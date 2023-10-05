Как получить свидетельство о государственной регистрации продукции?
Рассказываем об особенностях процедуры
05 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KRZYN
Государственная регистрация продукции – это процедура, необходимая при создании нового товара или продукта. Она предусматривает внесение данных в соответствующий государственный реестр. Наличие такого документа подтверждает, что продукт безопасен и соответствует установленным гигиеническим и санитарным правилам и нормам, принятым в стране. Рассказываем, как получить СГР быстро и без лишних затрат.
Какие товары подлежат обязательной госрегистрации?
Перечень продукции:
- товары для личной гигиены;
- бытовая химия;
- детские товары;
- пищевые добавки (отдельные виды);
- косметические средства;
- напитки, содержащие алкоголь или тонизирующие вещества;
- бутилированная вода;
- лакокрасочная продукция;
- трансгенные продукты;
- спортивное питание;
- товары для беременных и кормящих;
- препараты для дезинфекции, дератизации и дезинсекции.
СГР – далеко не единственный документ, который необходим при создании новой продукции. Часто необходима, например, декларация соответствия ТР ТС (узнать подробнее можно по ссылке: https://moseac.ru/declaracii/deklaraciia-sootvetstviia-tr-ts).
Как оформить свидетельство о госрегистрации продукции?
Процедура проходит в несколько этапов:
- Регистрация и прием заявления.
- Анализ представленных заявителем документов.
- Экспертиза результатов лабораторных испытаний по тестированию продукции.
- Внесение сведений и данных о продукции в Госреестр (если продукция прошла все необходимые проверки).
- Оформление документов и выдача СГР продукции заявителю.
Для продукции, производимой на территории России, и ввозимой из-за рубежа, процедура получения свидетельства может несколько отличаться.
К заявлению обязательно необходимо приложить: сопроводительную техническую документацию, учредительные документы, протоколы испытаний, контракт на поставку.
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