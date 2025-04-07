Соцсети: на Оби в Барнауле начался ледоход

Весна начинает уверенно вступать в свои права

07 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

В Барнауле начался ледоход на главной водной артерии региона – Оби. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, очевидцы запечатлели долгожданное природное явление в ночь на 7 апреля. На видео крупные льдины проплывают по реке, подсвеченной мостом.

Ранее amic.ru писал, что согласно прогнозам Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды полное вскрытие Оби в районе Барнаула ориентировочно ожидается 8 апреля. Заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что это на несколько дней раньше обычных сроков. Виной тому – резкое потепление, которое пришло в регион в конце марта и ускорило таяние снегов. Учитывая возможную погрешность в несколько дней, начало самого ледохода прогнозировали 11–12 апреля.

Напомним, в 2024 году ледоход на Оби начался в Барнауле 8 апреля. А вблизи самой столицы края река вскрылась еще 7 апреля, лед некоторое время стоял в ее верховьях.