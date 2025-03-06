Тонировка стекол машины может быть опасна, особенно в темное время суток

06 марта 2025, 11:32, ИА Амител

Автомобиль с тонированными стеклами / Фото: Gerrie van der Walt / unsplash.com

Законы, которые регулируют степень затемнения стекол в автомобилях, существуют во многих странах и Россия – не исключение. За неправильную установку тонировки водителя могут оштрафовать и даже арестовать на срок до 15 суток. В каких случаях водителю грозит наказание, выяснил amic.ru.

Как можно затонировать автомобиль, чтобы не получить штраф?

Правила тонировки автомобилей закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза № 018/2011. Согласно этим требованиям, светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Для бронированных стекол этот показатель должен составлять не менее 60%.

Получается, что формально можно сделать стекло чуть темнее штатного или использовать специальную пленку с защитой от ультрафиолетовых лучей. Но большая часть ветровых стекол идут уже немного затемненными с завода, поэтому перед поклейкой не забудьте проверить светопропускание исходника.

Но на верхней части лобового стекла допускается наличие солнцезащитной полосы, которая будет защищать глаза. Ее прозрачность при проверке на дороге и техосмотре не измеряют, однако размеры строго ограничены:

для легковых автомобилей ширина полосы не должна превышать 14 сантиметров;

для грузовых автомобилей и автобусов – не ниже верхней границы зоны очистки стеклоочистителями.

Тонировка задних стекол автомобиля допускается любая, но только при условии, что с обеих сторон машины установлены зеркала заднего вида.

Также среди водителей популярна так называемая съемная тонировка. Она может быть выполнена в виде съемных шторок, сеток и других элементов, которые легко снимаются и устанавливаются обратно. Во время стоянки такие устройства разрешены, однако во время движения автомобиля их использование запрещено законом и рассматривается как нарушение – на это обращают внимание в Госавтоинспекции Алтайского края.

Помимо этого, запрещено использовать зеркальную тонировку стекол. Такое покрытие отражает свет фар встречных автомобилей и может ослепить водителей в темное время суток. Также под запретом цветные пленки, способные искажать восприятие красного, голубого, зеленого, желтого и белого цветов.

Что грозит за слишком плотную или запрещенную тонировку?

Если стекла автомобиля покрыты тонировочной пленкой, сотрудники Госавтоинспекции проводят замер светопропускаемости с помощью специальных приборов – тауметров. Каждый такой прибор должен иметь действующее свидетельство о поверке средства измерения, и водитель вправе потребовать для ознакомления соответствующие документы во время процедуры измерения. Корпус тауметра должен быть опломбирован.

Если проверка покажет, что светопропускаемость передних стекол менее 70%, в отношении водителя составят постановление об административном правонарушении по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Размер штрафа в этом случае составит 500 рублей, оплатить его можно со скидкой 25%, если сделать это в течение 30 дней с момента вынесения постановления.

Кроме этого, инспектор выдаст водителю требование о прекращении противоправного деяния и недопущения аналогичных административных правонарушений. Отметка об этом попадет в базу учета правонарушений. Если по истечении суток сотрудники Госавтоинспекции остановят этот автомобиль повторно и выяснят, что нарушение не устранено, водителю грозит уже более серьезное наказание.