что грозит за слишком плотную или запрещенную тонировку?
Если стекла автомобиля покрыты тонировочной пленкой, сотрудники Госавтоинспекции проводят замер светопропускаемости с помощью специальных приборов – тауметров. Каждый такой прибор должен иметь действующее свидетельство о поверке средства измерения, и водитель вправе потребовать для ознакомления соответствующие документы во время процедуры измерения. Корпус тауметра должен быть опломбирован.
Если проверка покажет, что светопропускаемость передних стекол менее 70%, в отношении водителя составят постановление об административном правонарушении по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Размер штрафа в этом случае составит 500 рублей, оплатить его можно со скидкой 25%, если сделать это в течение 30 дней с момента вынесения постановления.
Кроме этого, инспектор выдаст водителю требование о прекращении противоправного деяния и недопущения аналогичных административных правонарушений. Отметка об этом попадет в базу учета правонарушений. Если по истечении суток сотрудники Госавтоинспекции остановят этот автомобиль повторно и выяснят, что нарушение не устранено, водителю грозит уже более серьезное наказание.
"Водителя, не выполнившего требования предписания, суд может привлечь к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. В качестве наказания предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов", – пояснили в Госавтоинспекции Алтайского края.
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