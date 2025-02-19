Почти 200 водителей из Алтайского края скрылись с места ДТП с пострадавшими в 2024 году

19 февраля 2025, 07:35, ИА Амител

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

Нередкий случай, когда участники ДТП покидают место ДТП даже в критических ситуациях. Так 2024 году зарегистрировано около 200 ДТП, в которых получили ранения люди и более 3200 – с причинением материального ущерба.

Как отмечают в Госавтоинспекции, "побег" с места ДТП — одно из самых распространённых нарушений правил дорожного движения. За это грозит серьезная ответственность, в том числе и уголовная. И далеко не все знают, что делать участникам таких происшествий, если один из них покинул место аварии. Amic.ru рассказывает, как поступать в такой ситуации.

Виновник ДТП скрылся. Что делать?

Если вы стали участником в ДТП, виновник которого сбежал — остановитесь и зафиксируйте положение автомобиля. Постарайтесь найти свидетелей ДТП и выяснить, какие детали аварии они успели запомнить. Запишите номера телефонов очевидцев, советуют в Госавтоинспекции.

Эксперты отмечают: свидетельские показания сторонних людей очень хорошо помогают при разборе сложных, спорных дорожных ситуаций. Поэтому попросите у водителей, которые в момент ДТП были рядом, запись видеорегистратора и номер телефона, а также узнайте, видел ли кто-то из них обстоятельства аварии. Часто в волнении и в панике пострадавшие об этом забывают.

Обязательно запишите марку, модель и госномер автомобиля виновника аварии.

Осмотритесь: наверняка поблизости на зданиях или столбах расположены видеокамеры. В Госавтоинспекции в рамках производства по делу об административном правонарушении посмотрят записи с места ДТП.

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Подавляющее большинство организаций устанавливает камеры, которые "видят" не только территорию у зданий, но также часть тротуара и дороги. Если рядом с местом ДТП есть такие компании, обратитесь к руководству с просьбой просмотра и скачивания видеозаписи. Многие в таких ситуациях идут навстречу и помогают, говорит президент общественной организации "Барнаульский центр высшего водительского мастерства" Антон Мищенков.

"Сейчас на каждом многоэтажном доме есть камера видеонаблюдения. На магистралях, на центральных улицах очень много камер. Если ты запомнил, когда проезжал автомобиль, зафиксировал время, то если и не в точке ДТП, то через 100 метров есть видеокамера. И в этом потоке машин найти проезжающего мимо виновника абсолютно не сложно. Нужно пройтись и найти в районе места ДТП камеры видеофиксации и попросить у собственника посмотреть записи. Обычно в этом деле никогда не отказывают", – прокомментировал Мищенков.

Дорожное движение в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что не рекомендуется делать пострадавшему?

Есть вещи, которые в авариях со сбежавшим виновником лучше не делать. Например, не следует преследовать сбежавшего виновника аварии.

Место ДТП участникам покидать нельзя – это запрещено законом (за нарушение полагается лишение прав). В случае если в ДТП пострадали люди, для оказания помощи вызовите бригады экстренных служб, и в любом случае – сотрудников Госавтоинспекции для оформления дорожно-транспортного происшествия.

Обратите внимание: если из-за ДТП не могут проехать другие автомобили, водитель обязан освободить проезжую часть (если в ДТП нет пострадавших). За невыполнение этого правила предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ. Но предварительно необходимо зафиксировать на фото и видео положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, запечатлеть следы, относящиеся к ДТП, сфотографировать общий план с четырёх сторон, состояние дорожного покрытия, разметки, знаков и светофоров, если они есть. В ваших интересах доказать свою правоту в ДТП и получить компенсацию, так что лучше сфотографировать все это самому до приезда инспекторов, советуют в Госавтоинспекции.

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Оставил место ДТП – остался без прав

Любое оставление места ДТП считается нарушением ПДД РФ, водителю, который покинул место ДТП (даже невиновному в аварии), грозит серьезное наказание – от административной ответственности до уголовной.

В Госавтоинспекции объясняют: наказание зависит от того, есть ли в ДТП пострадавшие люди и насколько серьезные травмы они получили.

Если увечий никто не получил, то, согласно ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) покинувший место аварии водитель судебным решением будет лишён права управления сроком на год или полтора, либо привлечен к административной ответственности в виде административного ареста до 15 суток.

Дорожное движение в Барнауле / Фото: amic.ru

Если оба участника покинули место дорожно-транспортного происшествия, то оно останется не зафиксированным.

Бывает ситуация, когда автомобиль пострадавшего был поврежден на парковке, а виновник место ДТП покинул. В момент аварии пострадавшего в машине не было, а потом он не заметил повреждений и уехал. В этом случае понёсшего ущерб водителя не накажут за оставление места ДТП, так как он отсутствовал за рулём в момент аварии и водителем не являлся.

А вот если в ДТП пострадали люди, то будет учитываться тяжесть нанесённых травм. Если нанесён легкий вред здоровью, то виновнику грозит штраф от 3,7 до 7,5 тысяч рублей и лишение права управления на срок от года до полутора, отмечают в Госавтоинспекции. Нанесение среднего вреда здоровью карается штрафом от 15 до 37,5 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Если же пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью или ДТП привело к летальному исходу, то водителя привлекут к уголовной ответственности:

За причинение тяжкого вреда здоровью человека – принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;

за смерть человека – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет;

за смерть двух и более лиц – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

И в любом случае – лишение права управления автомобилем на три года.

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Сбежавших находят. Пусть и не сразу

Как сообщили amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края, в 2024 году в регионе из 194 ДТП с пострадавшими, в которых водители скрылись с места аварии, 48 нарушителей нашли в течение суток, 24 водителя – в течение трёх суток и 34 водителя – за 10 суток. Больше 10 суток понадобилось правоохранителям на поиск 25 виновников ДТП, уехавших с места происшествия, в 63 случаях таковые пока не найдены.

Что делать, если с вами произошло ДТП? Инструкция

В Госавтоинспекции Алтайского края указывают, что согласно пункту 7.2 ПДД РФ "Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки", при ДТП нужно поступить следующим образом:

Немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (на расстоянии не менее 15 метров от ДТП в населенных пунктах и не менее 30 метров – за городом).

Не перемещать предметы, которые имеют отношение к аварии (осколки, части автомобиля и так далее). В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости водителю необходимо быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям

Если в результате ДТП пострадали или погибли люди, участник аварии должен оказать первую помощь, вызвать "скорую" и полицию, обратившись по телефонам экстренных служб 112 или 110. В экстренных случаях – отправить пострадавших в медучреждение на попутном транспорте.

Участнику ДТП нужно записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

Можно ли уехать с места ДТП, если пострадавшему нужна помощь?



Бывает, что в ДТП есть пострадавшие, которым срочно необходима медицинская помощь. Госавтоинспекция рекомендует вызвать "скорую" и дождаться врачей. В исключительных случаях разрешено оставить место ДТП, например для того, чтобы доставить человека в ближайшее лечебное учреждение. В свою очередь, водителю придется доказать, что в данном конкретном случае такие меры были неотложными и вынужденными. После чего в обязательном порядке возвратиться к месту происшествия.