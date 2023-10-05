Как получить свидетельство о государственной регистрации продукции?

Рассказываем об особенностях процедуры

05 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KRZYN

Склад. Продукция. Документы / Фото: DCStudio / freepik.com

Государственная регистрация продукции – это процедура, необходимая при создании нового товара или продукта. Она предусматривает внесение данных в соответствующий государственный реестр. Наличие такого документа подтверждает, что продукт безопасен и соответствует установленным гигиеническим и санитарным правилам и нормам, принятым в стране. Рассказываем, как получить СГР быстро и без лишних затрат.

Какие товары подлежат обязательной госрегистрации?

Перечень продукции:

товары для личной гигиены;

бытовая химия;

детские товары;

пищевые добавки (отдельные виды);

косметические средства;

напитки, содержащие алкоголь или тонизирующие вещества;

бутилированная вода;

лакокрасочная продукция;

трансгенные продукты;

спортивное питание;

товары для беременных и кормящих;

препараты для дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

СГР – далеко не единственный документ, который необходим при создании новой продукции. Часто необходима, например, декларация соответствия ТР ТС (узнать подробнее можно по ссылке: https://moseac.ru/declaracii/deklaraciia-sootvetstviia-tr-ts).

Как оформить свидетельство о госрегистрации продукции?

Процедура проходит в несколько этапов:

Регистрация и прием заявления.

Анализ представленных заявителем документов.

Экспертиза результатов лабораторных испытаний по тестированию продукции.

Внесение сведений и данных о продукции в Госреестр (если продукция прошла все необходимые проверки).

Оформление документов и выдача СГР продукции заявителю.

Для продукции, производимой на территории России, и ввозимой из-за рубежа, процедура получения свидетельства может несколько отличаться.

К заявлению обязательно необходимо приложить: сопроводительную техническую документацию, учредительные документы, протоколы испытаний, контракт на поставку.

Помощь в оформлении документов вам готовы оказать в группе компаний по сертификации Moseac*. Здесь можно получить и такую популярную услугу, как регистрация торговой марки в Москве. Специалисты готовы ответить на все интересующие вас вопросы.

*Moseac ("Мозак")

ООО "Промотест"

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